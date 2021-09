Rostock

Rostocks Stadthafen und der Margaretenplatz in der KTV zählen zu den Orten in der Hansestadt, an denen sich Menschen jeden Alters gern und zuhauf aufhalten. Kinder und Jugendliche aber fühlen sich an diesen Plätzen nicht immer willkommen. So erhitzten die Partys am Warnowufer diesen Sommer die Gemüter. Weil es coronabedingt kaum Möglichkeiten gab, sich zu treffen und zu feiern, zog es in manchen Nächten bis zu 5000 meist junge Leute an den Kai.

Die Folgen der Pandemie haben an solchen Hotspots das Konfliktpotenzial verschärft, sagt Juliane Dieckmann vom Stadtjugendring. „Ich hab’ Verständnis, wenn sich Anwohner und Anwohnerinnen durch Müll und Lärm belästigt fühlen.“ Aber: „Die Jugend gehört zu unserer Stadtgesellschaft. Sie braucht Freiräume und muss sich in gewissem Rahmen selbstbestimmt ausleben und dabei auch mal laut sein dürfen.“

Für ihr Recht, sich an öffentlichen Plätzen mit Gleichaltrigen zu treffen, wollen Jugendliche am Freitag, 3. September, Bambule machen – beim Aktionstag „Reclaim Your Streets“ (dt. Holt euch die Straße zurück). Das Credo: Die Stadt gehört auch uns. Die wichtigsten Fragen zur jährlich stattfindenden Veranstaltung beantwortet Juliane Dieckmann.

Wann und wo findet der Aktionstag statt?

Am Freitag ab 14 Uhr am Kröpeliner Tor. Nachdem das Event 2020 hier pandemiebedingt in abgespeckter Form stattfinden musste, ist bei der siebten Auflage wieder ein buntes Programm geplant. Diesjähriges Motto: „Jugend hat Recht(e)“. Dieckmann: „Wir wollen richtig Action machen.“ Kinder, Jugendliche und Heranwachsende können sich an einer Graffitiwand als Sprayer ausprobieren, auf der Street-Soccer-Anlage gegeneinander antreten oder an DJ-Workshops teilnehmen.

Heiß her geht’s auch auf der Bühne. Neben Livemusik und Tanz geht es dort bei einer moderierten Diskussionsrunde (15 bis 17 Uhr) ans Eingemachte: Mit Vertretern und Vertreterinnen von Polizei, Politik und Sozialarbeit wird über Themen wie Jugendrechte, -beteiligung, -strafrecht sowie Jugend und der öffentliche Raum debattiert. „Das Herzstück des Aktionstags“, sagt Juliane Dieckmann. Dabei sollen junge Leute kritische Fragen stellen und ihre Bedürfnisse und Wünsche äußern können.

Was wird noch geboten?

Politische Teilhabe. Viele Jugendliche wünschen sich, dass ihre Meinung mehr Gehör bei der Politik findet, können sich aber durch das eingeschränkte Wahlalter nicht direkt für ihre Anliegen einsetzen. Die U-18-Wahl beim Jugendaktionstag aber bietet ihnen die Möglichkeit dazu, denn hier dürfen Minderjährige ihre Stimme für Land- und Bundestagskandidaten abgeben. Beim Workshop „Ich bin wählerisch“ können Teilnehmende dagegen sich ihren „Wunschpolitiker“ basteln und mit interaktiven Methoden ergründen, was Wahlen in Demokratien bedeuten und wie sie funktionieren.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Corona-Regeln gelten?

Der Aktionstag findet unter freiem Himmel statt. Testpflicht oder 3G-Regel werden nicht gelten. Je nachdem, welche Inzidenz Rostock am Freitag ausweist und wie viele Menschen ans Kröpeliner Tor kommen, könnte in bestimmten Bereichen das Tragen von Masken nötig sein, sagt Dieckmann. „An den Ständen selbst darf man sie dann aber wahrscheinlich wieder abnehmen.“

Wer steckt hinter „Reclaim Your Streets“?

Der Tag wird von einem Aktionsbündnis organisiert, zu dem verschiedene Einrichtungen und Vereine der Stadt wie der Stadtjugendring, das Amt für Jugend, Soziales und Asyl und das Awo-Fanprojekt Rostock gehören. „Wir wollen Jugendliche und Heranwachsende dazu einladen, sich auszuprobieren, eigene Ideen zu entwickeln, neue Kontakte zu knüpfen und ihre Meinung zu sagen“, erklärt Juliane Dieckmann.

Auch ältere Semester sind willkommen, schließlich sollen sie erfahren, wie eine lebendige Jugendkultur aussieht und welche Bedürfnisse die Generation Zukunft hat. „Eltern dürfen also durchaus in Begleitung ihrer Kinder kommen“, sagt Juliane Dieckmann und lacht.

Von Antje Bernstein