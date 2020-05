Stäbelow: Milch, Eier, Kartoffeln – Hofläden boomen in der Corona-Krise

Stäbelow

Die Rindersalami ist ausverkauft, auch die Kartoffeln sind alle und die Eier müssen aufgefüllt werden. Im Stäbelower Hofladen leeren sich zum Feierabend die Regale. Doch zum nächsten Öffnungstag werden die Kunden wieder frische Produkte vorfinden.

Die Kartoffeln kommen vom Bauern um die Ecke, die Eier von den 1000 Hühnern, die Landwirt Iman Geluk neben seinen Milchkühen hält. Und die Wurst stellt Landfleischer Ernst Magdeburg aus der Nachbarschaft her. „Wir liefern das Rind, lassen es in Teterow schlachten und der Fleischer macht dann daraus unsere 100-prozentige Rindersalami und Rinderhack“, berichtet Geluk.

„Oma“ steht dreimal pro Woche im Laden

2015 hat Geluk neben seinem Betrieb in Stäbelow eine Milchtankstelle eröffnet, an der rund um die Uhr frische Rohmilch gezapft werden kann. Ein Jahr später kam der Hofladen dazu, in dem „Oma“, Irmela Pik, Geluks Schwiegermutter, jeden Dienstagnachmittag, Freitag ganztags und Sonnabendvormittag hinterm Tresen steht und Eier, Wurst, Käse vom eigenen Hof, aber auch Marmelade, Honig, Säfte und Kartoffeln aus der näheren Umgebung anbietet.

In den letzten Wochen wurde der Laden geradezu überrannt. Da gehen an einem Öffnungstag 1500 bis 2000 Eier über den Ladentisch. „Unsere Rindersalami ist ein Renner und auch der Käse wird gern gekauft“, sagt Irmela Pik. Für die Herstellung eigener Milchprodukte mietet der Landwirt etwa alle zwei Monate eine mobile Käserei an. „Die produziert den Käse aus unserer Rohmilch vor Ort und bringt ihn dann ins Reifelager. Zurück kommen fertige Käselaiber in verschiedenen Variationen“, erklärt Geluk.

An der Milchtankstelle muss der Bauer mindestens zweimal pro Tag den 50-Liter-Tank wechseln. „100 bis 120 Liter werden hier täglich von den Kunden abgefüllt“, freut er sich, „etwa ein Viertel mehr als vor Corona.“

Gefühl: Menschen wissen Angebot der Landwirte zu schätzen

Hofläden boomen, „zumindest die, die nicht zu abseits liegen“, schränkt Bettina Schipke, Sprecherin des Landesbauernverbandes ein. Hofläden mit Gastrobetrieb seien geschlossen und in touristischen Regionen fehlten Feriengäste und Camper, die sich gern mit frischen Produkten aus der Nachbarschaft eindeckten. „Dennoch“, so Schipke, „kommt das Gefühl auf, dass die Menschen angesichts der globalen Krise mehr regional kaufen wollen und das Angebot unserer Landwirte zu schätzen wissen.“

Leere Milchregale in Supermärkten, Engpässe bei Kartoffeln und Eiern in den vergangenen Wochen führten Verbraucher offensichtlich wieder stärker zur Alternative der Direktvermarktung. Das werde bei einigen Kunden auch nach der Pandemie so bleiben, ist Bettina Schipke optimistisch, „sie werden auch künftig die regionale Produktion mehr unterstützen“. Landwirt Geluk bleibt skeptisch: „Die Leute vergessen und kaufen wieder billig im Supermarkt. Außerdem wird vielen, vor allem Kurzarbeitern, das Geld fehlen.“

Milchpreise abgestürzt – Bauer hat 130 000 Euro Defizit im Monat

1200 Milchkühe stehen in den Ställen des Stäbelower Landwirts, dazu 2400 Jungkühe. 32 000 Liter Milch produzieren seine Kühe täglich, erzählt der Holländer, der 1995 den Stäbelower Agrarbetrieb mit leeren Ställen aus der Insolvenz gekauft hat und heute 22 Mitarbeiter beschäftigt. Das Jahr 2020 habe gut begonnen, 34,5 Cent habe er für einen Liter Milch bekommen. „Der Preis war in Ordnung, wir haben endlich wieder Geld verdient, sind von den roten wieder in die schwarzen Zahlen gerückt“, sagt Geluk, der als freier Landwirt verschiedene Molkereien beliefert. Doch die haben nun auch Absatzprobleme, da Hotels und Gaststätten geschlossen sind.

