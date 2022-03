Rostock

Fast zwei Drittel aller Haushalte in Rostock beziehen ihren Strom von den Stadtwerken, jedes fünfte Haus wird mit Gas vom städtischen Energiekonzern versorgt. Doch Putins Krieg gegen die Ukraine treibt die Preise nach oben, Energie könnte bald zum Luxus werden.

Im OZ-Interview verrät Stadtwerkevorstand Oliver Brünnich, wie sicher Wärme und Strom in Rostock sind – und wie er künftig die größte Stadt des Landes versorgen will.

Herr Brünnich, der Angriff Russlands auf die Ukraine ist in Deutschland bisher vor allem an den Zapfsäulen spürbar. Wann spüren die Kunden die Folgen auch auf der Gas- und Stromrechnung?

Niemand kann im Moment voraussagen, wie sich die Preise weiter entwickeln werden. Und an Spekulationen beteiligen wir uns generell nicht. Aber Fakt ist: Der Krieg gegen die Ukraine hat zu hohen Preisanstiegen am Großhandelsmarkt geführt. Der Markt ist angespannt und es herrscht eine große Unsicherheit zur weiteren Entwicklung der Energielieferungen.

Wovon hängt es denn ab, ob es für die Stadtwerke-Kunden teurer wird?

Wenn der Krieg dazu führt, dass weniger Gas aus Russland geliefert wird – ja, das würde den Preis stark beeinflussen. Bisher liefert Russland aber in vollem Umfang.

Also ist die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme in Rostock sicher?

Ja, definitiv. Aktuell ist die Versorgung sichergestellt.

Haben die Stadtwerke Gasreserven – und wie lange reichen die noch?

Nein, eigene Reserven haben wir nicht. Aber die Füllstände der deutschen Speicher sind kurz vor Winterende auf einem vergleichbaren Füllstand wie in den Vorjahren. Zu Gas-Engpässe könnte es theoretisch erst im nächsten Winter kommen.

Kaufen die Stadtwerke ihr Gas auch in Russland ein?

Nein, jedenfalls nicht direkt. Wir haben als Stadtwerke Rostock AG keine Lieferverträge zu russischen Erdgasproduzenten, falls Sie das meinen. Unser Erdgas wird über mehrere Handelspartner bezogen. Der Gasmarkt ist ein europäischer Markt. In diesem Netz vermischt sich Gas aus den unterschiedlichen Quellen – aus den Pipelines aus Russland etwa oder auch LNG aus anderen Staaten.

Rein theoretisch: Wenn Russland kein Gas mehr liefern sollte oder Deutschland russisches Gas boykottiert – wann wird es kalt in Rostocks Stuben?

Genau das soll ja verhindert werden. Wir beobachten die aktuelle Lage genau und bewerten ständig unsere Vorsorgepläne neu. Die gesamte Energiewirtschaft ist in ständigem Austausch mit der Politik und dem Bundeswirtschaftsministerium, um die Lage zu analysieren. Je besser die Gasversorgung diversifiziert ist, desto besser kann man sich auf die Situation vorbereiten. Sollten Lieferungen aus Russland kurzfristig ausfallen, bleibt das vorerst aber eine große Herausforderung.

Haben Sie denn eine Alternative zum Gas?

Wir müssen schnellst möglich komplett auf Energie aus erneuerbaren Quellen umsteigen. Wenn immer mehr grüne Energien erzeugt und verwendetet werden, sinken die Kosten für die teure Beschaffung von Erdgas, wie wir sie im Moment erleben.

Was planen Sie denn konkret, damit die Stadtwerke unabhängig von fossilen Energieträgern werden?

Wir werden regionaler. Zwei Drittel aller Rostocker Haushalte werden von uns mit Fernwärme versorgt. Entsprechend ist die Wärmewende für uns ein wichtiger Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität und Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern – auch von russischem Gas. Wärme soll zukünftig aus lokalen und regionalen Energiepotenzialen gewonnen werden.

Die da wären?

Ein Beispiel kennen die Rostocker ja bereits: In MV wird mit erneuerbaren Energien oft mehr Strom produziert als verbraucht oder im Netz Richtung Süden transportiert werden kann. Mit unserer Power-to-Heat-Anlage und dem neuen Wärmespeicher, kann so überschüssiger Strom in Wärme gewandelt, gespeichert und statt Gas genutzt werden. Der Wärmespeicher ist übrigens mittlerweile voll verkleidet und wir stehen kurz davor, in den Testbetrieb zu starten.

Aber das allein wird ja nicht reichen …

Nein, deshalb müssen wir den Wärmeplan für Rostock schnell umsetzen. Und der sieht viele Bausteine vor. Wir prüfen zum Beispiel gerade mit Nordwasser, ob wir die Abwärme des Klärwerks mit Wärmepumpen nutzen können. Dort gehen jeden Tag Unmengen „natürlich“ erzeugter Wärmeenergie ungenutzt verloren. Ein zweiter Baustein könnte die geplante Wasserstoffproduktion im Seehafen werden. Die Abwärme wollen wir zum Heizen der Rostocker Haushalte nutzen. Und als ganz großes Projekt arbeiten wir an einem Konzept für Großwärmepumpen, die Energie aus Unterwarnow und perspektivisch auch der Ostsee nutzen soll.

In Marienehe baut die Stadtwerke Rostock AG den größten Fernwärmespeicher Deutschlands. Rechts im Bild: Das „alte“, mit Gas betriebene Heizkraftwerk. Quelle: Andreas Meyer

Rostock debattiert seit Jahren den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage. Brauchen wir diese Anlage jetzt?

Das haben wir nicht zu entscheiden. Aber: Ja, die Abwärme könnten wir nutzen.

Das wird aber zunächst mal alles viele, viele Millionen Euro kosten. Sie mussten erst in diesem Jahr die Preise erhöhen. Droht mit diesen Investitionen nicht der nächste Preisschock für die Kunden?

Für die Preise sind nicht Investitionen, sondern die Einkaufskosten auf dem Energiemarkt ausschlaggebend. Als Stadtwerke müssen wir die Bezahlbarkeit – den sozialen Aspekt der Energiewende –, Umweltschutz und Versorgungssicherheit in Einklang bringen.

Wie schnell ließen sich diese Konzepte umsetzen? Wann könnten die Stadtwerke den Punkt erreicht haben, nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen zu sein?

So schnell wie möglich. Wir brauchen in Rostock eine positive Haltung und Akzeptanz gegenüber erneuerbaren Energien – bei Behörden, Institutionen, Bürgern. Spätestens seit ein paar Wochen muss jedem klar sein, dass Hemmnisse bei der Genehmigung und Realisierung der Projekte der Vergangenheit angehören müssen.

Was können die Rostocker – seien es die Bürger oder auch die Firmen – tun, um bei dieser Wende zu helfen?

Solarthermie, Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern, der Anschluss an das Fernwärmenetz, Geothermie – je nachdem, was sich anbietet und für den Investor bezahlbar ist. Jeder kann helfen, dass wir grüner und unabhängiger werden.

