Der FSV Bentwisch hat zurzeit 580 Mitglieder, darunter etwa 250 Kinder und Jugendliche. Sie trainieren in den Sport-Sparten Badminton, Boxen, Frauensport, Fußball, Kindersport, Nordic Walking, Rhythmische Sportgymnastik, Tennis, Volleyball sowie 1. FC Versandkostenfrei (Beachsoccer). Außerdem gehört auch die Sparte Kulturzeit zum Verein, die unter anderem zu Lesungen und Konzerten einlädt. Der FSV verfügt über einen Hauptsportplatz, einen Kunstrasenplatz und eine Sporthalle.

In diesem Jahr will der FSV einen Beach-Soccer-Platz anlegen. Auch eine Bahn für Koordinationsübungen wird gebaut. In den letzten Monaten wurden unter anderem das Umkleidegebäude und der Sportlertreff neu gestrichen. In der Sporthalle wurden der Box-Raum vergrößert und der Ring erneuert. Dort können jetzt auch offizielle Wettbewerbe ausgetragen werden.