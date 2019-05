Puerto del Carmen

Triathlet Andreas Raelert musste am Sonnabend beim Club La Santa Ironman Lanzarote kurz vor dem Ende der Radstrecke wegen Magenkrämpfen aussteigen, nimmt aber positive Erkenntnisse mit in die weitere Saison. „Erst einmal bin ich natürlich enttäuscht, dass ich leider nicht das zeigen konnte, was ich mir vorgenommen hatte. Der Anfang war gut, aber ich hätte das Rennen sehr gerne auch beendet“, sagte der 42-Jährige nach dem harten Wettkampf. Den Sieg holte sich der Belgier Frederik van Lierde in 8:51:16 Stunden vor dem Deutschen Christian Kramer (8:56:08) und dem Spanier Emilio Aguayo Munoz (9:00:55).

Im Wasser setzte Andreas Raelert von Beginn an Akzente. Lediglich Munoz folgte seinem Tempo. In 49:13 Minuten kam Raelert nach 3,8 Kilometern als Führender aus dem Wasser, sein spanischer Verfolger folgte wenige Sekunden später, die erste Verfolgergruppe mit einigen Favoriten hatte etwas mehr als eine Minute Rückstand. Auf dem Rad setzte sich Andreas Raelert dann ab und vergrößerte den Abstand deutlich. Auch nach einem kurzen Stopp blieb er an der Spitze des Feldes.

Die Bedingungen auf der extrem anspruchsvollen Radstrecke von 180 Kilometern wurden mit zunehmendem Wind immer schwerer. Nach 60 Kilometern schloss van Lierde zu Raelert auf, bis zum höchsten Punkt der Strecke nach 107 Kilometern sorgte Raelert gemeinsam mit dem Ironman-Weltmeister von 2013 und dem Slowenen Jaroslav Kovacic für das Tempo an der Spitze.

Auf dem Weg zurück zum Startort Puerto del Carmen stellten sich nach gut 130 Kilometern größere Probleme ein, die den Rostocker letztlich daran hinderten, das Rennen zu beenden. „Mir ging es einfach nicht mehr gut genug, um den Wettkampf fortzusetzen“, sagte er. Magenkrämpfe sorgten dafür, dass er zunächst den Kontakt zur Spitze verlor. Nach 160 Kilometern auf dem Rad beendete er das Rennen.

