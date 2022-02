Sportboot im Rostocker Stadthafen gesunken: So geht es weiter

Rostock

Als Sturmtief „Nadia“ Ende Januar über Rostock fegte, gab es nicht nur umgestürzte Bäume zu beklagen. Hinter den Resten des Bäderschiffs „Undine“, auf Höhe der Reederei Aida, versank ein Sportboot in den Fluten der Warnow. „Doch danach ist nichts weiter passiert“, berichtet Anwohner Wieland Künzel. Mehrfach seien offizielle Boote, beispielsweise von der Wasserschutzpolizei, an Ort und Stelle vorbeigefahren – gehandelt worden sei aber nicht. Dass ein gesunkenes Boot im Stadthafen scheinbar ohne Konsequenzen bleibt, verwundert den Rostocker Anwohner.

Untätig waren die Behörden aber nicht, erklärt Petra Kieckhöfer, Sprecherin der Wasserschutzpolizei. Noch am 30. Januar hätte das Brandschutz- und Rettungsamt Rostock ihre Behörde über das gesunkene Boot informiert. Bei einem Vor-Ort-Besuch hätten die Beamten dann erkennen können, dass keine Gefahrenstoffe austreten. „Es wurde entschieden, sofort den Eigentümer zu informieren und als Verantwortlichen für die Sache in die Pflicht zu nehmen“, sagt Petra Kieckhöfer. Das bedeute, dass der Bootseigentümer für die sofortige Schadensbeseitigung verantwortlich ist – in diesem Fall also für die Bergung des gesunkenen Sportbootes.

Feuerwehreinsatz am Stadthafen: Hinter den Resten der „Undine“ ist ein Sportboot gesunken. Die Einsatzkräfte legen Ölsperren aus. Quelle: Ute Richter-Sepke

Am Wochenende kam es vor Ort zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. „Nach Hinweis eines Bürgers, dass am gesunkenen Sportboot jetzt Betriebsstoffe austräten, wurde der Bereich erneut durch die Wasserschutzpolizei Rostock, die Feuerwehr sowie Mitarbeitende des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg und des Hafen- und Seemannsamtes Rostock aufgesucht“, berichtet die Sprecherin. Vorsorglich seien dann noch sogenannte Ölschlängel, also schwimmende Barrieren, ausgelegt worden, um ein weiteres Austreten und Verbreiten von Gefahrenstoffen zu verhindern. Zudem wurde von Amts wegen Strafanzeige wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung gestellt.

Eigner ermittelt und informiert

Wem ein Boot gehört, ließe sich grundsätzlich über den Namen des Bootes beziehungsweise dessen Papiere herausfinden, erklärt die Sprecherin. Bei der Ermittlung arbeite die Wasserschutzpolizei auch mit dem örtlichen Hafen- und Seemannsamt zusammen. Boote, die auf Binnengewässern unterwegs sind und eine gewisse Motorleistung überschreiten, müssten zudem ein Kennzeichen haben. Auch das lasse Rückschlüsse auf den Eigner zu.

Eine feste Frist, wie schnell der Besitzer des gesunkenen Sportbootes dieses aus der Warnow bergen muss, gebe es nicht. Die Dringlichkeit hänge auch mit der Gefahrenlage zusammen.

Anwohner Wieland Künzel, der aus seinem Fenster direkt auf die Kaikante schaut, hatte das jetzt gesunkene Schiff schon länger im Blick. „Das lag schon vorher ewig lange vor Ort, ohne dass sich erkennbar jemand darum kümmerte. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass das jemand zur Entsorgung dorthin gebracht hat“, erzählt er. Immer wieder seien bei Starkwind die Wellen der Warnow in das Boot geschwappt – die Sturmflut hätte ihm nun offenbar den Rest gegeben.

Zweiter Fall innerhalb eines Jahres

Der Fall erinnert an den Mai vergangenen Jahres, wo nur wenige hundert Meter entfernt der alte Holzkutter „Wernigerode“ ohne Fremdeinwirkung in der Warnow versank und dabei ein Beiboot mit in die Tiefe riss. Damals waren rund sieben Wochen vergangen, bis das rund 70 Tonnen schwere Holzschiff von einer Spezialfirma geborgen worden war. Vorher gab es zwischen der Hansestadt und dem Eigner offenbar längere Verhandlungen darüber, wer für die Kosten der Aktion aufkommt.

Wie teuer eine solche Bergung wird, kann Petra Kieckhöfer von der Wasserschutzpolizei nicht konkret beziffern. Das sei unter anderem von der Größe des Bootes und der Situation vor Ort abhängig. Beim gesunkenen Kutter „Wernigerode“ mussten vor der Bergung zunächst die Wassermassen aus dem Inneren des Kutters abgepumpt werden. Zudem musste das Gaststättenschiff „Richard“ vorübergehend seinen Liegeplatz in direkter Nachbarschaft räumen, um Platz für die Bergung zu machen.

Boote kontrollieren – und nachsichern

Um die Gefahr solcher Unfälle gering zu halten, raten die Experten, dass Eigner ihre Boote samt Zubehör regelmäßig kontrollieren und – sofern notwendig – auch entsprechend nachsichern. „Das trifft insbesondere dann zu, wenn stürmisches Wetter oder andere Wetterextreme vorhergesagt werden“, erklärt Petra Kieckhöfer. Augenzeugen, die bei Spaziergängen Schäden an Booten oder austretende Gefahrstoffe, wie Öl, bemerken, sollten in jedem Fall dann die Notrufnummern 110 oder 112 nutzen, um schnell Hilfe zu holen.

Von Claudia Labude-Gericke