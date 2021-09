Sportliche Party in Körkwitz: Leichtathletikverein feiert 20. Jubiläum

Sanitz/Ribnitz-Damgarten.

Der Leichtathletikverein Ribnitz-Damgarten/Sanitz wird 20 Jahre alt und feiert das Jubiläum mit einer großen Party. Vereinsmitglieder, Ehemalige, Freunde und Unterstützer sind am Freitag nach Körkwitz eingeladen. Die sportliche Party steigt ab 16 Uhr in Körks Strandarena in Körkwitz bei Ribnitz-Damgarten. „Alle Aktivitäten vor Ort, wie Wasserski, Beachvolleyball, Tischtennis und Minigolf, können genutzt werden. Es wird ein Grill-Buffet geben, und die Band ‚Ragadingdong‘ sorgt für Stimmung. Wir haben ein All- Inclusive-Paket geschnürt“, sagt der Vereinsvorsitzende, Marcus Sührt.

Schon mehr als 100 Zusagen fürs Vereinsfest

„Es wird ein großartiges Wiedersehen. Wir haben schon mehr als 100 Zusagen für das Vereinsfest“, freut sich Dirk Griephan, langjähriger Trainer und Mitbegründer des Sportvereins.

Der Leichtathletikverein Ribnitz-Damgarten/Sanitz wurde im Juli 2001 gegründet. Er entstand aus einer Fusion der Leichtathletikabteilungen der SG Damgarten und des TSV Eintracht Sanitz/Groß Lüsewitz. Der Zusammenschluss wurde von den damaligen sportlichen Leitern Hans Schoenen (Damgarten) und Dirk Griephan (Sanitz) initiiert.

Trainingsstützpunkte in Damgarten, Marlow und Sanitz

Seitdem wurden tausende Kinder und Jugendliche an den Trainingsstandorten in Damgarten, Marlow und Sanitz für Kreis- und Landesmeisterschaften, Crossläufe und Teamwettbewerbe fit gemacht. Auch bei überregionalen Meetings, wie den „Oeresundspeelen“ in Helsingborg (Schweden), den „Youth Games“ in Göteborg (Schweden), den Norddeutschen Meisterschaften und Deutschen Meisterschaften, dem Fest der 1000 Zwerge in Hamburg sowie bei offenen Sportfesten in Neustrelitz, Rostock, Zeven, Löwenberg und Berlin, haben Aktive immer erfolgreich mitgemischt. Aktuell zählt der Verein 180 Mitglieder.

Mehr als 750 Landesmeistertitel erkämpft

Seit Gründung konnte der Verein mehr als 750 Landesmeistertitel erringen. „Mit dieser Bilanz sind wir im Vergleich der Trainingsstützpunkte des Landesverbandes MV seit Jahren in der Spitze vertreten“, betont Trainer Griephan. Seine Töchter Wencke und Wiebke zählen mit zu den erfolgreichsten Athleten in der Vereinsgeschichte. 2017 gelang Wiebke Griephan sogar der Sprung in das U-20-Nationalteam. Die Sprinterin reiste zur Europameisterschaft nach Grosseto (Italien).

Matthias Köpcke (l.) läuft in Bremen bei den Norddeutschen Meisterschaften zu zweimal Silber. Quelle: DIRK GRIEPHAN

Den jüngsten Erfolg für den Verein verbuchte Matthias Köpcke (23), der bei den Norddeutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Bremen jeweils Silber über 100 Meter und 200 Meter errang. Ein Grund mehr zum Feiern!

Von OZ