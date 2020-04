Bereits zum elften Mal nimmt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock am bundesweiten Stadtradel-Wettbewerb teil. Los geht es am 1. Mai. Aufgerufen ist jeder, der in Rostock lebt oder arbeitet. Mit einer entsprechenden App kann man seine Kilometer tracken und so um die lokale und auch bundesweite Krone in die Pedale treten.