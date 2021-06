Impfbrücke & Co. - Spontane Termine für Corona-Impfstoffreste in MV: Wie das Nachrücken in den Kreisen abläuft

Die Landesregierung in MV setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf das schnelle Impfen. Weil die Absage von Terminen zunimmt, hat sich nun Schwerin einen Weg überlegt, um einfacher Leute nachrücken zu lassen. Wie die „Impfbrücke“ funktioniert, warum sie für die anderen Kreise nicht infrage kommt und was die Alternativen sind.