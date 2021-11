Rostock

Gefühlt täglich werden die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärft. Das betrifft besonders die Veranstaltungsbranche. Großveranstaltungen wie der Rostocker Weihnachtsmarkt wackeln. Die inRostock GmbH will aber an ihren in der Stadthalle und der Hansemesse geplanten Top-Events festhalten. Mit 2G oder 3G? Die OZ gibt einen Überblick, welche Veranstaltungen stattfinden sollen und mit welcher Regel.

Am 1. und 2. Dezember tagen in der Hansemesse Fachleute aus der Großmotoren-Branche – bei der „Heavy-Duty-, On- und Off-Highway-Motoren 2021“. Einlassvoraussetzung: 3G

Am 2. Dezember um 19 Uhr feiert ein absoluter Publikumsliebling Premiere: In der Stadthalle gastiert „Holiday on Ice“ mit der aktuellen Show „A New Day“. Weitere Termine für die beliebte Eisrevue sind der 3. Dezember (16.30 und 20 Uhr), der 4. Dezember (13, 16.30 und 20 Uhr) sowie der 5. Dezember (13 und 16.30 Uhr). Karten sind an der Vorverkaufsstelle der Stadthalle Rostock und unter der Telefonnummer 0381 / 44 00 444 sowie online auf www.inrostock.de erhältlich. Wer sich live von internationalen Eiskunstläufern verzaubern lassen möchte, muss geimpft oder genesen sein.

Am 12. Dezember wird’s sportlich in der Stadthalle: Ab 16 Uhr empfangen die Rostock Seawolves die Gladiators Trier. Für Basketballfans, die auf der Tribüne Platz nehmen möchten, gilt die 3G-Regel. Die müssen Gäste auch erfüllen, wenn sie am 23. Dezember das Spiel gegen Medipolis SC Jena sehen wollen.

Am 14. Dezember beginnt um 19 Uhr das nächste Sportereignis: Der HC Empor Rostock tritt gegen die Handballer vom Dessau-Roßlauer HV 06 an. Für alle, die in der Stadthalle mitfiebern wollen, gilt die 2G-Regel. Gleiches ist für das Spiel gegen die Eulen Ludwigshafen am 22. Dezember vorgesehen.

Am 17. Dezember wird’s lustig: Comedian Sascha Grammel tritt ab 20 Uhr in der Stadthalle auf. Einlassvoraussetzung: 2G.

Große Musicalhits und die schönsten Weihnachtslieder der Welt sollen am 18. Dezember ab 20 Uhr in der Stadthallen-Clubbühne erklingen. Besucher können „A Christmas Musical“ erleben, wenn sie geimpft oder genesen sind.

Am 20. Dezember macht die Military-Show „Schottische Musikparade“ Station in der Rostocker Stadthalle. Los geht’s um 20 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.

Nach den Weihnachtsfeiertagen geht’s mit der nächsten Top-Veranstaltung weiter: Am 27. Dezember präsentiert die Stadthalle die Konzert-Show „Game of Thrones“. Beginn ist 20 Uhr. Bedingung: 2G.

Das Jahr klingt mit einem Kracher aus: Am 30. Dezember gibt Matthias Reim nach derzeitigem Plan ein Konzert in der Stadthalle. Ab 20 Uhr will er seine Fans mit bekannten Titeln und neuen Songs begeistern. Wer bei Hits wie „Verdammt, ich lieb’ Dich“ einstimmen möchte, muss die 2G-Regel erfüllen.

Alle Veranstaltungstermine sind unter Vorbehalt und finden unter Einhaltung aller aktuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen statt.

Von Antje Bernstein