Sport in der Pandemie: Wie die Corona-Krise Rostock fitter macht

Rostock

Unter zwei Kilometern macht es Vanessa Rickmann nicht mehr. Und täglich wird ihre Runde ein paar Meter länger: Die 19-Jährige hat das Laufen für sich entdeckt. Nach dem Feierabend in einem Rostocker Optik-Geschäft zieht sie sich ihre Laufschuhe an und dann geht es raus in die Natur rund um Kassebohm und Brinckmansdorf. Partys, Treffen mit Freunden – all das ist schließlich in der Corona-Krise nicht mehr drin. Und deshalb scheint die Pandemie zumindest einen positiven Nebeneffekte zu haben: Die Hansestadt wird immer sportlicher, mehr und mehr Menschen in Rostock halten sich fit. Das geht jetzt aus einer Umfrage der Agentur Pro Event hervor.

Mehr als 400 Teilnehmer

„Erst war das nur unser Eindruck“, sagt Roman Klawun, der Chef von Pro Event. Er und sein Unternehmen sind auf Sportveranstaltungen spezialisiert, richten unter anderem jedes Jahr den Rostocker Citylauf aus. „Auch befreundete Händler erzählten, dass plötzlich mehr und mehr Leute Laufschuhe kaufen.“ Also wollte es Klawun genauer wissen und schickte Studenten auf die Straße: Mehr als 400 Männer und Frauen haben die Helfer von Ende April bis Mitte Mai befragt. Aus allen Altersklassen und auch allen Stadtteilen.

Das Ergebnis: 73 Prozent aller Rostocker sagen, dass sie aktiv Sport machen. „Wir haben vor einigen Jahren schon mal eine vergleichbare Studie gemacht“, erklärt Klawun. Seitdem sei der Wert leicht gestiegen – um immerhin vier Prozent. Noch deutlicher: Fast 80 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie seit Beginn der Corona Krise deutlich mehr Sport treiben.

Roman Klawun hat die Studie zur Rostocker Fitness in Auftrag gegeben. Quelle: Ove Arscholl

Laufen ist der beliebteste Sport

Ein anderes Ergebnis hingegen ist wenig überraschend: Weil zum Zeitpunkt der Studie Turnhallen, Sportvereine und auch Fitnessstudios geschlossen waren, gaben 83 Prozent an, im Freien aktiv zu sein. Gerade mal 13 Prozent der Rostocker machen daheim Sport – auf dem Heimtrainer zum Beispiel oder eigene Fitnessübungen.

Und die mit Abstand beliebteste Art der Rostocker, sich fit zu halten, bleibt das Laufen: Drei von vier Befragten ziehen sich laut der Studie regelmäßig die Laufschuhe an. Vanessa ist eine von ihnen: Laufen geht einfach, für das Laufen braucht man keine teure Ausrüstung. Und außerdem: „Wenn ich laufe, habe ich meine Ruhe. Ich kann abschalten, bekomme den Kopf frei und kann die Natur genießen“, sagt die 19-Jährige. Übrigens: Nur 18 Prozent fahren lieber Fahrrad, gerade mal sechs Prozent machen Nordic Walking.

Sport als Wirtschaftsmotor?

Nicht nur unter Gesundheitsgesichtspunkten seien die Werte der Umfrage gute Nachrichten, sagt Roman Klawun. „90 Prozent der Menschen wollen auch nach der Corona Krise weiter so viel Sport treiben die bisher“, sagt er. Und die Rostocker sein zunehmend auch bereit, für Sport und ihre Fitness Geld auszugeben. Klawun: „Mehr als die Hälfte der Menschen sagt, sie wollen mehr Geld für Sport ausgeben. Der geringste Teil aber plant mehr Ausgaben für Fitnessstudios, die allermeisten wollen lieber Geld für eigene Outdoor-Outfits ausgeben.“ Für Laufschuhe etwa oder die passenden Hosen und Jacken für den Sport im Freien. „Der Einzelhandel in der Hansestadt und auch die Vereine können so von dem neuen Sporttrend profitieren.“

Citylauf soll im Herbst stattfinden

Auch für Klawuns Lieblingsveranstaltung gibt es positive Signale: Der Citylauf – mit weit mehr als 3000 Teilnehmern eine der größten Laufveranstaltung im gesamten Norden – musste zwar im Mai abgesagt werden, soll nun aber am 27. September nachgeholt werden. „Und immerhin 85 Prozent der Menschen sagen, Sie können sich gut vorstellen, noch in diesem Jahr wieder an großen Laufveranstaltung teilzunehmen – allein oder in einem Team mit Freunden“, so Klawun.

Um den Sportlern die Wartezeit bis dahin zu verkürzen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, hatten Pro Event und die Ostseesparkasse einen coronakonformen Ersatz angeboten: Knapp zwei Wochen lang konnten Läufer in und um Rostock sich im Internet registrieren und mit virtueller Startnummer den Citylauf allein laufen. „Für die Teilnehmer gab es nicht nur eine Urkunde, sondern auch Gutscheine für Kultur- und Freizeiteinrichtungen in MV. Und die Sparkasse spendete für jeden Läufer sieben Euro an die Rostocker Tafel“, sagt Rostocks begeistertster Läufer Klawun. 905 Menschen machten bei der Aktion mit, 6335 Euro gibt es jetzt für den hilfreichen Zweck.

Von Andreas Meyer