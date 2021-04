Stadt versendet Fragebögen: Wie wohl fühlen sich die Rostocker?

Rostock

Wie wohl fühlen sich die Rostocker in der Hansestadt? Wie stark werden sie in ihrem Wohnumfeld durch Lärmquellen beeinträchtigt, wo kaufen sie ein, welche Verkehrsmittel bevorzugen sie und welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie? Diesen Fragen möchte die Kommunale Statistikstelle der Hansestadt Rostock nachgehen und hat entsprechende Fragebögen an 10 000 Einwohner verschickt. Die zufällig ausgewählten Bürger werden gebeten, sich bis zum 20. April zu beteiligen.

„Solche Befragungen führen wir regelmäßig durch. Sie sollen alle Bevölkerungsgruppen – von jung bis alt und aus jedem Stadtteil – widerspiegeln, damit wir ein möglichst repräsentatives Bild haben“, sagt Mandy Andres von der Statistikstelle. Ziel sei es, den Austausch zwischen Stadtverwaltung und Bevölkerung zu fördern. Die Ergebnisse sollen ein Bild der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Einwohner und Ansichten zu verschiedenen aktuellen planungsrelevanten Themen aufzeigen. „Die Auswertung wird auch in den Ortsbeiräten vorgestellt – die Gremien wollen wissen, was die Bewohner ihres Bereichs geantwortet haben“, so Andres.

Baustellen und Parkplatzsuche ein Problem

Die Fragen wechseln jährlich: 2018 wurde nach den Gründen für Zu- und Abwanderung gefragt, 2019 ging es um die Themen Jugend, Soziales, Sport, Gesundheit und Bildung. In diesem Jahr befasst sich die Befragung hauptsächlich mit Themen zu „Umwelt und Verkehr“, aber auch Fragen zur Corona-Pandemie finden sich im Fragebogen wieder.

Andrea Puffaldt aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und ihre Tochter Jonna (4) studieren den Fragebogen, den die Hansestadt Rostock an Tausende Bürger verschicken will. Quelle: Ove Arscholl

Auch wenn die Ergebnisse erst im Herbst erwartet werden, hat die OZ vorab schonmal am Doberaner Platz nachgefragt, was die Rostocker bewegt. Andrea Puffaldt aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt etwa lässt seit Beginn der Pandemie ihr Auto öfter stehen. „Wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs“, sagt die Mutter einer vierjährigen Tochter. Für ihr Fahrzeug hat sie einen Stellplatz – den braucht sie im Szeneviertel auch. „Die Parkplatzsituation ist natürlich schwierig. Auch wenn es mich nicht so direkt betrifft – wenn ich Besuch bekomme, muss der doch mal länger suchen.“ Auch Baustellen gebe es viele. „Die habe ich mittlerweile gelernt zu umfahren.“

Nähe zum Wasser – Hochwasserschutz

Für die Rostockerin spielt unter anderem Hochwasserschutz eine große Rolle. „Bei Starkregen hatten wir auch schon eine Überflutung im Keller“, sagt sie. „Dieses Problem ist wohl nicht so einfach zu beheben.“ Dennoch ist die 45-Jährige, die bereits ihr ganzes Leben in Rostock lebt, sehr glücklich. „Ich mag die Stadt sehr.“

Evamaria Schachtschneider, Kröpeliner-Tor-Vorstadt Quelle: Ove Arscholl

Dem stimmt Evamaria Schachtschneider aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu. „Ich finde die KTV überhaupt nicht laut. In meiner Straße ist es ruhig, ich fühle mich nicht gestört“, sagt sie. „In Rostock gefällt mir alles.“

Kaufverhalten: Regional und nachhaltig

Die 82-Jährige wohnt seit 20 Jahren in der Hansestadt, mag die kurzen Wege und die Nähe zum Wasser. Außerdem geht sie gern auf dem Wochenmarkt einkaufen. „Da weiß man, woher das kommt – ich mag bio und regional.“

Das Thema „Fair Trade“ ist auch Teil der Befragung. In die Statistik sollen Daten zum Kaufverhalten der Rostocker einfließen. „Da passt meine Frau ganz genau auf, dass wir Produkte kaufen, die fair und regional produziert werden“, sagt Wolfgang Titz aus der Gartenstadt. „Der Supermarkt bei uns um die Ecke hat ein großes Bio-Angebot. Auch das ist uns wichtig.“

Geändertes Mobilitätsverhalten

In den letzten Monaten war der 72-Jährige oft zu Fuß unterwegs, nutzt die Zeit, um in den Parks der Stadt spazieren zu gehen. „Rostock hat viele schöne Grünflächen“, lobt er. „Zu verbessern gibt es ja immer was, aber ich bin zufrieden.“ Wesentlich seltener nutzt der Rostocker allerdings seit einem Jahr den öffentlichen Nahverkehr. „Man kann ja auch nirgendwo mehr hinfahren“, sagt er.

Wolfgang Titz, Gartenstadt Quelle: Ove Arscholl

Die Stadtverwaltung möchte genau diese Änderungen des Mobilitätsverhalten seit Pandemiebeginn ermitteln. Nach einem starken Jahr 2019 mit 41,7 Millionen Fahrgästen verlor die Rostocker Straßenbahn AG im Corona-Jahr 2020 rund ein Viertel ihrer Fahrgäste.

Andreas Strobel aus dem Hansaviertel ist mit dem Verkehrs-Angebot zufrieden. „Man kommt überall gut hin. Ich fahre viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, sagt der 55-Jährige. Verbesserungsbedarf sieht er beim Radwegenetz. „Das kann ruhig weiter ausgebaut werden.“

Teilnahme noch möglich

Die 10 000 Fragebögen wurden Anfang April verschickt. Bei der letzten Befragung antworteten 2904 Menschen. „Etwa ein Drittel Rücklauf ist bei solchen Umfragen normal“, sagt Andres von der Statistikstelle. Jedoch hätten sich bereits Rostocker gemeldet, die nicht angeschrieben wurden, sich aber beteiligen wollen. Wer volljährig ist und seinen Wohnsitz in der Hansestadt hat, kann den Bogen unter statistik@rostock.de anfragen.

Von Katharina Ahlers