Rostock

Motiviert stemmt Philip Belosa am Mittwochvormittag die Gewichte im „Clever fit“ in Rostock. Seit einem Monat ist der 32-Jährige Mitglied im Fitnessstudio. Das Ziel: Abnehmen. „Ich bin vor Kurzem zum zweiten Mal Vater geworden und habe nun entschieden, dass die Wampe wegmuss“, sagt er und lacht. „Geplant ist, auf jeden Fall unter 100 Kilogramm zu kommen.“ Noch trennen den Rostocker einige Pfunde von seinem Ziel, bisher hat er zwei der gewünschten 16 Kilos verloren. Doch Belosa ist zuversichtlich. Sein Kumpel Philipp Brauer, der selbst fünf bis sechsmal in der Woche zum Sport geht, motiviert ihn, mindestens dreimal die Woche mitzukommen. „Das Körpergefühl ist gleich viel besser“, sagt der junge Vater.

Gesunde Ernährung wichtig

Doch nicht nur Sport, auch eine gesunde Ernährung gehören zum Abnehmen dazu. „Ich mache Intervallfasten. Zwischen 20 und 12 Uhr esse ich nichts und ich zähle Kalorien. Das hilft“, sagt er. Wie wichtig eine gesunde Lebensweise ist, betont auch Studiomitglied Sharifa Böhm. „Ich würde sagen, die Ernährung macht 70 Prozent aus, die Bewegung 30 Prozent“, sagt die 22-Jährige. „Man braucht ein Kaloriendefizit.“ Dennoch betont die junge Sportlerin: „Man muss sich auch mal was gönnen. Sich selbst alles zu verbieten, führt zu nichts.“

Ein Weg, der Böhm bereits Erfolge auf der Waage gebracht hat. „Ich war vor einem guten halben Jahr noch bei 90 Kilogramm – jetzt sind es 70“, erzählt die Dresdnerin stolz. Wichtig sei, eine Sportart zu wählen, die Spaß macht. Man sollte sich nicht quälen mit dem Gedanken ,Ich muss das jetzt machen, weil ich abnehmen muss’. Das würde man nicht durchhalten“, sagt sie. Da ihr Studio in Sachsen derzeit geschlossen hat, hat sie wieder etwas an Gewicht zugenommen. „Home-Workout macht mir keinen Spaß. Ich gehe auch mal joggen, aber im Studio ist das schon am besten.“

Diese Regeln gelten In den Fitness-Studios im Land gilt derzeit die 2G-Plus-Regelung. Zutritt erhalten nur diejenigen, die neben einem Nachweis über ihre Impfung oder Genesung zudem einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nachweisen können. Die Fitness-Studio-Kette „Fitx“ weist zudem darauf hin, dass bei Schwangeren und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, ein negativer Test ausreicht. „Clever fit“ akzeptiert zudem Selbsttests, die vor Ort durchgeführt werden – zwei Tests bekommen die Mitglieder jede Woche gratis. Zudem entfällt in vielen Studios die Testpflicht für Menschen, deren Boosterimpfung bereits zwei Wochen zurückliegt. „Fitx“ weist darauf hin, das auf den Gängen und in den Umkleiden eine Maskenpflicht besteht. Am Gerät selbst darf diese abgenommen werden. Hinzu kommen in den Studios noch eigene weitere Sicherheitsvorkehrungen. So lässt „Clever fit“ am Eingang zum Studio die Temperatur der Trainierenden messen. Außerdem wurde die Anzahl an zeitgleich trainierenden Personen eingeschränkt, um zu verhindern, dass sich an einzelnen Geräten Schlangen bilden. „Fitx“ hat eine Obergrenze in den Kursräumen eingeführt, um dort genügend Abstand zwischen den Mitgliedern zu gewährleisten.

Jahresauftakt wichtigstes Geschäft

Dass sie bald zurück nach Rostock ziehen wird, ist sie gerade auf der Suche nach einer neuen Trainingsstätte, absolviert ein Probetraining im „Clever fit“. Der Jahresauftakt ist nach Angaben des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) die wichtigste Zeit für Fitnessstudios – dann hätten viele Menschen nach der Völlerei an Weihnachten gute Vorsätze. Im ersten Quartal erzielen Fitnessstudios laut dem Verband üblicherweise ein Drittel der Neuanmeldungen eines Jahres. „So viele Anmeldungen haben wir jetzt noch nicht, aber das wird kommen – die Anfragen nach Probetraining sind auf jeden Fall da“, sagt Teamleiter Meikel Ahrens.

