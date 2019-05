Graal-Müritz

Unter dem Motto „Fitness für jedermann“ haben die AOK Nordost und die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz verschiedene Veranstaltungen für Urlauber und Einheimische geplant. Von Fitness im Wald über Nordic-Walking-Touren bis zum Laufevent ist alles dabei. „Wir freuen uns, unseren Gästen mit einem neuen, starken Kooperationspartner abwechslungsreiche Aktivangebote präsentieren zu können“, sagte der Geschäftsführer der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, Roman Ferken.

Bewegung und Sport an der frischen Luft sind nicht nur gut für die Gesundheit – sie begeistern auch immer mehr Menschen. Überzeugt von der Zusammenarbeit zeigt sich auch Juri Schlünz, Sportkoordinator der AOK Nordost: „Die schönste Kulisse für sportliche Aktivitäten aller Art liefert die Natur. Gerade das Ostseeheilbad Graal-Müritz bietet mit seiner Toplage und seinem Küstenwald erstklassige Bedingungen.“

Training mit dem eigenen Körpergewicht

Schon am 9. Mai können Interessierte sich im Aktivwald austoben. Ab 17 Uhr sind alle eingeladen, mit dem Rostocker Verein Straßensport zu trainieren. Bei der Outdoor-Fitness braucht es keine Geräte, das eigene Körpergewicht genügt. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Fischerweg/Kreisverkehr. Mitmachen kann jeder, am besten in bequemer Sportkleidung. Mitgebracht werden sollte auch eine Flasche Wasser. Das Angebot ist kostenfrei. Weitere Termine sind jeweils donnerstags um 17 Uhr am 23. Mai, 6. und 20. Juni, 4., 18. und 25. Juli, 8., 15. und 29. August sowie am 12. und 26. September.

Nordic-Walking-Kurse starten 10. Mai

Wer lieber mit zwei Stöcken unterwegs ist, sollte sich die Nordic-Walking-Kurse von Ines Köpcke vormerken. Diese starten am 10. Mai um 18.30 Uhr. Neben der Stimulierung des Herz-Kreislauf-Systems ist es auch das körperliche Wohlbefinden, das für den Gesundheitssport spricht. Wer keine eigenen Nordic-Walking-Stöcke hat, kann sich welche für 3,50 Euro beim Aquadrom (Buchenkampweg 9) ausleihen. Dort starten zugleich die Touren. Mit Erwärmung und Cool-down werden ungefähr 5,5 Kilometer zurückgelegt. Gewalkt wird immer ab 18.30 Uhr. Weitere Termine: 27. Mai, 7., 17. und 24. Juni, 22., 26, und 29. Juli, 2., 9., 19., 26. und 30. August sowie am 2., 13. und 30. September und am 14. und 18. Oktober.

Activ Beach kommt nach Graal-Müritz

Sportlich geht es dann mit dem Familienstrandtag am 10. Juli weiter. Der AOK Activ Beach macht erstmals Station in Graal-Müritz. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr gibt es verschiedene Stationen am Strand – mit Beachsoccer, Beachhandball oder -volleyball. Außerdem ist ein Rahmenprogramm geplant.

Dünenläufer erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Die Ostsee fest im Blick haben auch die Dünenläufer am 5. Oktober. Der gleichnamige Graal-Müritzer Wald-, Wind und Ostseelauf mit Marathon-Distanz wird in der Profi- und Freizeitsportszene immer beliebter. Bei seiner vierten Auflage übernimmt die AOK Nordost die Schirmherrschaft für den Dünenläufer-AOK-Erlebnislauf über neun Kilometer. Diese populäre Strecke ist der ideale Schnupperkurs, um die Region und die herrliche Natur kennenzulernen und zu genießen.

OZ