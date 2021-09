Ribnitz-Damgarten/Rostock

Um jungen Musikern ein Sprungbrett zu bieten, hat Andreas Schulz vor fünf Jahren das Orchester Neue Philharmonie Berlin gegründet. Unter dem Motto „Wir spielen dort, wo Sie Zuhause sind“ bringt der 39-Jährige mit seinem jungen Ensemble klassische Musik in ländliche Räume. Im September tourt das Orchester durch Mecklenburg-Vorpommern.

Musiker der Neuen Philharmonie Berlin bei den Proben: Seit 2018 ist das Orchester mit dem Format „Stadt.Land.Klassik!“ in MV unterwegs. Quelle: Piet Truhlar

Sie wurden in Kasachstan geboren, haben mithilfe einer Hochbegabtenförderung Klavier an der Hochschule für Musik in Berlin studiert, ihr Diplom mit Auszeichnung abgelegt und sind Preisträger internationaler Wettbewerbe. Klingt, als wären Sie das, was man gemeinhin als Wunderkind bezeichnet?

Nein, überhaupt nicht (lacht). Ich habe zwar die ganzen Flops ausgelassen, aber ich musste mir jeden Schritt hart erkämpfen. Ich wurde mehrfach am Musikgymnasium und später fürs Dirigieren nicht angenommen. Aber ich bin schon immer fleißig gewesen und wenn man es gewohnt ist, dass man hart arbeiten muss, kann man alles schaffen.

„Ich saß in sämtlichen Orchesterproben meines Vaters“

Wann haben Sie angefangen, Musik zu machen?

Ich habe erst mit zehn Jahren angefangen, Klavier zu spielen, was ungewöhnlich spät ist. In der Vorschule habe ich aber schon immer meinen Vater begleitet, der in einem Orchester Klarinettist war. Ich hatte sogar einen Stuhl neben ihm und saß in sämtlichen Orchesterproben. Das war so selbstverständlich, dass der Dirigent fragte, als ich mal nicht dabei war, wer fehlt denn heute?

Musiker von der Neuen Philharmonie Berlin bei den Proben: Im September tourt das Orchester mit dem Format „Stadt.Land.Klassik!“ durch MV. Quelle: Piet Truhlar

Was begeistert Sie bis heute an der Musik?

Es klingt oberflächlich, aber Musik ist eine Sprache, die bewegt. Musik trägt zu einer guten Welt bei. Man schafft im Konzert einen Raum, wo sich alles verbindet. Wenn wir einen Brahms, einen Beethoven oder einen Tschaikowski verstehen, dann kommen wir in Sphären, die uns in eine andere Dimension führen.

Sie haben 2016 die Neue Philharmonie gegründet. Was war die Intention?

Ich wollte junge, professionelle, internationale Musiker fördern und ihnen als Sprungbrett die Möglichkeit geben, Orchestererfahrung zu sammeln und etwas Geld zu verdienen. Das war der Gründungsgedanke.

„Wie kann man so verrückt sein, ein Orchester zu gründen?“

Ist es nicht sehr optimistisch, in der heutigen Zeit ein Orchester zu gründen?

Ja, einige Leute haben mich gefragt, wie man so verrückt sein kann, ein Orchester zu gründen, während andere Orchester aufgelöst werden. Aber ich hatte zum Ende meines Klavierstudiums das Gefühl, dass das nicht alles sein kann. Ich wollte mit der Musik mehr erreichen, brauchte ein größeres Sprachrohr im musikalischen Sinne. Dann habe ich ein paar Kommilitonen zusammengetrommelt und gesagt, lasst uns das ausprobieren. Als der Applaus zu meinem ersten Dirigierkonzert erklang, wusste ich, das werde ich mein Leben lang machen.

Seit 2018 ist die Neue Philharmonie, unterstützt vom Land MV, mit dem Format „Stadt.Land.Klassik!“ unterwegs. Wie ist die Idee zu dem Projekt entstanden?

Bei Auftritten haben wir erlebt, wie sich die Menschen in kleinen Orten gefreut haben, wenn wir dort gespielt haben. Es waren Orte, wo größtenteils noch nie Orchester gespielt haben. Die Zuhörer waren vor allem ältere Menschen, die nicht mehr mobil waren. So entstand die Idee, Musik in ländliche Räume zu bringen und Konzerte für Menschen zu geben, die aufgrund regionaler Strukturen keinen Spielbetrieb vor Ort haben.

Das Motto ist „Wir spielen dort, wo Sie zuhause sind.“

Ja, wir wollen keine Konkurrenzsituation schaffen, sondern die reichhaltige Musiklandschaft in Deutschland erweitern. Wir sind da, wo es keine Konzerte gibt, beispielsweise weil die Orte zu klein sind. Viele Orchester sind ja nicht darauf ausgelegt, die ländlichen Räume zu bespielen. Wir haben uns hingegen schon als Reiseorchester profiliert und unsere ganze Logistik darauf ausgelegt. Wir haben einen Transporter, Reisepauken und Notenpulte, die dafür gedacht sind. Wir machen quasi einen musikalischen Roadtrip.

„Wir servieren klassische leichte Kost“

Dabei geht es vor allem um niedrigschwellige Konzertangebote.

Genau. Wir wollen auch Menschen erreichen, die vorher noch nie im Konzert waren. Wir spielen keine schwere Kost, sondern geben den Menschen die Möglichkeit, klassische Musik auf sich wirken zu lassen, die nicht zu komplex ist. Es gibt ja das Klischee, dass man super vorbereitet und gebildet ins Konzert gehen muss. Das sehe ich nicht so. Durch eine gezielte Moderation versuchen wir, dem Publikum den Zugang zur klassischen Musik zu erleichtern.

In diesem September kommen Sie nach MV. Wie viele Konzerte gibt es?

Wir geben sechs Konzerte. In diesem Jahr spielen wir erstmals auch in Grimmen und Ribnitz-Damgarten. Außerdem sind wir in Malchow, Anklam, Pasewalk und Teterow zu Gast.

Was für ein Programm haben Sie mitgebracht?

Wir sind mit einem reinen Streichorchester unterwegs, das 15 Musiker umfasst und haben einige Klassiker im Gepäck, die man kennt: Dazu gehören „Mozarts „Kleine Nachtmusik“, Griegs „Holberg Suite“ und die Streicher-Serenade von Tschaikowski.

Vier Jahre Kindersinfoniekonzerte in Grundschulen in MV

Die Neue Philharmonie setzt ja schon bei den Kleinsten an:

Ja, auf unseren Konzerttouren in MV haben wir morgens ausprobiert, auch Kinderkonzerte zu spielen. Die Resonanz war der Hammer. Es kam so viel zurück. Also haben wir gemeinsam mit dem Bildungsministerium ein weiteres Projekt gestartet: In insgesamt vier Jahren werden wir einmal in jeder Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern spielen, damit jedes Grundschulkind im Land die Möglichkeit bekommt, mindestens einmal im Leben ein Sinfoniekonzert zu erleben.

Klingt, als wäre der Beruf für Sie auch Berufung?

Auf jeden Fall. Die Vision, mit einem Orchester für viele Menschen Musik machen zu dürfen, ist mein Antrieb und gibt mir Tag für Tag neue Kraft.

Von Stefanie Büssing