Sport, Spaß und Regenschauer: So lief der Familien-Sport-Beachtag in Warnemünde

Rostock

Angestrengt hält sich die zehnjährige Farah an der Reckstange fest, die der Rostocker Straßensport Verein am Warnemünder Strand aufgebaut hat. Ihren Körper lässt sie hängen, die Beine baumeln einen halben Meter über dem Boden. Die Arme des Mädchens zittern, konzentriert blickt sie Richtung Wasser. „Wie viel habe ich schon?“, fragt sie. Dennis Pelikan, Vorsitzender vom Straßensport, blickt auf seine Stoppuhr. „Zwei Minuten sind rum“, lobt er, die Zuschauer applaudieren. Farah hält noch weitere 45 Sekunden durch, dann lässt sie los und landet im Sand.

Strand wird zur Freiluft-Arena

Am Donnerstag hat sich der AOK Active Beach in Warnemünde in eine große Familien-Freiluft-Arena verwandelt. Nach Stationen in Zingst, Binz, Ahlbeck und Boltenhagen macht die „AOK AKTIV STRAND ON TOUR“ Halt im Ostseebad. Von 12 bis 18 Uhr probieren Kinder und ihre Eltern während des Familien-Sport-Beachtages verschiedene Sportarten aus oder sehen beim Training der Profis zu.

Farah interessiert sich besonders fürs Turnen. „Ich turne noch nicht im Verein, kann aber schon ein Rad schlagen und Handstand“, erzählt sie stolz. Auch mit ihren Armmuskeln ist sie zufrieden. „Das lief schon ganz gut. Ich führe mit 2:45 Minuten die Tabelle an, aber ich fürchte, meine Schwester wird länger durchhalten.“ Das Mädchen blickt zu ihrer Schwester Hina, die bereits seit drei Minuten an der Reckstange hängt. „Ich habe dich überholt“, ruft die Neunjährige gut gelaunt, bevor sie sich nach weiteren 17 Sekunden fallen lässt – bisherige Bestzeit an diesem frühen Nachmittag. „Meine Schwester und ich sind gut im Turnen – das konnten wir schon immer gut“, sagt sie selbstbewusst. „Wir machen viel Sport zusammen.“

Kinder und Vereine zusammenbringen

AOK-Nordost-Niederlassungsleiterin Constanze Dopp freut sich über die rege Beteiligung der Kinder. „Es wird toll angenommen. Gerade die Kinder freuen sich, in diesen Zeiten rauszukommen und gemeinsam wieder Sport zu treiben“, sagt sie. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, neue Sportarten zu entdecken, wir wollen sie als Mitglieder in die Vereine bekommen.“ Auch für die Mannschaften sei es schön, draußen trainieren und sich präsentieren zu können.

Dem stimmt Sven Körner, Spielertrainer bei dem Beachsoccer-Verein „Rostocker Robben“ zu. „Wir wollen zeigen, dass unser Sport ein geiler Sport ist und eine schöne Alternative zum normalen Fußball“, sagt er. Friedrich (7), sein Bruder Theo (10) und Kumpel Juri (10) wollen die Sportart einmal ausprobieren. „Ich spiele Fußball im Verein, aber hier auf dem Sand ist das schon sehr anstrengend“, meint Juri. „Da muss man sich erstmal dran gewöhnen.“ Kaum ist das Aufwärmtraining beendet, beginnt es erneut zu regnen. Immer wieder müssen die Sportler abbrechen und sich irgendwo unterstellen. Nach den kurzen Schauern geht es aber immer sofort weiter. „Das sind wir doch an der Küste gewohnt, das hindert uns nicht“, sagt AOK-Niederlassungsleiterin Constanze Kopp gut gelaunt. Am Vortag in Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) sei es fast schon zu warm gewesen.

Weitere Sportarten und Mannschaften

Zusätzlich zu Angeboten wie den klassischen Strandsportarten Beachsoccer, Beachhandball oder Beachvolleyball wurde in Zusammenarbeit mit regionalen Sportvereinen ein vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. So wurden später am Donnerstag unter anderem noch Spielerinnen vom erfolgreichen Deutschen Volleyballrekordmeister SSC Palmberg Schwerin erwartet. Ferner präsentierten sich viele bekannte Vereine wie der Zweitliga-Handballclub HC Empor Rostock, die Rostock Seawolves, der SV Warnemünde, der Inline Hockey Club Rostocker Nasenbären e.V. sowie der Rostocker Goalballclub Hansa e.V.

Auch der Frauenhandball-Verein Rostocker HC mit seiner ersten Mannschaft, den Dolphins, ist vertreten. „Wir sind immer gewillt, unsere Sportart zu zeigen“, so Trainerin Ute Lemmel. „Heute sind einige Spielerinnen der ersten Frauenmannschaft vertreten.“ So war unter anderem Martina Corkovic, die dem Kader der kroatischen Beachhandball-Nationalmannschaft angehört, dabei. Die 28-Jährige leitet an dem Tag eine Einheit der C-Jugend, um dem Handballnachwuchs Beachhandball näher zu bringen. Lemmel ist zufrieden mit der Resonanz. „Es bleiben viele Spaziergänger stehen und sehen zu.“ Ob der Tag zu neuen Mitgliedern führen wird, bleibe abzuwarten. „Viele Interessierte waren natürlich auch Urlauber“, sagt die Trainerin.

Von Katharina Ahlers