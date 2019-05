Rostock

Fit durch die Urlaubssaison: Ab sofort lädt der AOK Active Beach am Strandaufgang 13 wieder zu sportlichen Aktivitäten in Warnemünde ein. Bereits zum achten Mal können sich Besucher hier auf 7 500 Quadratmetern mit Volleyball, Badminton, Beach Soccer und vielen weiteren Sportarten auspowern. „Vor neun Jahren, als die Idee noch in den Startlöchern stand, war uns nicht bewusst, dass dies solch ein großer Erfolg werden kann“, berichtet Tourismusdirektor Matthias Fromm erfreut. Bis zu 1 000 Besucher passieren täglich die Spielfelder und liefern sich spannende Wettkämpfe. „In diesem Jahr schreiben wir die Erfolgsgeschichte fort“, so der Tourismusdirektor weiter.

Nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimische legen vermehrt Wert auf aktive Erholung im Freien. Das Ostseebad mit seinem breiten Sandstrand, der frischen Meeresluft und dem Küstenwald biete dabei die idealen Voraussetzungen. „Strand und Sport gehören einfach zusammen“, findet Juri Schlünz von der AOK Nordost. Gemeinsam mit der Tourismuszentrale habe man das Programm Jahr für Jahr weiterentwickelt und ein umfangreiches Angebot im Bereich Fitness und Gesundheit geschaffen. „Wir wollen Impulsgeber sein und die Leute zum Bewegen animieren. Unser Fitnessstudio am Strand verbindet Urlaubsfeeling mit Spielspaß“, meint Schlünz.

Kicken mit den Rostocker Robben

Jede Saison aufs Neue verfolgen die Initiatoren das Ziel, sich zu steigern und das Angebot aufzustocken. Ein Vorhaben, das viel Arbeit und Schweiß kostet, wie Andreas Zachhuber, Leiter des AOK Active Beach Warnemünde veranschaulicht. „Doch es lohnt sich. Seit gut zwei Jahren spielen wir in der ersten Liga mit.“ Leute aus ganz Deutschland nutzen die Anlage für Events und Ausflüge. „Vor allem bei Schulklassen lässt sich der Trend erkennen, dass sie weg vom Hallen- und Rasensport wollen. Bereits jetzt sind die letzten beiden Wochen vor den Ferien so gut wie ausgebucht“, berichtet Zachhuber.

Andreas Zachhuber und Hannes Knüppel freuen sich bereits jetzt auf die Zahlreichen Besucher aus nah und fern. Quelle: Susanne Gidzinski

Ganz besonders freue er sich, dass die Rostocker Robben mit von der Partie sind. Sie haben sich 2018 erneut die Deutsche Meisterschaft vor heimischer Kulisse gesichert. Sollten sie auch die diesjährige Meisterschaft für sich entscheiden, wäre das ihr dritter Sieg in Folge. „Es ist schön, die Saison hier vor unseren Fans in der Heimat beginnen zu können“, sagt Hannes Knüppel vom Vorstand der Rostocker Robben. In ihrem sogenannten „Robbencamp“ bringen die Spieler zahlreichen Jungen und Mädchen im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren das Einmaleins des Strandfußballs näher. „Das ist jedes Mal wieder eine tolle Erfahrung“, führt Knüppel fort. „Von uns aus könnte der Active Beach auch das ganze Jahr über bestehen bleiben. Wir würden ihn ganz bestimmt auch im Winter nutzen.“

Andreas Zachhuber sieht in dem Angebot der Robben vor allem einen großen Vorteil für Kinder und Jugendliche: „Mir ist besonders wichtig, dass die Jüngsten einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen. Bei uns kann das Smartphone getrost in der Tasche bleiben. Hier lernen die Kinder, dass Bewegung Spaß machen kann und wie wichtig Team- und Kampfgeist auch heutzutage noch sind.“

Durchatmen am Strand

Für einen körperlichen Ausgleich in Kombination mit einer geistigen Ruhepause sorgen die regelmäßig stattfindenden Yoga- und QI-Gong-Kurse. „Diese sind kostenfrei und bei den Gästen besonders beliebt“, erklärt Beate Hlawa von der Tourismuszentrale. Die Übungen wirken Alltagsstress entgegen und tragen gleichzeitig zur Stärkung der Muskulatur bei. Beginnend am 17. Juni finden bis zum 22. Juli immer montags um 18 Uhr Qi-Gong Kurse statt. Anschließend können alle Teilnehmer vom 29. Juli bis Anfang September zur gleichen Zeit beim Yoga entspannen.

Sportlich durch den Sommer Ab sofort ist der AOK Active Beach bis Anfang September täglich geöffnet. Auch in diesem Jahr werden wieder verschiedenste Veranstaltungen angeboten: 17. Juni bis 22. Juli Qi-Gong – immer montags von 18 Uhr bis 19 Uhr (kostenfrei) 06. Juli Völkerball-Meisterschaft 11. Juli bis 13 Juli Handball-Camp 21. Juli Finalturnier Beachsoccer, Landesfußballverband MV 22. Juli bis 09. August Robben-Camp 29. Juli bis 02. September Yoga – immer montags von 18 Uhr bis 19 Uhr (kostenfrei) 08. August AOK Familien-Sport-Beachtag von 10 Uhr bis 15 Uhr (kostenfrei) 08. August Beach Soccer Turnier mit fünf Jugendmannschaften von 15 Uhr bis 18 Uhr 24. August und 25. August Finale Beachvolleyball MV Täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr Sportangebote wie: Beachhandball, Beachsoccer, Beachvolleyball und Beachbasketball (2 Euro pro Person), Sportgeräte können zwischen 11 Uhr und 18 Uhr gegen Pfand ausgeliehen werden.

Susanne Gidzinski