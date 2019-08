Satow

Es war keine Schnapsidee, sondern eine saftige Eingebung, die Axel Heidebrecht und Benjamin Peters vor zwei Jahren hatten. Die Chefs von Getränkeland Elmenhorst und Satower Mosterei saßen zusammen, wollten gemeinsam „etwas Besonderes“ machen, „was Regionales“. „ Rhabarber wurde gerade modern“, erinnert sich Heidebrecht. Saft oder Nektar? Mit Kohlensäure? Schorle!

Das war die Geburtsstunde von „Ostseespritz“. Unter diesem Namen wurden gleich zwei Schorlen kreiert, die Rhabarber-Variante und Apfel-Ingwer. Letztere sei etwas scharf und pikant. „Die muss man mögen oder die Finger davon lassen“, sagt Heidebrecht. Auf der Fachmesse im Februar 2018 in der Rostocker Hansemesse haben die Erfinder die frisch abgefüllten Ostseespritz-Schorlen das erste Mal präsentiert. Inzwischen sind sie ein echter Sommerhit und nur in Getränkeland-Filialen, in der Mosterei Satow, bei Grönfingers und in gastronomischen Einrichtungen zu haben.

Acht Tonnen „Goliath“ für Rhabarberschorle

Für die Rhabarberschorle holten die Getränke-Experten Landwirt Christian Blohm aus Diedrichshagen bei Warnemünde ins Boot. Der Betrieb ist der einzige professionelle Rhabarberanbauer in Mecklenburg-Vorpommern. Auf rund 3000 Quadratmetern wächst „Goliath“, eine kräftige Sorte mit armdicken Stangen. „Acht Tonnen haben wir in dieser Saison geerntet, nur für die Mosterei Satow“, berichtet Blohm.

Auf den Feldern hat sich der Rhabarber inzwischen zurückgezogen. Ruhepause – die Wurzel muss auftanken für die nächste Saison. Die Mosterei aber hat vorgesorgt und lagert den wertvollen Rohstoff in riesigen Tanks: 25 000 Liter Rohsaft. Der einheimische Rhabarber werde angeliefert, gewaschen, gehäckselt, gepresst. „Jeder Stängel wird per Hand angefasst“, versichert Juniorchef Peters. Für die Abfüllung kommen dann Wasser, Zucker, Kohlensäure hinzu.

Tanklager fasst 700 000 Liter Saft

Das große Tanklager in Satow fasst 700 000 Liter Saft. „Was wir im Laufe des Jahres, vor allem im Herbst, pressen, ziehen wir uns dann nach Bedarf“, erläutert Peters. 10 000 Liter Obstsäfte und Schorlen werden pro Tag in der Mosterei Satow abgefüllt. Gerade ist es klarer Apfelsaft, der in die Flaschen fließt. Denn bald schon kommt Nachschub, das Satower Apfelfest am 7. September ist der Auftakt für die diesjährige Mosterei von Äpfeln und Birnen. „Dann kommen wieder die Kleingärtner und bringen ihre Früchte“, kündigt der Fruchtsaft- und Getränkemeister an. Allerdings stehe eine schlechte Apfelernte bevor. „Etwa ein Drittel vom Vorjahr“, prognostiziert Peters.

Regionale Produkte kommen an bei Kunden

In der Getränkeland-Filiale in Satow wartet Jana Penzin schon auf Ware von der Mosterei aus der Nachbarschaft. Von den Schorlen aus Satow stehen nur noch zehn Flaschen im Regal. „Ostseespritz läuft sehr gut“, sagt die 46-Jährige. „Das Produkt mit so einem Namen ist natürlich auch sehr tourismustauglich“, erklärt ihr Chef. Natürlich fehlen auch Meer und Leuchtturm nicht auf dem Etikett, als grafischer Hinweis auf die Herkunft. Heimische Rohstoffe, Hersteller von hier und Name mit regionalem Bezug – „das kommt an bei den Kunden“, sind sich Erzeuger und Händler einig.

Äpfel von hier und Ingwer aus Peru

Generell liegen regionale und Bio-Produkte im Trend. Insofern treffen die „Ostseespritzer“ den Geschmack der Konsumenten. Kurze Wege, direkt vom Feld in die Flasche oder vom Baum ins Glas, das wollen immer mehr Verbraucher. Und dafür haben sich hier drei Unternehmer zusammengetan. Auch die Äpfel für die Schorle kommen natürlich aus dem Umfeld. „Wir verarbeiten nur Streuobst, das wir von den Kleingärtnern bekommen“, erklärt Benjamin Peters. Die Äpfel würden an bestimmten Stellen – in Wismar, Ribnitz-Damgarten, in Rostock am Kiebitzmarkt im Citti-Park in Schmarl und natürlich direkt in Satow – angenommen.

Die Ingwer-Wurzeln sind Bio-Produkte, die die Mosterei aus Peru bezieht. „Den Saft pressen wir hier ab“, sagt Peters. Dann würden wie bei der Rhabarberschorle kohlensäurehaltiges Wasser und Zucker zugefügt und das Ganze gemischt. Die leichte Schärfe variiere, sei immer vom Ingwer abhängig, meint der Getränkemeister.

Satow produziert seit 1978 Saft

Das Besondere an den Schorlen: Ihr Fruchtsaftgehalt ist höher als normal. „Statt 25 Prozent beträgt der Rhabarber-Anteil rund 50 Prozent. Die Schorle schmeckt dadurch relativ kräftig“, betont Peters. Noch höher liege der Apfel-Ingwer-Anteil mit rund 60 Prozent.

Die Satower Mosterei produziert seit 1978 Saft in der ehemaligen Molkerei. Den Familienbetrieb Peters gibt es hier seit 1990. Alle Naturprodukte werden selbst produziert. „Wir beliefern ganz Mecklenburg-Vorpommern, also um den Kirchturm herum, mehr können und wollen wir nicht“, stellt Juniorchef Benjamin Peters klar. „Von hier, für hier – das ist unser Motto“, stimmt der Getränkeland-Chef Heidebrecht zu.

Von Doris Deutsch