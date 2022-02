Zollfahndung und Polizei sind am Montag gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Wie die Ermittlungsbehörden mitteilten, wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rostock 15 Wohn- und Geschäftsgebäude in Mecklenburg-Vorpommern und in den Niederlanden durchsucht.