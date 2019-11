Spielstätte für Rostocker Griffins geplant: Neues Nest der Greifen liegt in Marienehe

Rostock

Touchdown für die Rostocker Griffins: Nach langer Suche gibt es für die erfolgreichen, aber heimatlosen Zweitliga-Footballer endlich eine neue Perspektive. In Marienehe plant der Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE) einen Sportkomplex. Neben der Zweifeld-Turnhalle und einem Trainingsplatz – beides für rund 6,6 Millionen Euro Investitionskosten – ist An der Jägerbäk 6 auch noch ein aktuell brachliegendes Grundstück frei.

Dort soll laut KOE-Sprecherin Josefine Rosse ein Multifunktionsplatz mit Sanitäreinrichtungen und einer Tribüne entstehen. Dadurch hätten die Footballer endlich eine Spielstätte für ihre Saison, die immer von April bis September läuft. „Aktuell trainieren wir in Warnemünde, auch mit unserem Nachwuchs. Doch für die Punktspiele fehlt dort der Platz, weshalb die Herrenmannschaft dafür immer das Leichtathletikstadion nutzt“, sagt Griffins-Vereinschef Jens Putzier.

Zuwachs bei Zuschauern und Vereinsmitgliedern

Für seine Sportler bedeuten die ständigen Ortswechsel, immer die komplette Ausrüstung durch die halbe Stadt fahren zu müssen. Auf- und Abbau- sowie die Spielzeiten der Footballer schränken wiederum den Betrieb der Leichtathleten im eigenen Stadion ein. Allerdings gebe es in Rostock derzeit keine Alternative für die Griffins, zu deren Matches mittlerweile regelmäßig rund 1300 Zuschauer pilgern. Auch im Ostseestadion gab es schon Gastspiele – mit bis zu 4500 Besuchern.

Zu den Spielen der Griffins im Ostseestadion kamen 4500 Zuschauer. Quelle: René Warning

Die Footballer, die seit einem Jahr auch als eigener Verein eingetragen sind, erfreuen sich nicht nur auf den Rängen steigender Beliebtheit. „Bei den Mitgliederzahlen ist es schon eine sehr gute Entwicklung, aber da ist noch Luft nach oben. Und auch sportlich sind die Griffins auf einem guten Weg“, bilanziert Andreas Röhl, Geschäftsführer des Rostocker Stadtsportbundes.

Abstimmung zwischen KOE und Schulamt

Wie lange die Mehrfachnutzung des Leichtathletikstadions an der Kopernikusstraße noch andauern muss, vermag derzeit keiner zu sagen. Alle Hoffnungen der Footballer liegen nun auf der Fläche in Marienehe. „Die Planungen dazu befinden sich derzeit in der vorbereitenden Abstimmung zwischen uns und dem zuständigen Amt für Schule und Sport“, so KOE-Sprecherin Rosse.

Land übernimmt den Großteil der Kosten

Andreas Röhl ist froh darüber, „dass die Stadt beim Bau von Sportstätten auch immer die Vereine im Blick hat“. Im Fall des neuen Komplexes in Marienehe gebe es nämlich einen entscheidenden Unterschied: Der Neubau von Sporthalle und Trainingsplatz gehöre zu den Pflichtaufgaben der Hansestadt. Weil an dem Berufsschulstandort mittlerweile mehr als 2000 Schüler aus- und weitergebildet werden, mussten dringend Lösungen zur Kapazitätserhöhung für den Sportunterricht her.

Lesen Sie mehr: Rostock plant erste Sport-Jugendherberge im Land

Im nächsten Jahr soll es mit dem Bau der 1000 Quadratmeter großen Halle und dem 3500 Quadratmeter großen Platz losgehen. Für die Finanzierung erhält die Stadt eine 90-prozentige Förderung vom Wirtschaftsministerium des Landes.

Neue Sportkomplexe als Aushängeschild

Der geplante Multifunktionsplatz, den neben den Griffins auch andere Vereine nutzen könnten, sei dagegen eine freiwillige Aufgabe der Kommune. Deshalb muss noch geklärt werden, wie die Refinanzierung der Kosten erfolgt – „ob es zum Beispiel einen Mietvertrag zwischen Stadt und Verein geben wird oder ob die Stadt sagt, dass sie die Anlage selbst verwaltet. Aber für all das braucht es das notwendige Geld und die entsprechenden Beschlüsse“, sagt Andreas Röhl.

Er sei in jedem Fall froh über jede weitere Fläche, die in der Hansestadt dem Sport zugutekommt: „Solche Komplexe, wie sie jetzt an der Jägerbäk geplant werden, sind ja auch ein Aushängeschild für die Sportstadt Rostock“, sagt Röhl.

Von Claudia Labude-Gericke