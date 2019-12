Rostock

Böse Überraschung für einen Rentner in Rostock: Ein 34-Jähriger unternahm am Freitagabend mit dem Auto des Seniors eine Spritztour – diese endete an einem Ampelmast in Stadtteil Dierkow. Die Krux: Der Mann war alkoholisiert und besaß keinen Führerschein.

Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Mann um den Enkel des Seniors, dessen Wagen gegen 18.30 Uhr im Kurt-Schumacher-Ring, Ecke Lorenzstraße in den Vorfall verwickelt war. Das bestätigte die Polizei am Freitag jedoch nicht. Fest steht aber: Der 34-Jährige stieg mit 1,98 Promille im Blut in den Hyundai. Beim Abbiegen vom Kurt-Schumacher-Ring in die Lorenzstraße verlor er die Kontrolle über den Wagen und überfuhr den Mast einer Fußgängerampel.

Der Mast knickte vollständig um, der Hyundai wurde stark beschädigt. Wie die Polizei sagte, entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro, dazu kommt noch der beschädigte Ampelmast, den die Stadtwerke sicherten und vom Strom nahmen.

