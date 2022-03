Rostock

Besorgt betrachtet Rainer Bauer die aktuellen Preise an den Zapfsäulen. Sieht zu, wie sie sich fast stündlich verändern. Mit jedem Tag, der vergeht, steigt seine Angst vor der Zukunft – die Zukunft seines Unternehmens, seiner 24 Mitarbeiter. Seit 1983 ist Bauers gleichnamige Straßenbaufirma eine feste Größe in der Hansestadt Rostock. Wie lange das noch so bleiben wird, vermag er derzeit nicht zu schätzen. „Wenn es so weitergeht, überleben wir das nicht mehr lange“, sagt er mit ernster Miene.

Unternehmer rechnet mit Minusgeschäft

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Firma Bauer Straßen- und Landschaftsbau mit den hohen Spritpreisen zu kämpfen. „Unsere Marge ist dadurch um rund 50 Prozent eingebrochen“, verrät der Geschäftsführer. Infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine habe sich die Situation noch einmal zugespitzt. Hat er 2021 im Durchschnitt noch 1,17 Euro für den Liter Diesel gezahlt, sind es heute sogar mehr als 2,30 Euro.

Setze sich der aktuell bestehende Trend fort, rechnet er nach Abschluss dieses Jahres mit einem ähnlichen, wenn nicht sogar größeren Verlust. „Dann kommen wir bestenfalls bei null raus. Momentan sieht es aber eher nach einem Minusgeschäft aus.“ Besonders zu schaffen mache ihm, dass die Preise innerhalb kürzester Zeit so extrem nach oben geschossen seien. „Wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, uns darauf einzustellen oder zu reagieren“, so Bauer weiter.

Pro Jahr 120 000 Liter Diesel

Rund 120 000 Liter Diesel verbraucht das Unternehmen in einem Jahr. Betankt werden damit zwei Lastkraftwagen, sechs Traktoren, sechs Radlader und noch mal so viele Bagger. Hinzu kommen zahlreiche Stampfer, Rüttler und Pumpen, die ebenfalls mit dem Kraftstoff betrieben werden.

„Wir sind auf all diese Fahrzeuge und Geräte angewiesen. Wir können nicht mal eben auf Fahrräder oder Lastenräder umsteigen und damit Tonnen von Materialien und Rohstoffe transportieren“, klagt er. Hinzu komme, dass auch die Preise für sämtliche Materialien, Bau- und Rohstoffe regelrecht explodierten. „Das bekommen wir auch von unseren Lieferanten und Herstellern zu spüren. Anderen Unternehmen in der Branche geht es da nicht anders“, sagt er.

Im Teufelskreis der Preissteigerung

Und so bleibe dem Firmenchef nichts anderes übrig, als ebenfalls die Preise an seine Kunden weiterzugeben – schweren Herzens, wie er betont. Doch selbst das sei längst nicht immer machbar. Denn: Die meisten Aufträge nehme das Unternehmen bereits ein halbes bis Dreivierteljahr im Voraus an. Geht es um größere oder öffentlich geförderte Projekte, werde weitaus früher geplant und ein Angebot erstellt. Sämtliche Verträge für Vorhaben, die sich aktuell in der Leistungsphase befinden, seien mit den alten Preisen kalkuliert worden.

„Damit wir dieses Jahr überstehen, müssten wir viele der Berechnungen neu machen und die Erhöhung der Kraftstoffpreise miteinbeziehen, doch das ist nur selten möglich“, so Bauer. Er weiß: Auch seine Auftraggeber und Kunden leiden unter den aktuellen Entwicklungen. „Die Frage ist ja auch, ob sie sich das Ganze zukünftig dann auch noch mit unseren neuen Preisen leisten wollen und überhaupt können“, führt er fort.

„Manchmal ist es schon echt peinlich, neue Angebote zu verschicken. Bei den steigenden Preisen müssen wir aber auch irgendwie leben können“, sagt er. „Es ist ein Teufelskreis. Das funktioniert so nicht mehr. Jetzt ist die Politik gefragt, schnell einzugreifen, um das Schlimmste zu verhindern.“

Von Susanne Gidzinski