Kleine Ziele setzen

Frank Schult, Gebietsleiter der „Clever fit“-Studios in Mecklenburg-Vorpommern, rät, sich zunächst kleine Ziele zu setzen. „Wenn jemand gleich 30 Kilogramm abnehmen will und das dann in kürzester Zeit nicht schafft, ist er demotiviert“, sagt er. Besser sei, kleine Etappenziele zu setzen, die entsprechend schneller erreicht werden und zum Weitermachen anspornen. „Das ist ein langer Prozess. Wichtig ist auch, Sport in den Alltag zu integrieren. An einem bestimmten Wochentag Sport zu treiben, sollte irgendwann ganz selbstverständlich sein.“

Körpergewicht fast halbiert

Jana Dostal ist das gelungen. Die 25-Jährige hat sich in den vergangenen vier Jahren fast halbiert. „Im September 2017 hatte ich ein Höchstgewicht von 175 Kilogramm“, sagt die 25-Jährige. „Als meine Frauenärztin dann meinte, mit diesem Gewicht werde ich niemals Kinder bekommen, war das der Ansporn, etwas zu ändern.“

Der Gang zum Fitness-Studio war für die junge Frau, die damals noch in München gelebt hat, eine Überwindung. „Für mich als Übergewichtige war das mit den größten Ängsten verbunden – wird man von den anderen Sportlern ausgelacht, beleidigt?“, beschreibt sie ihre Sorgen. Anfangs habe die damalige Studentin daher nachts trainiert – das Studio hatte rund um die Uhr geöffnet – um nicht gesehen zu werden. „Ich war täglich da und war anfangs schon vom zehnminütigen Zirkeltraining total erledigt. Einige Wochen später konnte ich sogar zum Studio gehen und war nicht mehr auf den Bus angewiesen“, beschreibt sie ihren Trainingsfortschritt.

Angst um Jahresanfang Im zweiten Corona-Winter bangen viele Fitnessstudios in Deutschland um ihr Geschäft. Zwar gilt nun kein harter Lockdown mehr, doch wegen strenger Vorschriften fürchtet die Branche zum wegweisenden Jahresbeginn um den Zuwachs neuer Mitglieder. „2G-plus-Vorschriften haben signifikante Auswirkungen auf die Neuanmeldungen“, sagt Ralph Scholz, Vorsitzender des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit (DIFG). Vielen Menschen sei es zu aufwendig, zusätzlich zu einem Impf- oder Genesenennachweis einen aktuellen Test vorzulegen. „Wir haben etwas weniger Neuanmeldungen als erwartet, sind aber in Anbetracht der aktuellen Lage durchaus zufrieden“, betont Johanna Pistor, Sprecherin der Kette „Fitx“. „Unser Studio in Rostock ist grundsätzlich sehr gut besucht, auch noch nach der Einführung der 2G-plus-Regelung. Wir merken, dass unsere Mitglieder Lust auf das Training haben und bei der Umsetzung der Corona-Auflagen auch schon routiniert sind.“ Wer aufgrund der Corona-Bestimmungen derzeit nicht ins Studio gehen kann, hat nach Einschätzung der Verbraucherzentrale MV kein Sonderkündigungsrecht. Auch um Beitragszahlungen gebe es hin und wieder Streit. Da es sowohl Urteile zugunsten der Studios als auch zugunsten der Mitglieder gebe, wird empfohlen, gemeinsam Kompromisse zu finden. In vielen Studios besteht unter anderem die Möglichkeit, Ruhepausen einzulegen.

Gegenseitig motivieren

Motivation hat ihr zudem eine Selbsthilfegruppe gegeben. „Das gemeinsame Training ist wichtig. Man unterstützt sich gegenseitig und möchte sich dann ja auch nicht die Blöße geben, abzusagen.“ Im April 2019 waren die ersten 40 Kilogramm weg, nach einer Magenverkleinerung purzelten weitere 40. Derzeit wiegt 1,85 Meter große Frau, die seit 2020 in Rostock lebt, etwa 95 Kilogramm, zehn Kilogramm sollen noch runter. Und das ohne Fitnessstudio. „Ich hatte mich bei McFit angemeldet, dann aber, als die Studios schließen mussten, gekündigt“, sagt sie. Auch jetzt sei ihr der Aufwand zu groß. „Ich halte mich mit Taekwondo fit“, sagt sie. „Außerdem gehe ich zum Aquafitness – mit Gewichte heben unter Wasser. Man muss etwas finden, das zu einem passt.“

Für alle, die ebenfalls Gewicht verlieren wollen, hat sie einen Tipp: Dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen. „Wenn ein Tag mal nicht so gut läuft, ist das so. Dann wird der nächste besser.“

Von Katharina Ahlers