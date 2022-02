Staatsanwaltschaft soll gegen Rostocker AfD-Mann ermitteln – wegen Verharmlosung von Völkermord

Rostock

Gegen den Rostocker Bürgerschaftsabgeordneten Stefan Treichel (AfD) soll die Staatsanwaltschaft ermitteln. Das jedenfalls regt Sybille Bachmann, Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund, an. Treichel habe in der öffentlichen Bürgerschaftssitzung am 19. Januar nach Auffassung von Bachmann und ihrem Stellvertreter Jürgen Dudek den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit gesprengt.

Wörtlich sagte er während der Sitzung unter anderem: „Weshalb wurden diese menschenverachtenden, diese genoziden Maßnahmen, die einer Militärjunta gleich sind, gegen friedliche Demonstranten angewendet?“ Gemeint waren damit unter anderem einsatzbereite Wasserwerfer während der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock, sowie die Hilfe von Einsatzkräften der Landespolizei Schleswig-Holstein.

„Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten“

„Aus unserer Sicht erfolgte damit eine Verharmlosung von Völkermord, eine Verharmlosung von Militärdiktaturen, eine Gleichsetzung der Rostocker Stadtverwaltung sowie der Polizei mit Diktaturen, die gezielt Menschen vernichten“, so Sybille Bachmann in ihrem Brief an die Rostocker Staatsanwaltschaft.

Und weiter: „In einer Versammlung wurde der öffentliche Friede gestört, in einer die Würde der Opfer von Genoziden und Militärdiktaturen verletzenden Weise. Stadtverwaltung und Polizei wurden systematisch geplante Übergriffe auf Teile der Zivilbevölkerung unterstellt.“ Da es sich aus Sicht des Rostocker Bundes um „genozide Maßnahmen“ gehandelt habe, bestünde die Absicht der Vernichtung einer Gruppe – den Demonstranten.

„Die aktuelle Stadtverwaltung wird mit einer Militärdiktatur verglichen, das heißt, mit einem autoritären Regime, in dem die politische Führung beziehungsweise Regierungsgewalt allein vom Militär (Junta/Offiziersgruppe) ausgeübt wird, das Gesellschaft, Politik und Medien diktatorisch kontrolliert“, heißt es in dem Schreiben. „Die Grenzen der Meinungsfreiheit dürften überschritten und falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt worden sein, die zudem den öffentlichen Frieden stören und Genozid sowie Militärdiktaturen verharmlosen“, schließt Bachmann. Daher sollen die Aussagen Treichels nun strafrechtlich überprüft werden.

Von mikro