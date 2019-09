Stadthafen abgesperrt: Rostocker Hafenkräne drohen umzukippen

Rostock

Zwei Wahrzeichen auf wackligem Grund: Die beiden Portalkräne im Rostocker Stadthafen drohen, vornüberzukippen. Unterirdisch haben sich Hohlräume in der Kaianlage gebildet. Die gepflasterte Fläche vor den Kränen ist versackt. Wie standsicher die zwei blauen Riesen jetzt noch sind, wird derzeit geprüft.

„Wir sind derzeit dabei, festzustellen, wie groß der Schaden ist“, sagt Rostocks neuer Hafenkapitän, Falk Zachau. Um kein unnötiges Risiko einzugehen, ist die Fläche um die Portalkräne weiträumig eingezäunt worden. Auch seeseitig wurden Sicherheitsmaßnahmen getroffen. „Auf Höhe der Kräne herrscht Anlegeverbot und Schiffe müssen 30 Meter Abstand halten“, erklärt Zachau.

Könnten die tonnenschweren Kräne tatsächlich kippen? Nicht auszuschließen. Man müsse die Ergebnisse weiterer Untersuchungen abwarten, sagt der Hafenkapitän. Um das Ausmaß der Versackung zu ergründen, habe bereits „ein Tauchroboter die Spundwand durchtaucht“, erklärt Zachau. Doch erst wenn die Begutachtung vollständig abgeschlossen sei, könne man über mögliche Sanierungskonzepte nachdenken.

Hafenkapitän Falk Zachau Quelle: Adomeit

Mehrere Ursachen möglich

Wie konnte es überhaupt zu den Versackungen kommen? „Die Ursachen sind uns noch nicht bekannt.Vielleicht durch Unterspülungen. Außerdem ist jedes Material endlich, verrottet irgendwann“, sagt Falk Zachau. Aufgefallen sei es, weil sich in der Pflasterung Kuhlen gebildet hatten. Die Kaianlage sei in der Vergangenheit immer nur notdürftig geflickt worden, erklärt Zachau.

Damit weder Spaziergängern noch Auto- oder Radfahrern etwas passiert, sind die Kräne in einem Radius von etwa 50 Metern eingezäunt worden. Das Hüpfburgenland, das noch bis vor wenigen Tagen seinen Park im Stadthafen aufgebaut hatte, war vorsorglich auf den angrenzenden Parkplatz verschoben worden.

Zwei Wahrzeichen wackeln: Weil das Fundament unter ihnen unterhöhlt ist, drohen die beiden Portalkräne im Stadthafen drohen, vornüber zu kippen. Zur Sicherheit wurden sie weiträumig eingezäunt. Quelle: ANTJE BERNSTEIN

Maritime Erbstücke

Die beiden blauen Portalkräne zählen zu den maritimen Erbstücken an der Unterwarnow. Sie wurden in den 1960er-Jahren erbaut und beim Güterumschlag eingesetzt. Zeitgleich ging der Überseehafen in Betrieb, der Stadthafen verlor an Bedeutung. 1992 wurde der Güterumschlag hier weitgehend eingestellt. Heute verleihen die Portalkräne der Stadtsilhouette maritimen Charme und sind beliebte Fotomotive. Doch mit dieser Industrieromantik könnte es nun bald vorbei sein.

Zeitzeuge demontiert

Ein weiterer Zeitzeuge der DDR-Schifffahrt ist vor viereinhalb Jahren aus dem Stadthafen verschwunden: 2014 hatte die Wiro am Ausrüstungskai der ehemaligen Neptunwerft den Kran „Möwe“ demontiert. Der 250 Tonnen schwere Stahlriese, einst aufgebaut von der DDR-Firma Takraf (Tagebau-Ausrüstungen, Krane und Förderanlagen) drohte umzufallen.

Geblieben ist der blaue Hellingkran vom Typ „Neptun PWK B 40“. Er wurde 1971 vom VEB Schwermaschinenbau in Leipzig gebaut und konnte einst bis zu 60 Tonnen schwere Schiffssegmente hieven. Inzwischen steht er unter Denkmalschutz. Sein leergeräumter Maschinenraum soll künftig Brautpaaren als Trauzimmer dienen.

Drehkran renoviert

Ebenfalls gut in Schuss ist der Holzdrehkran nahe des Fähranlegers Schnickmannstraße: Er wurde 2018 extra für den Internationalen Hansetag aufwendig renoviert. Er ist allerdings gar nicht so alt, wie man bei seinem Anblick vermuten mag. Es handelt sich bei ihm um einen 1997 errichteten verkleinerten Nachbau des Krans, der hier von 1622 bis 1885 stand und von bis zu acht Männern im innen liegenden Tretrad angetrieben wurde. Dieser hatte eine Lastkraft von 4000 Kilogramm, die Replik kann dagegen nur 200 Kilo bewegen.

Einst bedeutender Umschlagplatz

Ebenfalls erhalten ist der in den 1950er-Jahren für den Massengutumschlag erbaute Brückenkran auf der Haedgehalbinsel. Auch dieses maritime Erbstück erinnert an die Zeit, als der Stadthafen noch eine tragende Rolle für die Seewirtschaft spielte. Nach der Inbetriebnahme des Überseehafens 1960 verlor er jedoch seine Bedeutung für den Güterumschlag. 1992 wurde dieser weitgehend eingestellt.

