Der geplante Verkauf des Ostseestadions an die Hansestadt Rostock – er wird in diesem Jahr nicht mehr über die Bühne gehen. Wenn es denn überhaupt zu dem Deal kommt. Die Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft und die Rathausspitze haben das Thema auf Dezember vertagt. Zu viele Fragen seien noch offen, heißt es nach einem Spitzentreffen der Politik mit dem FC Hansa.

Gleich an mehreren Punkten hakt es nach OZ-Informationen noch. Sowohl der Verein als auch das Rathaus sollen nun in den kommenden vier Wochen Klarheit schaffen. Hauptproblem könnte aber die Landesregierung in Schwerin werden. Das ist der aktuelle Stand.

Südtribüne

Brennende Polizeiautos, Steinwürfe auf Beamte, ein pietätloses Banner nach dem Tod eines jungen Polizisten: Teile der Hansa-Fanszene sind in den vergangenen Wochen zu einer echten Belastung für den Zweitligisten geworden. Die Negativschlagzeilen – sie waren Thema in den Verhandlungen mit der Stadt. Aus Bürgerschaftskreisen heißt es, mehrere Fraktionen würden von Hansa-Vorstandschef Robert Marien ein entschiedeneres Vorgehen gegen jene Zuschauer fordern, die Hansa, seine Fans und ganz Rostock in Verruf bringen.

„Der Verein muss da seine Hausaufgaben erledigen! Wenn das Stadion der Stadt gehört, werden wir solche Aussetzer nicht mehr tolerieren.“ Marien habe intern zugesagt, die Kontrollen für die Südtribüne spürbar zu verstärken. Eine Garantie, dass nie wieder etwas geschehe, könne er aber nicht geben.

Miete

Etwas mehr als zwölf Millionen Euro soll die Stadt für das Ostseestadion an den FC Hansa überweisen. Über diese Summe gibt es offenbar keine Diskussionen. Die Stadt tritt entweder selbst als Käufer in Erscheinung – und überlässt den Deal einer ihrer Tochterfirmen, dem städtischen Immobilienverwalter KOE etwa. Hansa soll das Stadion dann zurückmieten. Rund eine halbe Million Euro waren bisher als Jahresmiete im Gespräch. Doch die Finanzer der Stadt fordern nun offenbar mehr Geld. Von 700 000 bis 900 000 Euro ist zwischenzeitlich die Rede – damit der Deal für die Stadtkasse ein Nullsummen-Spiel bleibt.

Die Sorge der Politik: Was aus der Ospa-Arena im Hansaviertel wird und ob der PSV Rostock – immerhin der größte Breitensportverein im Land – bald auf der Straße steht, ist immer noch ungeklärt. Auch an der Fiete-Reder-Halle stehen kostspielige Investitionen an. Auch diese Probleme müsse die Stadt lösen – und sich das trotz des Stadionkaufs leisten können.

Für Hansa wäre die höhere Miete in der „Zweiten“ wohl kein Problem, heißt es. Sollte Hansa aber in die dritte Liga absteigen, wäre die Summe wohl nicht zu stemmen. Marien und Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) sollen nun bis Dezember ausloten, wie weit sich beide Seiten entgegenkommen können.

„Exklusivität“

Hansa würde für die Miete „Exklusivität“ am Stadion erhalten. Heißt: Der Verein dürfte die Arena untervermieten, um Geld einzunehmen – zum Beispiel für Konzerte. Die Stadt würde von den Zusatzeinnahmen aber nichts abbekommen. Darüber wollen einzelne Fraktion zumindest noch mal reden. Die Vermarktung des Stadions an Dritte könne zum Beispiel die Messe- und Stadthallengesellschaft „inRostock“ übernehmen. Für den Klub ist dieser Punkt jedoch nicht verhandelbar: Wer die ganze Miete zahlt, müsse „Exklusivität“ genießen.

Elgeti

Marien hatte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass er das Geld aus dem Stadionverkauf nutzen will, um Verbindlichkeiten des Vereins zu tilgen – in erster Linie bei „Retter“ Rolf Elgeti. Der soll nahezu die komplette Summe erhalten. Das passt Teilen der Bürgerschaft gar nicht – allen voran den Linken und dem Rostocker Bund. Denn: Auf dem Papier hat Elgeti zwar 2015 um die 20 Millionen Euro Schulden des Vereins von der Deutschen Kredit-Bank (DKB) übernommen, er soll dafür aber tatsächlich nur um die 7,5 Millionen Euro an die DKB bezahlt haben.

Dass er nun quasi „Gewinn“ auf Kosten der Stadt machen könnte, lehnt zum Beispiel Sybille Bachmann vom Rostocker Bund ab. „Wenn die öffentliche Hand einen Beitrag leistet, um den FC Hansa dauerhaft wirtschaftlich fit zu machen, dann muss Elgeti das auch“, fordert sie. Der Investor könne zum Beispiel auf seine Anteile an der Spielbetriebsgesellschaft verzichten. Aus dem Umfeld Mariens heißt es jedoch, die Spielbetriebsgesellschaft sei kein Gegenstand der laufenden Verhandlungen. Es gehe um einen „Deal“ zwischen der Stadt und dem FC Hansa. Über Dritte werde er nicht verhandeln.

Beihilferecht

Neu auf der Agenda soll eine rechtliche Hürde sein: Die Stadt hat bisher nicht geprüft, ob sie das Stadion überhaupt kaufen und exklusiv an Hansa vermieten darf. „Das könnte beihilferechtlich ein Problem sein“, so ein Kommunalpolitiker, der an den Gesprächen teilgenommen hat. Soll heißen: Wettbewerbshüter könnten Rostock vorwerfen, indirekt einem Wirtschaftsunternehmen zu helfen. Bis Dezember sollen nun Juristen klären, ob es diese Fallstricke gibt – und wenn ja, wie sie umgangen werden könnten. „Lösbar“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Fördermittel

Der Sanierungsstau im Stadion ist enorm: Flutlicht, Sitzschalen, Betonkonstruktion. Bis zu 14 Millionen Euro müssen in den kommenden Jahren investiert werden. Die Landesregierung in Schwerin ist deshalb seit Anfang der Verhandlungen mit im Boot. Sie soll nämlich die Instandsetzung des Stadions bezahlen. Aus Schwerin – vor allem aus dem Innen- und dem Sportministerium – kamen bislang auch immer äußerst optimistische Signale.

Nun aber habe der Chef der Staatskanzlei, SPD-Politiker Heiko Geue, in interner Runde geäußert, dass die Förderung noch gar nicht sicher sei – und schon gar nicht die Höhe. Die Staatskanzlei konnte dazu am Freitag keinen neuen Stand nennen, verwies auf die Koalitionsverhandlungen. Sobald die neue Regierungskoalition steht, wollen Hansestadt und Hansa mit dem Land sprechen.

Tendenz

In diesem Jahr wird es definitiv nichts mehr mit dem Stadionverkauf. Das dürfte sicher sein. Aus Rathauskreisen heißt es, die rechtlichen Hürden seien lösbar und auch finanziell werde man sich einig. Es gehe darum, den wichtigsten Verein des Landes abzusichern. Ein Aushängeschild für ganz MV, wie es Oberbürgermeister Madsen einst formulierte. Grüne, CDU und unter Bedingungen auch der Rostocker Bund sind wohl dafür, das Stadion zu kaufen. Die SPD tendiere ebenfalls dazu, Hansa zu helfen, heißt es. Die Linken dürften hingegen gegen den Deal sein.

Von Andreas Meyer