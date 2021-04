Die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus finden in geschlossenen Räumen statt. Genau deshalb will Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Menschen ins Freie locken: Am Stadthafen plant er jetzt Parzellen, auf denen Menschen sich treffen, feiern und sogar essen dürfen. Auch für die Schulen hat er sich Lockerungen überlegt.