Die Röhrenlaus, zu viel Hitze und zu wenig Regen in den vergangenen zwei Jahren macht den Sitka- und den Gemeinen Fichten im Revier Hinrichshagen das Leben schwer. „Die Fichte ist der Säufer unter den Bäumen“, erklärt Forstoberrat Jörg Harmuth.

Deshalb mussten nun mehr als vier Hektar 50 Jahre alte Bäume nahe Markgrafenheide gefällt werden. „Im Normalfall machen wir keine Kahlschläge. Aber das ist eine Katastrophe hier“, bedauert Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth.

14 Hektar Problemfläche im Wald in Hinrichshagen

Insgesamt sei die Problemfläche 14 Hektar groß. Wegen der milden Winter hatten die Sitka-Fichtenläuse optimale Lebensbedingungen – fast alle haben überlebt und die Nadeln der Bäume abgefressen. „Die sehen jetzt aus, wie Flaschenbürsten“, sagt Jörg Harmuth. Hinzu kommt die schlechte Humusumsetzung mit einer dicken Nadelschicht drauf. „Wir haben hier in dem Gebiet sehr schwierige Lebensbedingungen“, sagt Revierförster Christoph Willert.

Forstamtsleiter Jörg Harmuth (59) vor den Holzstämmen, die im Revier Hinrichshagen gefällt werden mussten. Quelle: Stefanie Adomeit

Da derzeit viel Holz auf dem Markt ist, sind die Preise stark gesunken. „Wir versuchen nun, wenigstens keine Miese zu machen“, sagt der 39-Jährige. Aus den gefällten Fichten sollen nun Palettenholz und Faserplatten entstehen.

Die restliche Problemfläche behalten die Förster im Auge. Sie hoffen, dass der Winter kalt wird und die Röhrenlaus den niedrigen Temperatuten nicht standhält. „Im Normalfall erholt sich ein Baum, auch mal von einem Dürrejahr“, sagt Jörg Harmuth.

Sitka-Fichte kommt ursprünglich aus Nordamerika

Aber Christoph Willert gibt auch zu Bedenken, dass die Sitka-Fichte hier bei uns uns nicht zu Hause ist, sondern – in Nordamerika. Sein Chef Jörg Harmuth weiß, dass sie Anfang der 1970er-Jahre nach schweren Stürmen hier gepflanzt wurden. „Es waren damals eben andere gesellschaftliche Bedingungen und es ging um Holzproduktion“, sagt der 59-Jährige. Und dafür ist die Sitka-Fichte ein idealer Baum. „Sie ging als Zellstoffholz nach Wolfen“, erinnert sich Jörg Harmuth.

So ein Anblick schockiert auch den Förster. Aber im Revier Hinrichshagen haben die Fichten Dürre und Röhrenlaus nicht überlebt. Quelle: Stefanie Adomeit

Wie die mehr als vier Hektar große Fläche in Hinrichshagen weiter bewirtschaftet wird, gilt erst einmal abzuwarten. „Wir müssen geduldig sein und gucken die nächsten zwei bis drei Jahre, was auf der Stelle von allein passiert“, sagt Jörg Harmuth. An welchen Stellen regele die Natur das und wo kann noch gepflanzt werden.

Langfristiges Ziel ist es jedoch, hier einen gesunden Mischbestand aufzubauen. „Je wilder die Mischung, desto besser ist es“, sagt der Förster. Er ist zuversichtlich, dass hier bereits im Frühjahr schon wieder kleine Birken, Lerchen, Ebereschen und Aspen zu sehen sind.

Laut Jörg Harmuth sind bisher 177 Millionen Festmeter Schadholz bundesweit angefallen, das kommt dann alles nach und nach auf den Holzmarkt. Davon sind 162 Millionen Kubikmeter Nadelholz und 15 Millionen Kubikmeter Laubholz. Traurige Anführer im Schadholzbestand sind Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Niedersachsen und Hessen.

