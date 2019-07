Rostock

Bis in die Haarspitzen durchtrainierte Sportler entern die Hanse Sail und lassen ihre Muckis spielen. Ihr Ziel: das Volksfest zum größten Freiluft-Fitnessstudio an der Ostsee machen. Der Verein Straßensport will mit einem Flashmob die Massen in Bewegung bringen. „Wir wollen zeigen, wie fit Rostock ist“, sagt Vereins-Chef Dennis Pelikan.

Work-out für alle

Liegestütze, Kniebeuge, Planks und mehr – am 10. August sollen Einheimische und Urlauber beweisen, dass Rostock die sportlichste Stadt im Nordosten ist. Dennis Pelikan und sein Trainerteam stellen ein Work-out zusammen, das sie auf der großen Bühne auf der Haedgehalbinsel präsentieren werden. Damit das auch für die Mitturner in der hintersten Reihe zu sehen ist, wird jede Bewegung auf eine LED-Leinwand übertragen.

So sieht ein Straßensport-Flashmob aus:

Ob Bewegungsmuffel oder Sportskanone: Das Work-out ist für jeden geeignet, verspricht Dennis Pelikan. „Es geht uns darum, gemeinsam zu trainieren, Spaß zu haben und den Leuten zu zeigen, dass es nicht viel braucht, um gesund und effektiv Sport zu treiben“, erklärt der Diplom-Fitnesstrainer.

Mit Körpergewicht trainieren

Straßensport ist mit mehr als 200 Mitgliedern der größte Verein für funktionelles Fitnesstraining in Deutschland. Die Sportler trainieren in der Regel draußen und bringen sich mit Hilfe des eigenen Körpergewichts in Form. Auf der Hanse Sail wollen sie auch Neulinge davon überzeugen, wie einfach und effektiv diese Methode ist.

Wetteinsatz Klimmzüge

Während sich die Flashmob-Mitmacher nicht ohne Ende auspowern müssen, könnte das Großgruppen-Work-out für die Trainer ein Nachspiel haben, das sie ordentlich ins Schwitzen bringt und Muskelkater verspricht. „Wir haben mit dem Veranstalter gewettet, dass wir es schaffen, im Rahmen des 600-jährigen Unijubiläums die 600-Teilnehmer-Grenze zu knacken.“ Gelingt das, gibt es 600 Euro für die Vereinskasse. Scheitern die Straßensportler, zahlen sie tags darauf die Zeche – in Form von 600 Klimmzügen.

Wer am Flashmob teilnimmt, tut also doppelt Gutes: Er hilft, den Trainern ein Abrackern am Reck zu ersparen und hält sich fit.

Termin: Fitness-Flashmob, 10. August, 16 Uhr, Bühne auf der Haedgehalbinsel

Lesen Sie auch:

Das ist Rostocks „neue“ Hanse Sail

Neuer Sportclub und Fitness-Feuerwehr: Diese Truppe bringt Rostock in Bewegung

Dieser Mann macht Rostock zum riesigen Fitnessstudio

Revoluzzer in Turnschuhen: Dieser Mann bringt die Movement Culture nach Rostock

Antje Bernstein