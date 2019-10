Auf Spurensuche: Wer ist Rostocks unsichtbarer Bettler?

Rostock

Ein paar rote Turnschuhe, ein Schild, ein Hut oder ein Becher – diese Utensilien sorgen in der Rostocker Innenstadt für Aufmerksamkeit. „Ich bin unsichtbar und bettle“, steht auf dem Pappkarton zu lesen. Passanten bleiben stehen, werfen Münzen oder machen ein Bild. Wer sich hinter Rostocks unsichtbarem Bettler verbirgt, soll geheim bleiben. Die Größe der Schuhe deutet aber darauf hin, dass es sich um jemand Hochgewachsenen handeln muss.

Wirklich bedürftig ist der Unsichtbare aber nicht. „Ich habe ein solches Schild im Sommer in Danzig in Polen entdeckt und gedacht, dass ich das zu Hause auch mal ausprobieren will“, sagt der Besitzer der Schuhe, ein junger Rostocker. In unregelmäßigen Abständen baut er seine Sachen seitdem in der Hansestadt auf, meist irgendwo auf der Kröpeliner Straße, aber auch am Doberaner Platz und in Dierkow habe er schon gebettelt.

Zettel aus Pappe und Profil bei Instagram

Neben dem analogen Auftritt in der Rostocker Innenstadt hat er dem Unsichtbaren auch noch eine virtuelle Identität verpasst – samt Instagram-Profil. „Ich bin nach einem schiefgegangenen Experiment meines Vaters unsichtbar. Da mich keiner anstellt, muss ich betteln. Danke für eure Hilfe“, ist dort in der Personenbeschreibung zu lesen.

In dem sozialen Netzwerk postet der Unsichtbare aus Rostock Bilder davon, wo er gerade steht und wie viel Geld oder welche Erfahrungen er beim Betteln sammelt. Den Anspruch, mit seiner Aktion auf die tatsächlich Bedürftigen in der Hansestadt aufmerksam zu machen, hätte er nicht. Spaß sowie ein kleines finanzielles Zubrot – das sei zumindest am Anfang die Intention gewesen.

Immer donnerstags Sammlung für echte Bedürftige

Zumindest so lange, bis Kritik von einem Follower eintraf. Ohne die Motivation des Unsichtbaren zu kennen, schrieb ihm ein Internetnutzer, dass es unmoralisch sei, einfach nur Schuhe und ein Sammelgefäß auf die Straße zu stellen und dann abends wieder abzuholen – wo doch tatsächlich Bedürftige manchmal den ganzen Tag bettelnd auf der Straße sitzen.

„Das hat mich zum Nachdenken gebracht“, sagt der Unsichtbare. Seitdem hätte er immer wieder das gesammelte Geld gespendet – an Straßenmusiker oder Verkäufer der Obdachlosenzeitung. „Die haben sich immer wirklich gefreut, einer meinte, dass er das Geld nutzt, um auf eine neue Hose zu sparen“, erzählt der junge Mann.

Geld- und Essensspenden, aber auch Müll im Hut

Künftig soll es, sobald das Wetter mitspielt, immer donnerstags eine Sammlung geben, deren Erlös am Ende gespendet würde. „Vom Gefühl her geben die Leute mir mehr als anderen Bettlern, weil sie die ungewöhnliche Aktion gut finden“, sagt der Unsichtbare. Bis zu zehn Euro hätte er schon in seinen Sammelgefäßen gefunden.

Aber nicht nur Geld wird ihm hingeworfen – sondern auch Müll, kleine Nachrichten oder Essen, zum Beispiel Hähnchennuggets aus einem Fast-Food-Laden. „Das war aber doppelt schade: Weil ich kein Fleisch esse und die Box erst nach dem Regen gefunden habe, wo alles dann schon total nass war“, sagt er.

Auch entführt wurde der Unsichtbare schon, als er vor einem Supermarkt bettelte. „Die Mitarbeiter haben die Sachen reingeholt und im Lager aufgehoben.“ Am nächsten Tag hätte er sie abholen können.

Internetfans warten auf nächsten Auftritt

Wie lange er noch unsichtbar in Rostock betteln will, weiß der junge Mann noch nicht. Seit Mittwoch ist sogar offen, ob es überhaupt weitergeht: Vor dem früheren Schuhladen in der Kröpeliner Straße, der seit Langem leer steht, waren gestern die Requisiten des Unsichtbaren aufgebaut. „Geld und Schuhe sind weg“, meldete er allerdings am Nachmittag.

Der Diebstahl seiner Sachen macht den Unsichtbaren traurig. Eigentlich war geplant, dass er am Donnerstag wieder in der Stadt steht. Manche seiner Anhänger aus dem Internet machen sich bereits einen Spaß daraus und suchen nach den roten Turnschuhen, die es nun nicht mehr gibt.

Dass man auch auf anderen Wegen und mit tatsächlicher Leistung Geld auf der Straße verdienen kann, weiß Rostocks unsichtbarer Bettler. „Manchmal bin ich auch als Straßenmusiker in der City unterwegs“, sagt der Rostocker.

