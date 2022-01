Rostock/Stadtmitte

In einem Müllauto ist es am Dienstagmittag in Rostock zu einem Feuer gekommen. Geladener Sperrmüll geriet während der Fahrt in Brand. Die Feuerwehr war mit mehreren Wagen im Einsatz.

Zu dem Vorfall kam es gegen 11.45 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Brand im Wageninneren des Müllwagens ausgebrochen. Die Flammen griffen innerhalb des Sperrmülls schnell um sich. Der Fahrer bemerkte den starken Rauch aus seinem Heck und kippte den Müll auf einer großen Freifläche am Rostocker Stadthafen aus. So konnten die Flammen nicht das gesamte Fahrzeug erfassen.

Die bereits verständigte Feuerwehr traf nur wenige Minuten später am Einsatzort ein und begann, die Flammen des Sperrmüllhaufens zu löschen. Dies gelang den Feuerwehrleuten sehr schnell. Mit Harken zerrten sie die Masse auseinander und löschten mit viel Wasser auch die letzten Glutnester ab. Verletzte oder Sachschäden gab es nicht zu verzeichnen.

Von Stefan Tretropp