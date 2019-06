Schwerin

Jürgen Brähmer bleibt im Titelrennen. Der 40 Jahre alte Schweriner bezwang am Sonnabend Erdogan Kadrija durch K.o. in der zweiten Runde. Brähmer, der in seiner Heimatstadt erstmals für den Agon-Boxstall in den Ring stieg, könnte noch in diesem Sommer um die EM kämpfen. Er ist Pflichtherausforderer von Supermittelgewichts-Europameister Stefan Härtel. Der Kampf wird am 24. Juni versteigert. „Ich freue mich auf diesen Kampf“, sagte Brähmer.

Brähmers ehemaliger Schützling Tyron Zeuge hatte sich zuvor nach neunmonatiger Ringpause eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 27 Jahre alte Berliner dominierte das Duell gegen den Spanier Adan Silvera und sicherte sich die EU-Meisterschaft der European Boxing Union (EBU). Vor 2400 Zuschauern in der Schweriner Sport- und Kongresshalle schickte Zeuge den Spanier in den ersten beiden Runden jeweils zu Boden. Nach einem weiteren Niederschlag stoppte der Ringrichter das ungleiche Duell in der zehnten Runde.

Jack Culcay feierte eine erfolgreiche Rückkehr ins Halbmittelgewicht. Der Ex-Weltmeister besiegte den Italiener Stefano Castellucci einstimmig nach Punkten. Die Rückkehr in seine angestammte Gewichtsklasse sei anstrengend gewesen, meinte Culcay: „Ich musste zwei Kilo abnehmen, aber ansonsten hat es gut geklappt.“

Nach Aussage von Agon-Sportdirektor Hagen Doering könnten Brähmer, Zeuge und Culcay im kommenden Jahr um die WM boxen.

Seinen ersten Titel erkämpfte Björn Schicke. Der 31 Jahre alte Berliner setzte sich im Kampf um die deutsche Meisterschaft gegen den Münchner Hector Hernandez nach Punkten durch. „Ich möchte den Titel zwei-, dreimal verteidigen und dann schauen wir nach Europa. Mal schauen, was da geht“, sagte Schicke.

Stefan Ehlers