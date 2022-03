Stadthallen-Miete immer teurer: Wer zahlt für Rostocks Spitzensport?

Rostock

Das Herman-van-Veen-Konzert: verlegt. Genau wie die Auftritte von Chris Norman und Status Quo. Der Veranstaltungsplan der Rostocker Stadthalle ist immer noch von Corona und den Folgen gekennzeichnet. Was aber trotz Pandemie in der Arena weiterhin regelmäßig stattfindet, sind die Punktspiele vom Handballclub Empor und die der Basketballer Rostock Seawolves.

Die Spitzenteams sind trotz größtenteils leerer Ränge aktuell auf Erfolgskurs. Zumindest sportlich sieht bei den Top-Clubs alles sehr gut aus. Finanziell ist aber das Gegenteil der Fall. Denn seit Ende Januar wird den Vereinen in der Stadthalle mehr Miete berechnet – obwohl immer noch ein Großteil der Zuschauer und damit wichtige Einnahmen fehlen. „Wir hoffen auf Unterstützung der Stadt und ein finanzielles Entgegenkommen bei den Mietkosten. Und das zumindest so lange, wie es noch Kapazitätseinschränkungen gibt“, sagt André Jürgens, Chef des Seawolves-Vereins EBC Rostock, auch im Namen der Handballer.

Durch die Lockerungen der Corona-Regeln könnten die Sportvereine ab 4. März zwar wieder mehr Zuschauer begrüßen. „Wir spüren aber bei den Ticketverkäufen, dass es bei Indoor-Veranstaltungen noch Hemmungen gibt und die Nachfrage nicht ganz so groß ist“, so Jürgens. Zudem hätten gerade die vergangenen Geisterspiele trotz finanzieller Unterstützung riesige Löcher in die Kassen gerissen. Deshalb trifft die jüngst verkündete Miet-Erhöhung die Vereine besonders hart.

Corona-Unterstützung schmilzt

Schon Ende 2020 gab es ein Bekenntnis der Bürgerschaft, die Top-Clubs finanziell zu unterstützen. Und zwar, indem die Vereine bei den Heimspielen nur die Kosten zahlen mussten, die durch externe Firmen anfallen – zum Beispiel für die Reinigung. Kosten für die Halle an sich, deren Technik und das Personal, wurden durch den Gesellschafter, also die Stadt selbst, ausgeglichen. Der entsprechende Beschluss wurde während der Pandemie auch nochmals verlängert.

Laut der jüngsten Neuregelung würde die Miete nun aber fast verdoppelt. Aus der Stadthalle oder dem Rathaus gibt es zwar keine Informationen zu den Gründen oder der konkreten Höhe. Seawolves-Chef Jürgens verrät aber, dass sich der Zuschuss-Anteil der Stadt von rund 6500 auf 1000 Euro pro Spiel reduziert. „Die Unterstützung war eine riesen Hilfe. Dass sie sich jetzt so verringert, ist ein enormer Einschnitt.“

Beide Vereine hoffen, dass sie die Miete bis Ende Juni noch auf die alten Konditionen zurückstufen können. „Denn der politische Wille, uns zu helfen, war ja da“, so Jürgens. Das bekräftigt auch Karsten Kolbe (Linke), Vorsitzender des Sportausschusses. „Die Diskussion ist vor allem deshalb nicht verständlich, weil es ja einen begrenzten Zeithorizont gibt und es sich nur noch um ein paar Spiele handelt, bis hoffentlich wieder volle Ränge herrschen können.“

Keine Alternative zur Stadthalle

Neben der akuten Finanz-Problematik wünschen sich beide Vereine aber auch eine Lösung für die Zukunft. „Denn wir sind – mindestens bis zur Fertigstellung der neuen Kesselborn-Arena – auf die Stadthalle angewiesen“, so Jürgens. Die Vorgaben für den Spielbetrieb seien nur dort zu erfüllen. Ginge das nicht, müsste sich der Verein im schlimmsten Fall sogar aus der Liga abmelden. Oder das Geld, das mehr bezahlt werden muss, an anderer Stelle sparen, beispielsweise beim Engagement für Kinder und Jugendliche. „Die Stadt muss sich fragen, wie viele sportliche Idole beziehungsweise Spitzenteams sie sich leisten will – oder kann“, so Jürgens.

„Wir möchten ja nicht auf Samt gebettet werden“, ergänzt Empor-Chef Tobias Woitendorf. Man wolle natürlich eine angemessene Miete zahlen und sei auch bereit, Zuwächse, die zum Beispiel durch die Inflation entstehen, mit aufzunehmen. „Aber die derzeitigen Kalkulationen machen ein wirtschaftlich einträgliches Spielen in der Stadthalle für uns unmöglich.“ Ziel sei es, in gemeinsamen Gesprächen einen Kompromiss für alle zu finden. So, wie es zuletzt bei der Frage der Spieltermine gelungen sei.

Wettbewerbsnachteil durch höhere Mieten

Für die Vereine sei vor allem die Planungssicherheit wichtig. „Denn die Hallenmiete ist bei uns nach den Gehältern direkt der zweite große Posten“, so Woitendorf. Was die Einnahmen betrifft, seien die Heimspiele immens wichtig. Schließlich würden bei diesen Spielen unter anderem auch Fanartikel verkauft und neue Sponsoren gewonnen, erklärt der Seawolves-Chef.

Anfänglich hätten die Basketballer mal 6500 Euro Miete pro Spiel zahlen müssen. Für die kommende Saison seien in der Stadthalle nun aber bereits 17 000 Euro pro Termin im Gespräch. „Das sind Kosten, wo einem Verein wirtschaftlich das Hemd flattert“, sagt André Jürgens. Schließlich kämen ja noch andere Ausgaben, wie für Security oder Catering, dazu. „Da ist man dann schnell bei 30 000 Euro für ein Spiel. Das ist durch Ticketeinnahmen nicht abzudecken.“ Andere Kommunen würden ihren Profi-Vereinen mehr entgegenkommen. „Die Basketballer aus Jena zahlen beispielsweise 25 000 Euro pro Saison“, so Jürgens. Höhere Mietkosten könnten für die Rostocker deshalb auch Wettbewerbsnachteile bedeuten. Die Vereine aus der Hansestadt haben sich auch schon Gedanken gemacht, was für sie eine machbare Miethöhe wäre, wenn wieder Normalbedingungen für ein volles Haus herrschen. „Bei 10 000 Euro würden wir beide sofort Ja sagen“, erklärt André Jürgens.

