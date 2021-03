Spielsüchtiger Rentner aus Rostock: Die Corona-Krise hat mich geheilt

Rostock

Die Corona-Pandemie hat viele Selbstständige und Arbeitnehmer in Geldnot gebracht. Nicht so Peter Müller (Name geändert). Der Rentner aus Rostock-Toitenwinkel hat jetzt sogar mehr Geld, obwohl sich sein Einkommen nicht geändert hat. Der Lockdown hat den 66-Jährigen zwangsweise von seiner Spielsucht befreit – weil alle Spielhallen geschlossen sind.

200 bis 300 Euro steckte er jeden Monat in die Schlitze der bunt blinkenden Automaten. „Ich habe in den 80er Jahren angefangen, auf einem Fährschiff“, sagt der Rostocker, der von rund 900 Euro Rente lebt. Als nach der Wende die ersten Spielhallen öffneten, die es in der DDR nicht gab, wurde er schnell zum Stammgast. Einen Großteil seines Gehalts steckte er fortan in die Maschinen, immer in der Hoffnung auf den großen Gewinn. Seine Ehe zerbrach deswegen, Geldnot wurde sein ständiger Begleiter. Der völlige Absturz blieb ihm glücklicherweise erspart. Andere Spielsüchtige nehmen Kredite auf, verlieren Haus und Hof und landen in der Privatinsolvenz. Peter Müller hatte sich immer noch so weit unter Kontrolle, dass ihm das erspart blieb.

Internet-Zocken hat ihn nie gereizt

Aber die Folgen sind dennoch beträchtlich. „Wenn ich das ganze Geld gespart hätte, könnte ich heute in einer Eigentumswohnung leben“, sagt der ehemalige Hochbaufacharbeiter, der wegen einer Erwerbsunfähigkeit vorzeitig in Rente ging. Er holte sich Hilfe in einer Beratungsstelle, doch nach ein paar Wochen war alles wie vorher. Wieder saß er in der Spielhalle, fütterte den Automaten – und war lange vor Monatsende pleite.

„Ich bin darüber weg“, sagt er jetzt nach dem einen Jahr Zwangspause. Im Sommer, als die Spielhallen zeitweise wieder öffnen durften, habe er es geschafft, nicht hinzugehen. Corona habe ihn sozusagen geheilt. Es mit Online-Spielen zu versuchen, habe ihn nie gereizt. Er brauche die verrauchte Atmosphäre, die Geräusche, die Lichter und die anderen Spieler. Sein Entschluss steht fest: „Wenn sie wieder aufmachen, gehe ich nicht hin“. Dieses Kapitel sei vorbei.

Beraterin: Die Sucht ist nicht weg

Cathleen Mehl von der Rostocker Suchtberatungsstelle der Volkssolidarität hat in letzter Zeit öfter solche Geschichten gehört. „Für viele Spielsüchtige ist die Zwangspause gut“, sagt sie. Seit 25 Jahren hilft sie Betroffenen dabei, zurück in ein Leben ohne zwanghaftes Zocken zu finden. Ihre Erfahrung hat sie gelehrt: „Es wird schwierig, wenn die Spielhallen wieder öffnen.“

Denn der Auslöser für die Sucht sei ja noch da. Diese Suche nach dem Glücksgefühl, das sich einstellt, wenn die fünf Walzen des Automaten alle die gleichen Früchte zeigen und das Geld in den Ausgabeschacht rasselt. Ohne Therapie wird es schwierig, die Sucht dauerhaft zu überwinden, meint die Beraterin, auch wenn die Automaten ein Jahr lang unerreichbar waren.

Auch Lehrer und Polizisten sind betroffen

60 bis 70 Klienten kommen jedes Jahr in ihre Beratungsstelle, die meisten davon zum ersten Mal. Sie teilt sie in drei Gruppen ein: Es gibt die Älteren, die nur an Automaten spielen. Dann die Mittelalten, die sowohl am Automaten und im Internet zocken. Und die Jungen, meist sportaffine Männer unter 30 Jahre, die sich mit Sportwetten ruinieren. Dabei kann auf alle möglichen Spielergebnisse gezockt werden, von der Bundesliga-Partie bis zum Kick in der dritten Fußball-Liga von Uganda. Erst vor ein paar Tagen saß ein junger Mann in ihrem Büro, der Kredite über 60 000 Euro aufgenommen hatte, um seine Sucht zu finanzieren.

Die Patienten kommen aus allen Gesellschaftsschichten und Berufen, es sind Lehrer und Polizisten dabei. Manche haben ihren Job verloren, weil sie in der Firma Geld abgezweigt haben. Wer die Hilfe der Beraterin will, hat meist eine lange Suchtkarriere mit allen Nebenwirkungen hinter sich – Ehe kaputt, Freunde weg, finanzieller Ruin. Der Leidensdruck, endlich etwas zu ändern, ist entsprechend groß.

Die Hemmschwelle sinkt

Der neue Glücksspielstaatsvertrag, der Internetkasinos und Sportwetten legalisieren soll, macht Cathleen Mehl „große Sorgen“. Der könnte wie eine Art staatliches Gütesiegel wirken, das die Hemmschwelle für gefährdete Personen weiter senkt. Die Anbieter bereiten sich indes mit großangelegten Werbekampagnen auf das Milliardengeschäft vor – mit Prominenten, wie Ex-Fußball-Profi Oliver Kahn und dem Popsänger HP Baxter („Scooter“). Die Rostocker Beraterin richtet sich auf viel zusätzliche Arbeit ein – sie weiß, wie mühselig und lang der Weg aus der Sucht ist.

Von Gerald Kleine Wördemann