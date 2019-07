Rostock

Da macht der Besuch an der Zapfsäule Spaß: In Rostock können Besitzer von Elektroautos derzeit gratis ihr Fahrzeug betanken. Und das an allen neun öffentlichen Ladesäulen, die von den Stadtwerken Rostock betrieben werden. Grund für den verschenkten Strom sind Probleme mit der Abrechnung. „Wir sind mit Beginn der E-Mobilität frühzeitig trotz der offenen Fragen in Vorleistung gegangen, um eine erste Infrastruktur in Rostock anzubieten“, erklärt Thomas Schneider, Sprecher der Rostocker Stadtwerke.

Das Problem läge laut des Experten im Mess- und Eichgesetz begründet. „Erst in diesem Jahr hat sich ein Konformitätsbewertungsverfahren etabliert, das zu einem einheitlichen Standard zur Abrechnung von E-Ladesäulen in Deutschland führt“, so Schneider. Laut Aussagen des Anbieters sollen die Säulen der Stadtwerke noch in diesem Jahr umgerüstet werden, damit die Abrechnung dann korrekt funktioniert. „Vor dieser Aufgabe stehen viele Betreiber von E-Ladeinfrastruktur in Deutschland“, erklärt der Unternehmenssprecher.

Was das Gratis-Tanken die Stadtwerke bereits gekostet hat, könne er nicht genau beziffern, „da es bisher keinen Preis gab und die Abrechnung nicht möglich war“.

Vier Stunden laden für 400 Kilometer Strecke

Zu den Nutznießern des kostenfreien Tankens gehört auch Patrick Zech. Der Verkaufsberater vom Autohaus Birne ist auf Elektrofahrzeuge spezialisiert und fährt regelmäßig zum Tanken an die öffentlichen Säulen der Stadtwerke, die insgesamt 18 Ladepunkte bieten. Ganz neu und erst seit März auf dem Markt sei der Audi E-tron, das erste vollelektrische Fahrzeug dieser Marke. „Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen steigt, aber mit Ausgangspunkt null ist das ja auch nicht so schwer“, sagt Zech.

„Derzeit ist das Laden für Sie kostenfrei“ – diese erfreuliche Nachricht finden E-Fahrzeug-Besitzer an den Säulen der Stadtwerke vor. Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Display der Fahrzeuge können sich die Besitzer anzeigen lassen, wo es Ladesäulen gibt und auch, ob diese aktuell belegt sind. Da die Stadtwerke-Säulen alle lediglich eine Leistung von 22 Kilowattstunden anbieten, würde es rund vier Stunden dauern, den E-tron vollzutanken. Dann könne er laut Herstellerangaben aber rund 400 Kilometer fahren. „Sollte der Strom doch mal nicht mehr reichen, gibt es bei der Marke aber den Service, dass man gratis zur nächsten Ladesäule abgeschleppt wird“, weiß Zech.

Auch kostenloses Parken für E-Fahrzeuge

Bei den von der Gesellschaft Wohnen in Rostock (Wiro) betriebenen Ladesäulen gibt es ebenfalls den Strom umsonst. Dennoch müssen die E-Fahrzeug-Besitzer etwas zahlen – und zwar die Parkgebühr, denn die Säulen befinden sich in den Parkhäusern August-Bebel- sowie Lange Straße.

Das Gratis-Tanken ist in Rostock aktuell aber nicht der einzige Vorteil für Halter von Fahrzeugen mit einem „E“ im Kennzeichen: Auch das Parken ist für diese Art von Pkw kostenfrei – zumindest auf den öffentlichen und von der Hansestadt selbst betriebenen Stellplätzen. Zudem gibt es ein sogenanntes Parkrecht an Ladesäulen – andere, nicht elektrische Fahrzeuge werden von dort abgeschleppt, sollten sie einen der Ladeplätze unberechtigterweise blockieren.

Aktuell gibt es laut Rostocks Mobilitätskoordinator Steffen Nozon etwa 100 rein elektrisch betriebene Autos in der Hansestadt. „Unterwegs sind aber viel mehr – zum Beispiel dutzende DHL-Streetscooter und andere Firmenfahrzeuge“, so Nozon.

Fuhrpark der Stadtverwaltung wird emissionsfrei

Die Stadtverwaltung betreibe derzeit im Fuhrpark fünf E-Autos. Mit Förderung des Bundesumweltministeriums sollen in den nächsten Monaten noch ein elektrisch betriebener Radlader, ein E-Transporter, E-Bikes sowie ein elektrisches Lastenrad für die Stadtverwaltung angeschafft werden. Für 2020 stehen zudem Transporter der Firma Streetscooter auf der Anschaffungsliste. Dafür würden alte, dieselbetriebene Fahrzeuge verschrottet.

„Der Fuhrpark der Stadtverwaltung wird mittelfristig – sobald für den benötigten Kfz-Typ eine Elektro-Variante verfügbar ist – lokal emissionsfrei fahren“, nennt Nozon die Ziele.

Zwölf weitere Ladesäulen noch in diesem Jahr geplant

Der steigenden Zahl an Elektrofahrzeugen tragen auch die Stadtwerke Rechnung. Laut Unternehmenssprecher Thomas Schneider sollen allein in diesem Jahr weiter zwölf Säulen mit 24 Ladepunkten in Betrieb genommen werden.

Dass die E-Fahrzeug-Kunden bisher gratis tanken konnten, sieht Schneider als Investition in die Zukunft: „Wir haben mit dieser Vorgehensweise umfassende Erfahrungen gesammelt, um aus dem Einsatz mit ersten E-Ladesäulen einen Maßnahmeplan für die Entwicklung der weiteren Infrastruktur in Rostock erstellen zu können“, sagt er. Dieser Plan würde in den kommenden Jahren umgesetzt und sei ein Bestandteil der Unternehmensstrategie zur Etablierung der E-Mobilität in Rostock.

Claudia Labude-Gericke