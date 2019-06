Rostock

Vier Tage, 600 Kilometer und 200 Fahrradfahrer, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Nämlich: so viele Spenden für krebs- und chronisch kranke Kinder und Familien zu sammeln, wie nur möglich. Bereits zum 23. Mal findet in diesem Jahr die Hanse-Tour Sonnenschein statt. Unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird vom 19. bis zum 22. Juni 2019 gestrampelt, was das Zeug hält.

„Damit wollen wir auf ein ernstes Thema aufmerksam machen“, betont Organisator Claus Ruhe Madsen. Zusammen mit Karsten Pannwitt, Mitglied des Vorstandes der Ostsee Sparkasse, will er die ersten paar Kilometer zurücklegen. „Ich kann nicht versprechen, dass ich die gesamte Strecke durchhalte, aber ich werde mein Bestes geben“, meint er mit einem Augenzwinkern. Die Tour führt von Rostock über Schwerin bis nach Hagenow, Lübeck sowie Parchim und schließlich zurück ins Ostseebad Warnemünde, wo vor dem Leuchtturm am 22. Juni das Finale gefeiert wird.

Für schwer kranke Kinder

Schwerpunkt ist auch in diesem Jahr wieder die finanzielle Unterstützung von „Mike Möwenherz“, einer Initiative der Universitätsmedizin Rostock, welche die palliative ambulante Versorgung von Kindern unterstützt. Rund 50 Prozent der gesamten Spendensumme gehen an die Organisation. Die andere Hälfte fließt zu gleichen Teilen in die Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock und in weitere regionale Projekte zugunsten schwer kranker Kinder. „Genau das ist das Tolle daran. Das Geld kommt ohne Umwege direkt bei den Kindern an und kann gezielt eingesetzt werden“, meint Pannwitt. Sämtliche Tour- und Verwaltungskosten werden durch die Teilnehmer und die Mitglieder des Vereines getragen.

Der Leiter des Teams „Mike Möwenherz“ Carl Friedrich Classen ist froh über die Unterstützung. „Der Großteil unserer Arbeit wird durch die Hanse-Tour möglich gemacht“, sagt er. „Dabei geht es bei uns nicht darum maximale Behandlungen bereitzustellen, sondern den Patienten die Möglichkeit zu geben in ihrer gewohnten Umgebung, im Beisein ihrer Familien, betreut zu werden.“

Mehr als zwei Millionen Euro zusammen gekommen

In der über 20-jährigen Vereinsgeschichte konnte der Förderverein Hanse-Tour Sonnenschein bereits mehr als zwei Millionen Euro einwerben und damit Projekte verwirklichen, die betroffenen Kindern sowie deren Angehörigen zugutekommen. „Im vergangenen Jahr haben wir dem kleinen Erik und seine Eltern unterstützt“, so Madsen. Für ihn war das Kennenlernen mit der Familie ein bewegender Augenblick. „Die Menschen müssen von einem Tag auf den anderen mit einem schweren Schicksal zurechtkommen. Sie haben jede Unterstützung verdient.“

Wenn aus Respekt Euphorie wird

Madsen hofft auf eine rege Teilnahme und vor allem aber großzügige Spenden. „Wir wollen auch diesmal wieder mehr als 100 000 zusammen bekommen“, sagt er. „Und dafür brauchen wir vor allem Menschen mit einem guten Willen.“

Den Willen hat Daniel Kurth auf jeden Fall. Seit vielen Jahren ist er mit dabei und gibt sein Bestes. Für ihn ist die Tour mittlerweile ein fester Termin im Kalender: „Auf diese Weise können wir gemeinsam etwas bewegen. Ich finde es toll, was bislang erreicht wurde.“ Neben ihm steht Marcus Diestel, der sich in diesem Jahr zum vierten Mal im Rahmen der Hanse-Tour Sonnenschein auf sein Fahrrad schwingen wird. „Anfangs hat man Respekt vor der Strecke, doch wenn man erst einmal Fahrt aufgenommen hat, wandelt sich das in Euphorie und den Drang zu Helfen“, berichtet der 43-Jährige.

Kilometer sammeln für den guten Zweck Vier Tage lang radeln die rund 200 Teilnehmer der Hanse-Tour von Ort zu Ort – legen insgesamt 600 Kilometer zurück. Von Rostock über Schwerin bis nach Hagenow, Lübeck und Parchim führt sie der Weg. In Warnemünde endet die Radtour schließlich am 22. Juni. Insgesamt 150 Kilometer werden am ersten Tag absolviert. Am zweiten folgen weitere 158 Kilometer, am dritten 130 und am vierten 148 Kilometer. Wer will, kann auch nur einen bestimmten Streckenabschnitt begleiten.

Susanne Gidzinski