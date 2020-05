Schwerin/Rostock

Gute Nachricht für Fußball-Fans in MV: Ab 26. Mai könnte der Ball beim FC Hansa Rostock in der 3. Liga wieder rollen. Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) erklärte am Donnerstag im Landtag: Die Regierung würde Geisterspiele grundsätzlich befürworten. Dazu müsste der FC Hansa Rostock jedoch einen Antrag stellen. Dies sei bisher nicht geschehen.

Grundsätzlich seien Großveranstaltungen im Sport in MV bis 31. August nicht möglich, so Drese. Sie wisse aber, dass der Deutsche Fußballbund die 3. Liga bereits am 26. Mai wieder mit Geisterspielen, also ohne Zuschauer, starten möchte, sofern die Politik dies ermöglicht.

Vom FC Hansa habe sie dazu bisher kein Signal, so Drese. „Wenn dieser Wunsch besteht, dann würde ein Formulierungsvorschlag meinerseits lauten: Fortsetzung des Spielbetriebs kann erlaubt werden, sofern ein tragfähiges Konzept vorliegt.“ Dies sei natürlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig.

Von Frank Pubantz