Spitzenkoch Loll: Gesunde Ernährung ist für Sportler genauso wichtig wie das Training

Rostock

Carsten Loll weiß, was Sportler brauchen. Sein Sohn Bruno (14) spielt selbst Basketball in der Jugend der Rostocker Seawolves und will hoch hinaus. Aber nicht nur in der Familie ist „gesunde Ernährung“ für den bekannten Koch und Besitzer des Restaurants „Carlo 615“ im Stadthafen Rostock wichtig – in MV gehört er inzwischen zu den anerkannten Experten auf dem Gebiet.

Der 42-Jährige sagte gleich zu, als ihn die OZ fragte, ob er unserem Laufteam in Vorbereitung für den Start beim Rostocker Firmenlauf am 8. September wertvolle Tipps geben könne. „Gesunde Ernährung ist für Läufer – für alle Sportler – genauso wichtig wie das Training. Denn sie gibt Kraft und vermeidet bei guter Dosierung Verletzungen“, sagt der gebürtige Grevesmühlener.

Nur wenig „rotes Fleisch“, Kaffee und Alkohol

Und welche Tipps hat er für Athleten und Hobbysportler parat? „Wichtig ist, gerade abends gutes Eiweiß zu essen, da es zur Regeneration des Körpers beiträgt“, rät Loll. Das Eiweiß solle aus magerem, weißem Fleisch wie Huhn oder Kalb bzw. Fisch kommen oder aus Büffelmozzarella und Ziegenkäse für Vegetarier. Rotes Fleisch (Rind, Schwein) solle man wie Kaffee und Alkohol nur sehr wenig zu sich nehmen – denn all das fördere Entzündungen im Körper, was für Sportler auf dem Weg zu einem Wettkampf problematisch sei.

Ein weiterer Kernpunkt des Experten: Kohlenhydrate vorwiegend über Vollkornprodukte holen: „Denn sie gehen langsam ins Blut und stellen so anhaltend Energie zu Verfügung. Bei weißen Teigwaren oder einfachen Zuckern schießt der Insulinspiegel nach oben. Dann hat man ein kurzes Hoch, aber es folgt schnell das Tief – und auch die Speicherung von Kalorien in Fettzellen wird angeregt“, warnt der Koch.

Säuren sind gut gegen Entzündungen

Zudem wichtig: „Mit Säuren arbeiten, zum Beispiel Zitrone, um den Basenhaushalt zu regulieren – auch das fördert die Regeneration, beugt Entzündungen vor. Und viel Gemüse und Obst auf den Speiseplan, weil sie ein gutes Verhältnis von Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen haben“, sagt Loll. Allerdings warnt er davor, Obst zu spät am Tag zu essen: „Sechs Stunden vor dem Schlafengehen oder besser ab 14 Uhr nicht mehr, sonst wird es schlecht verarbeitet und gärt im Körper. Das belastet und raubt den guten Schlaf, den Sportler brauchen. Und es kann sogar zu einer Fettleber führen, wenn man spät zu viel Obst isst.“

Abends gern Gemüse-Eintopf mit Fisch

Abends empfiehlt Loll Sportlern vor allem gekochtes Gemüse in Kombination mit Fisch: „Gern als Eintopf oder mit schwarzem Reis: „Das gibt super Nährstoffe und ist gut zu verdauen.“ Am 8. September nach dem Firmenlauf wird Loll das OZ-Läuferteam selbst bekochen. „Das genaue Menü habe ich noch nicht zusammen, aber es wird etwas Leckeres sein, mit dem sich die Sportler bestmöglich erholen“, verspricht der Mecklenburger. Alle Ernährungstipps seien übrigens auch für Nicht-Sportler wertvoll und könnten helfen, sich schnell fitter und gesünder zu fühlen.

Restaurant vor 13 Jahren gegründet

Er selbst komme derzeit nicht so oft zum Sport, wie er wolle, erzählt Loll: „Meine 14-Stunden-Tage lassen das nicht zu. Aber ich muss dringend etwas tun und habe vor, bald wieder Krafttraining zu machen, vor allem um den Bewegungsapparat gesund zu erhalten.“ Seit 13 Jahren führt er nun das „Carlo 615“, beschäftigt 20 Mitarbeiter und hat es geschafft, eines der beliebtesten Restaurants in Rostock zu etablieren. Seit zehn Jahren bietet Carsten Loll auch eine Kochschule an, wo er seinen Schützlingen viele gute Ernährungstipps gibt.

Von Alexander Loew