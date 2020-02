Graffiti an S-Bahn - Sprayer greifen in Rostock Polizisten mit Kopfnuss an

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben am Donnerstag zwei Jugendliche dabei erwischt, wie sie in einer S-Bahn in Rostock Schmierereien anbrachten. Die beiden waren alkoholisiert und aggressiv. Unter anderem griffen sie auch die Polizisten an.