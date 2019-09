Warnemünde/Güstrow

Gleich zwei Mal haben Unbekannte Bahnen in der Region beschmiert: In der Nacht zu Sonnabend wurde am Bahnhof Warnemünde eine abgestellte S-Bahn in silberner, schwarzer und türkiser Farbe besprüht. Die Graffiti haben eine Größe von circa zehn Quadratmetern. Die Tat muss sich zwischen Freitag 23.54 Uhr und Sonnabend 1.55 Uhr ereignet haben, heißt es von der Polizei.

Sprayer auch in Güstrow unterwegs

Doch damit nicht genug: Auch ein Triebfahrzeug der DB AG, welches am Bahnhof Güstrow abgestellt war, fiel den Sprayern zum Opfer. Am Sonnabend gegen 23.30 Uhr haben Unbekannte die Bahn mit einem rosafarbenen Graffiti in der Größe 1,80 Meter mal 1,20 Meter versehen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Über die DB AG wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst. Wer etwas Verdächtiges am S-Bahnhaltepunkt Warnemünde beziehungsweise am Bahnhof Güstrow beobachtet hat, soll sich bei der Bundespolizeiinspektion Rostock unter Tel. 03 81 / 20 83 -111 oder -112 melden.

Von OZ