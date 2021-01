Rostock

Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein sind zurzeit möglicherweise Betrüger unterwegs, die bei Mietern klingeln und behaupten, sie würden im Auftrag der Stadtwerke Stromverträge optimieren. Das teilt der Rostocker Energie-Dienstleister am Freitag mit.

Es sei bisher nicht klar, ob diese unseriösen Besucher kriminelle Absichten verfolgen. Die Stadtwerke Rostock weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ihre Mitarbeiter in keinem Fall Vertragsgespräche an der Haustür durchführen. Sie warnen ihre Kunden davor, Verträge an der Haustür abzuschließen oder verdächtige Personen in ihre Wohnung zu lassen.

„Mitarbeitende der Stadtwerke, die Zählerablesungen oder technische Arbeiten im Haus durchführen, kündigen sich immer vorher auf dem Postweg oder per Aushang an. Sie zeigen bei Bedarf gerne ihren gültigen Dienstausweis“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

