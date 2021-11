Rostock

Es ist das Ende einer Ära im Rostocker Sport: Nach 10 815 Tagen hat Hansa-Legende Herbert Pankau (80) das Präsidenten-Amt beim Stadtsportbund abgegeben. Neuer Mann an der Spitze der mehr als 57 000 Vereinssportler in der Hansestadt ist nun ein Triathlet: Andreas Millat (59). Und die Ausdauer, der für seine Sportart braucht, wird er auch im neuen Ehrenamt benötigen. Fehlende Sportstätten, Corona-Folgen für die Clubs und auch der Nachwuchs bereitet den Sportlern Sorgen.

Millat war bisher die Nummer zwei im Verband, Vize-Präsident. Die Delegierten setzen an der Spitze also auf Kontinuität. Der 59-Jährige stammt aus Kiel, lebt aber seit mehr als zwei Jahrzehnten in MV. Er hat zwei (erwachsene) Kinder, ist verheiratet und trägt im Beruf Schwarz – als Direktor des Amtsgerichtes in Güstrow.

„Keine Halle darf vom Netz gehen!“

Der neue Präsident weiß um die Probleme – und fordert klare Bekenntnisse aus dem Rathaus. Von Oberbürgermeister und Sportsenator Claus Ruhe Madsen auf der einen sowie der Bürgerschaft auf der anderen Seite: „Unsere Dauer-Baustellen sind die Sportstätten in der Stadt“, sagt Millat. Vor allem zwei Anlagen bereiten auch dem Spitzenverband Kopfzerbrechen: Die Schießsportanlage in Gehlsdorf und die Ospa-Arena im Hansaviertel.

Stadtsporttag im Marmorsaal der Neptun-Schwimmhalle: Nach 30 Jahren wählten die Vereine einen neuen Präsidenten für ihren Dachverband. Quelle: Ove Arscholl

Noch immer ist offen, ob die private Halle weiter für den Sport genutzt werden darf – oder ob der Eigentümer auf den Flächen lieber Wohnungsbau möglich machen will. Andreas Röhl, der Geschäftsführer des Stadtsportbundes: „Ohne die Ospa-Arena haben wir ein echtes Problem. Allen voran der PSV Rostock, der zweitgrößte Sportverein der Stadt. Es darf nicht eine einzige Sportstätte vom Netz gehen. Es ist jetzt schon eng.“

Von der Stadt erwartet er endlich Klarheit: Was hat der Investor vor – und was ist die Alternative, wenn die Ospa-Arena geschlossen wird? „Rostock ist absolut vorbildlich darin, Anlagen für den Schulsport in Schuss zu halten. Da können wir uns nicht beklagen“, so Röhl. Aber was geschieht nach 2027, wenn alle Anlagen durchsaniert sind? „Dann muss es weitergehen.“

Vereine fordern neue Sportstätten

Und mit Sanieren allein sei es nicht getan: Jeder vierte Rostocker treibt bereits Sport im Verein. „Tendenz weiter steigend“, erklärt Röhl. Seit Jahren sind fehlende Hallen-Zeiten ein Thema – für nahezu alle Sportarten. „Wir brauchen jetzt die neue Eis- und Schwimmhalle im Nordosten der Stadt“, sagt der Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Die Bürger haben das vor Jahren schon in einer Umfrage gefordert, die Bürgerschaft war sich einig. Dann aber holten Madsen und sein Vize, Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), einen Investor ins Boot.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der plante neu – und aus Sicht des Stadtsportbundes „völlig überdimensioniert“: „Wir haben kein Curling in Rostock und auch kein Eisschnelllauf. Wieso wollen wir dafür eine Arena bauen?“, fragt Röhl. „Wir haben keine Zeit mehr! Die neue Eis- und Schwimmhalle hat höchste Priorität.“

Der Dachverband fordert, dass Rostock auch bei künftigen Stadtplanungsvorhaben an den Sport denken muss: „Wir brauchen ein Zukunftskonzept für den Sport. Wo und wofür brauchen wir mehr Hallen-Kapazitäten oder auch neue Sportplätze? Wenn wir neue Wohngebiete entwickeln, muss dabei auch an Sportstätten gedacht werden“, so Röhl.

Corona trifft die Jüngsten

Hart getroffen hat die Vereine auch die Pandemie: „Die gute Nachricht ist“, sagt Röhl, „dass kein Verein in Rostock aufgeben musste.“ Viele Vereine seien gut aufgestellt. Neun der 20 größten Clubs in MV kommen aus der Hansestadt – unter anderem der FC Hansa Rostock, der PSV, aber auch der Basketball-Club EBC, die Hochschulsportgemeinschaft oder der SV Warnemünde. „Wir waren extrem flexibel, haben auch Hallen-Sportarten ins Freie geholt oder Online-Kurse angeboten. Die Vereine haben das toll gemeistert“, so Röhl.

Zwei Clubs aber haben die Folgen noch immer zu spüren: „Der SV Fortuna und der PSV sind extrem aktiv in den Kitas der Stadt. Sie bieten dort Sport für die Jüngsten an.“ Die Corona-Regeln aber machen das noch immer schwer: „Die Kleinsten dürfen ja noch nicht geimpft werden.“ Sobald es die Lage zulässt, will der neue Präsident genau in der Altersgruppe aber „angreifen“: „Die Kinder bewegen sich seit der Coronakrise noch weniger als bisher. Das ist wirklich übel. Das hat für uns höchste Priorität.“

Millat sieht die Vereine aber noch bei einer anderen Sache in der Pflicht: „Ob es um den Klimawandel, das Impfen, die Corona-Maßnahmen geht: Die Gesellschaft ist bei vielen Themen gespalten, über alles wird mit Eifer gestritten. Wir als Sportvereine müssen ein Gegengewicht zu solchen Spaltungstendenzen sein. Sport ist integrativ, inklusiv. Er bringt Menschen zusammen, fördert den Zusammenhalt.“

Abschied von Pankau

Herbert Pankau ist nach fast 30 Jahren nicht mehr für das Amt des Präsidenten des Stadtsportbundes angetreten. Er wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt und erhielt einen Ehrenplatz. Quelle: Ove Arscholl

Der wohl emotionalste Part am Tag des Sport in Rostock war aber die Verabschiedung von Millats Vorgänger: Hansa-Stürmer und Olympia-Bronze-Gewinner Herbert Pankau zieht sich nach 30 Jahren an der Verbandsspitze zurück, wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Röhl sagt über ihn: „Herbert ist ein Typ. Er ist wie er ist, lässt sich nicht verbiegen.“ Davon habe drei Jahrzehnte lang der Sport in der Hansestadt profitiert. „Er hat den Finger in die Wunde gelegt, dem Sport den Stellenwert verschafft, den er heute hat.“ Zum Abschied bekam er einen Ehrenplatz, eine Präsidenten-Bank.

Von Andreas Meyer