Alle Aktivitäten, die drinnen stattfinden, fallen derzeit flach: Indoor-Spielplätze, Spaßbäder – alles geschlossen. Also müssen Familien darauf hoffen, dass die Temperaturen erträglich bleiben und es nachts regnet statt am Tage. Denn möglichst viel Zeit draußen zu verbringen macht Spaß und stärkt die Abwehrkräfte. Eine Spielplatz-Rallye durch Rostock wäre doch mal eine Idee.

Das dachte sich auch OZ-Redakteurin Stefanie Adomeit und ist mit ihren Kindern losgezogen: Moritz (9), Anna (4) und Fabio (2) machen den Test und küren anschließend ihren Favoriten.

Erste Station: Zochstraße in der KTV

Los geht’s mit dem Spielplatz an der Zochstraße nahe dem Amtsgericht und gegenüber dem Restaurant „Alter Fritz“. Das eingezäunte Grundstück gibt den Eltern ein Gefühl von Sicherheit: Hier kann der Nachwuchs nicht so schnell entwischen. Denn die Türen zum Spielgelände sind schwer. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Denn parallel zum Spielplatz gibt es eine Straße.

Der Spielplatz an der Zochstraße in der KTV Quelle: Stefanie Adomeit

Der dreigeteilte Platz hält für jede Altersgruppe etwas parat. Die Sportler können Körbe werfen, die Kleinen liegen in der Nestschaukel oder rutschen und die Größeren springen gern von der langen Schräge auf die Gummimatten, um den anderen gegenüber hochspringen zu lassen. Hinzu kommen Kletterwände, kleine Holzschiffchen und Stangen zum Runterrutschen.

„Für mich ist der Basketballplatz am interessantesten“, sagt Moritz, während Anna und Fabio die lange Holzschräge hochlaufen, um von dort auf die Gummimatte zu springen. Streit gibt es später bei der Nestschaukel. Sie ist für zwei fast zu klein und der Andrang ist groß. Andere Kinder warten bereits.

Zweite Station: Spielplatz am Gerberbruch

Der Spielplatz am Gerberbruch ist groß und für jede Altersklasse ist etwas dabei. Quelle: Stefanie Adomeit

Zeit für Spielplatz Nummer zwei. Es geht zum Gerberbruch hinter der Stadtmauer gegenüber der Nikolaikirche. Günstig: Die Straßenbahn hält direkt davor. Hier haben die Kinder viel Platz. Das Gelände ist groß und sehr hügelig. Für Eltern aber eher unübersichtlich, gerade wenn sie mit mehreren Kindern hier sind. Der zweijährige Fabio klettert gleich die Reifen hoch, um die hohe Rutsche zu erklimmen. Für Moritz sind die zwei „Tarzan-Schaukeln“ der Hit. Von weit oben kann er sich hier von einer Seite auf die andere schwingen. „Coooool“, ruft er und saust los.

Währendessen balanciert die Vierjährige über eine der fünf Hängebrücken. Außerdem gibt es hier noch Schaukeln zum Stehen für mehrere Kinder gleichzeitig. Beliebt ist auch das große Rad, auf dem einige sitzen, während die anderen Kinder sie drehen. Großen Andrang gibt es auch auf den zwei Plätzen mit Fußballtoren und Basketballkorb. Die lange glatte Strecke nutzen die Kleineren gern zum Laufradfahren.

Dritte Station: Kringelgraben in der Südstadt

Der Spielplatz im Kringelgrabenpark in der Rostocker Südstadt ist eher für jüngere Kinder interessant. Quelle: Stefanie Adomeit

Weiter geht’s zum Spielplatz Nummer drei in Richtung Süden. Ziel ist der Kringelgrabenpark. Hier gibt es keine Hügel, aber dafür ganz viel Grün. Moritz macht gleich Klimmzüge an den Ringen. Denn neben dem Spielplatz ist noch ein sogenannter Aktivplatz für Jugendliche und Erwachsene. An Ringen und Stangen können hier Bizeps und Trizeps trainiert werden.

Während der Neunjährige sich dort ausprobiert, balancieren Anna und Fabio auf den gestreiften Holzbalken bis nach oben über die Hängebrücke und wieder die Rutsche hinunter. Gefragt ist auch der große Plastikring – auf ihm kann man sitzen und sich drehen lassen. Für Anna und Fabio ist der Spielplatz interessant. Moritz dagegen langweilt sich schnell.

Vierte Station: Klettern im Barnstorfer Wald

Hier sind größere Kletter-Fans genau richtig – im Barnstorfer Wald in Rostock. Quelle: Stefanie Adomeit

Zeit, um den nächsten Spielplatz aufzusuchen. Es geht in den Barnstorfer Wald. Am Platz der Jugend gegenüber der Eishalle befindet sich ein reines Kletterparadies. Während Moritz’ Kletterherz höherschlägt, sind die Kleinen enttäuscht. Die Kletterwand und die vielen Taue, auf denen sie sich auch auf allen Vieren fortbewegen können, machen ihnen Angst. Rutsche, Schaukel oder eine Wippe gibt es hier nicht. Der Große ist dafür in seinem Element. Die Kleinen quengeln. Ein neuer Spielplatz muss her.

Fünfte Station: Parkstraße in Warnemünde

Fabio (2) hangelt sich entlang. Der Parcours auf dem Warnemünder Spielplatz macht richtig Spaß. Quelle: Stefanie Adomeit

Wir fahren Richtung Westen nach Warnemünde. Zwischen Parkstraße und Promenade eröffnet sich ein Spielparadies für alle Altersgruppen. Fabio tobt sich auf dem Trampolin aus, Anna schwingt sich auf die „Seilbahn“ und Moritz kann endlich wieder Basketball spielen. Hier ist wirklich an jede Altersgruppe gedacht: Eine große Nestschaukel, eine Federwippe, ein Parcours zum Hangeln und Klettern, kleine und große Schaukeln sowie Balancierbalken lassen hier keine Langeweile aufkommen.

Einziger Wermutstropfen: Wenn Fußball gespielt wird, haben Basketballer keinen Platz mehr und umgekehrt. Ansonsten ist es richtig schön hier, für Kinder und Erwachsene – die Waldluft gepaart mit salziger Ostseeluft lassen einen so richtig durchatmen.

Und das sind die Favoriten

Gewinner der Spielplatz-Rallye ist eindeutig der Platz in Warnemünde. „Weil es hier für alle Kinder was Interessantes gibt“, sagt Moritz, und Fabio ruft: „Ich will Trampolin springen, Mama.“ Platz zwei macht der Gerberbruch. „Die Schaukeln, wo mehrere mit schaukeln können, sind cool“, sagt die Vierjährige. Platz drei geht an den Spielplatz in der Zochstraße: „Auf die Matte springen macht Spaß, weil Fabio dann hochhüpft“, sagt Anna und lacht.

Von Stefanie Adomeit