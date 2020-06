Rostock

Rostock dreht am Rad: Am Stadthafen bringt der „ Ostseestern“ ab sofort Besucher in luftige Höhen. Das Riesenrad soll Fahrgästen einen Traumblick auf die Warnow bieten und zugleich seinen Nachbarn gute Geschäfte bescheren. Denn nur einen Katzensprung entfernt bieten lokale Händler ihre Waren an.

Den „Handelshafen“ hat der Rostocker Großmarkt vor gut einer Woche eröffnet und offenbar noch einen zusätzlichen Besuchermagneten gesucht. „Wir wurden gefragt, ob wir unser Rad hier aufbauen und als Wahlrostocker hab’ ich natürlich zugesagt“, sagt Robert Gormanns (39).

Durchatmen in der Gondel

Der „Ostseestern“ bietet Fahrgästen in 26 Gondeln Platz. Quelle: Ove Arscholl

Buchstäblich über Nacht hat Gormanns mit seinen Mitarbeitern auf Höhe des Fähranlegers Schnickmannstraße den „ Ostseestern“ aufgebaut. Nun können Fahrgäste in insgesamt 26 Gondeln Platz nehmen. Eine Runde im Riesenrad verheißt unbeschwertes Vergnügen, muss in Zeiten von Corona aber auch Auflagen erfüllen.

„Wir haben Desinfektionsmittelständer aufgestellt. Ein Leitsystem zu den Gondeln garantiert zwei Meter Sicherheitsabstand. Unser Personal trägt Mund-und-Nasenschutz und die Gondeln werden jede Stunde desinfiziert“, erklärt Robert Gormanns. Während der Fahrt könne man die frische Warnowluft genießen. „In der Gondel müssen unsere Gäste keine Maske tragen.“

Vom Rhein an die Warnow

Der „ Ostseestern“ hat eine weite Reise hinter sich. Noch vor wenigen Tagen drehte es am Rhein seine Runden. Auf dem Kirchplatz der Stadt Sinzig brachte des Rad sogar einen Promi in Fahrt: Popstar Loona („Bailando“) gab ein Gondel-Konzert. Tags zuvor hatte ein DJ rund 100 Riesenradfahrern via Funkkopfhörer heiße Rhythmen auf die Ohren gespielt. „Sie haben in ihren Gondeln geklatscht und mitgewippt. Sowas hab ich noch nicht erlebt“, erzählt Robert Gormanns begeistert.

Solche Erlebnisse würde der Schausteller auch gern den Rostockern bieten. Vorher müssten allerdings erst die zuständigen Behörden ihr Okay dazu geben, sagt Gormanns. Die Partner, mit denen er in Sinzig die Riesenrad-Disco auf die Beine gestellt hat, hätten sich schon bereit erklärt, an die Warnow zu kommen.

Die Events stehen noch in den Sternen, der „Ostseeestern“ aber nimmt Fahrt auf: Geplant ist, dass sich das Riesenrad täglich von 11 bis 20 Uhr dreht. Die Öffnungszeiten will Robert Gormanns aber davon abhängig machen, wie gut das Geschäft anläuft. Denn der Juni-Betrieb an der Warnow ist für den Wahlrostocker Neuland. „Eigentlich wäre ich jetzt auf dem Havelfest in Brandenburg.“ Stattdessen wird er nun bis zum 8. August mit seinem Rad an der Warnowkaikante stehen.

Wochenlang an einem Ort zu bleiben – das fällt Robert Gormanns schwer. „Mein Schaustellerherz kommt damit nicht klar.“ Seit seinem 16. Lebensjahr seit er quasi Nonstop auf Achse und tourt mit seinen vier Riesenrädern quer durch die Republik. Doch nahezu alle Veranstaltungen, auf denen er normalerweise gastieren würde, sind coronabedingt abgesagt.

Schausteller hat „Hallenkoller“

Statt auf Volksfesten verbringt Gormann nun viel Zeit auf dem Betriebsgelände in Roggentin. Das schlägt auf’s Gemüt. „Meine Frau sagt, ich hab’ ,Hallenkoller’“, sagt der Schausteller und lacht. In einer der besagten Hallen liegt ein zerstückelter Koloss: Das „Wiener Rad“ hat Gormanns in Einzelteile zerlegt und sandgestrahlt. Wenn es aufgrund der Zwangspause schon kein Geld einspielt, soll das Rad wenigstens aufpoliert werden. „Es war das erste Rad, das mein Vater gekauft hat, als er das Geschäft von meinem Opa übernommen hat. Im nächsten Jahr wird mein Vater 70, da soll das Rad in neuem Glanz erstrahlen.“

Familie hat für Robert Gormanns einen hohen Stellenwert. Er ist dreifacher Vater. Und auch der Betrieb ist reine Familiensache. Das Schaustellergen habe sein Opa ihm in die Wiege gelegt, sagt Robert Gormanns. Der Großvater nahm 1951 das erste Riesenrad in Betrieb und legte damit den Grundstein für „ Gormanns & Söhne“. Das Unternehmen sei somit der älteste Riesenradbetrieb in Deutschland, bei dem das Geschäft immer vom Vater an den Sohn weitergegeben wurde, sagt Robert Gormanns stolz.

„Warum keine lokalen Volksfeste?“

Auch seine Mitarbeiter betrachtet der 39-Jährige als Teil seiner Familie. Umso schmerzhafter sei es zu sehen, dass sie durch die Covid-19-Pandemie quasi zum Nichtstun verdammt sind, sagt Gormanns. Warum kleine Volksfeste, die vor allem lokales Publikum anziehen, nicht stattfinden dürfen, kann der Schausteller nicht nachvollziehen. „In der Kröpi treffe ich mehr Menschen als in einer ganzen Stunde auf dem Rostocker Pfingstmarkt.“ Im Gegensatz zum Einzelhandel könnten Schausteller Mindestabstände garantieren. „Schließlich setzten wir nicht zwei Hausstände zusammen in eine Gondel.“

Auch der „ Ostseestern“ stand Monate lang still, bevor die Stadt Sinzig ihn anheuerte. Von Mitte März bis Anfang Juni war das Rad eingemottet. Das geht richtig ins Geld. Die Betriebskosten allein beliefen sich monatlich auf 25 000 Euro, rechnet Robert Gormanns vor. Umso wichtiger ist es für ihn, dass sich sein Gastspiel am Warnowufer lohnt und nicht zum Himmelfahrtskommando wird. „Ich kann nur auf das Beste hoffen.“ Für den Riesenradbetreiber steht fest: Es wird Zeit, dass sich wieder was dreht.

Der „Ostseestern“ Der „ Ostseestern“ ist eines von vier Riesenrädern des in Roggentin ansässigen Schaustellerbetriebs Gormanns & Söhne. Das 88 Tonnen schwere Rad ist 35 Meter hoch und hat 26 Gondeln, die jeweils sechs Personen Platz bieten. Es wird von mehr als 100 000 LEDs beleuchtet. Neben dem „ Ostseestern“ betreibt Gormanns & Söhne auch das „Liberty Wheel“ – bekannt von der Hanse Sail –, das „Wiener Rad“ und das „Bonner Riesenrad“. Letzteres ist Baujahr 1996 und damit das älteste noch in Betrieb befindliche Riesenrad Deutschlands.

Von Antje Bernstein