„Die Molkereien nehmen nur ihre vertraglich gebundenen Dauerlieferanten, wir müssen zusehen, wo wir unsere Milch loswerden.“ 23,5 Cent erhält er jetzt für einen Liter. „Elf Cent weniger und das mal eine Million Liter im Monat“, rechnet Geluk vor. Dazu seien die Futterpreise gigantisch gestiegen. 130 000 Euro Defizit habe er derzeit monatlich. „Und die Katastrophe geht weiter, wir werden unsere Kälber nicht los.“ Niemand wolle Kalbsfleisch haben. 40 Euro sei der Grundpreis für ein Kalb, „vor zwei Monaten haben wir noch 120 Euro für ein Tier bekommen“.

Iman Geluk: Der Handel ist nicht fair

Geluk ist frustriert. Mit Krediten und Sparmaßnahmen will er die Durststrecke überstehen, in der Hoffnung auf einen Preisanstieg. Aber es gab in den letzten Jahren so viele Milchkrisen. „Die Bauern haben die Nase voll von diesen Jojo-Effekten“, die Politik müsse endlich handeln. Warum würden in hiesigen Supermärkten Milch aus Bayern, Zwiebeln aus Ägypten oder Eier aus Italien angeboten? „Der Handel ist nicht fair“, ärgert sich Geluk und ruft die Konsumenten zum Boykott auf: „Jede Woche eine Supermarktkette nicht ansteuern, Frischeprodukte liegen lassen und somit Druck auf Lieferanten ausüben, die Verträge mit den Ketten haben“, schlägt der Bauer vor. „Die dürfen nicht zentral einkaufen, sonst können wir unsere Produkte nicht regional absetzen.“

Lange Lieferwege von Lebensmitteln für ein vielfältiges Angebot im Einzelhandel sieht auch Bettina Schipke vom Bauernverband kritisch. Sie setzt auf Gespräche und Verhandlungen, „in den Geschäftsbeziehungen zwischen Landwirten und Molkereien muss sich was ändern“, meint Schipke. Und die Molkereien müssten sich stärker mit dem Einzelhandel auseinandersetzen. „Die Milchproduktion ist ein europäisches Problem und das braucht Zeit“, so Schipke. Unterdessen geben auch in MV immer mehr kleinere Milchviehbetriebe auf.

Kunden kaufen, „weil es hier frisch ist“

„Wir sind zäh“, hat Iman Geluk in Stäbelow für seinen Betrieb beschlossen. Auch wenn der Umsatzanstieg um etwa 30 Prozent in seinem Hofladen die Defizite nicht auffängt, hier kann er die Verbraucher selbst aufklären, wie Lebensmittel hergestellt werden. „Ich sehe hier die Hühner laufen und die Kühe im Stall“, sagt Barbara Kraeft aus Konow. Deshalb kaufe sie regelmäßig Eier, Käse, Milch, Wurst. „Weil es hier frisch ist.“ Sieghard Nagorski war jahrelang selbst als Schlosser in der Anlage tätig. „Ich weiß, dass die hier ordentliche Arbeit leisten“, sagt der 69-Jährige, der auch als Rentner mindestens einmal pro Woche aus Rostock zum Einkauf in den Hofladen kommt. Die Frische der Produkte und die „nette Bedienung“, lobt Birgit Rummel aus Rostock, die sogar zweimal pro Woche in Stäbelow einkauft.

Von Doris Deutsch