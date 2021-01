Stäbelow

Heute kaum noch vorstellbar – von der Ausbildung bis zur Rente in einem Betrieb, fast 50 Jahre lang. Der Parkentiner Arnold Pählke hat das geschafft. Der 63-Jährige hat mehr als 47 Jahre in der Stäbelower Metallbaufirma Kettner – kurz: mbk –gearbeitet. „Hier war es immer wie in einer großen Familie. Frust, oh – jetzt muss ich wieder zur Arbeit heute, gab es nicht“, sagt der gelernte Metallbauer.

„ Arnold hat, wenn man so will, zweimal den Betrieb mit aufgebaut. Zu DDR-Zeiten das erste Mal und nach der Wende das Zweite“, sagt Thomas Kettner. Sein Vater Ulrich hat die Metallbaufirma 1969 gegründet. Damals noch in Rostock an der Margaretenstraße mit Hühnern auf dem Hinterhof. Seit 1990 in Stäbelow an der Satower Straße.

Mitarbeiterzahl hat sich mehr als verzehnfacht

Mit sechs Mitarbeitern hat der Betrieb angefangen – heute 50 Jahre später sind es um die 75. „Das alles stand hier am jetzigen Standort damals noch nicht. Früher war das hier eine alte Schmiede“, sagt Thomas Kettner. All das hat Arnold Pählke mitgetragen: „Es ging immer Schlag auf Schlag und es gab immer wieder was Neues“, sagt er in gelassener und gemütlicher Art.

Sein damaliger Chef wusste seine Mitarbeiter bei Laune zu halten. Bei Überstunden gab es Bockwurst und Kaffee zum eigentlichen Feierabend. Die Skatabende und die Weihnachtsfeiern galten als legendär. „ Horst Köbbert hat bei uns gesungen und kam mit einem Oldtimer reingefahren. Die Mädels vom Kritzmower und Kühlungsborner Karnevalverein sind für uns aufgetreten“, sagt der heute 79-jährige Firmengründer.

Überstunden für 1000 Wohnungstüren

Schon lange her: der junge „Wuschelkopf“ Arnold Pählke. Quelle: privat

Der Zusammenhalt in der Firma war und ist dem Senior wichtig: „Wenn viel Arbeit war, haben alle mitgezogen.“ Er erinnert sich, als für eine Wohnungsbaugesellschaft 1000 Türen gebaut werden sollten, und wird sentimental: „Mensch, wo ist die Zeit nur geblieben?“

Vor der Wende waren Wendeltreppen, Türen, Wäschepfähle und Gartenzäune gefragt. „Eigentlich alles Mögliche, denn es gab ja nichts“, sagt Ulrich Kettner. Heute werden hier Metallfassaden für das Aida- oder Porschehaus, die Stadthalle, die Universität und das Südtstadtkrankenhaus in Rostock gefertigt. Aufträge in Millionenhöhe für Prestigeobjekte der Hansestadt. Und doch bleiben Arnold Pählke und seine Chefs bescheiden und bodenständig.

„Lieber Schlosser als Tischler werden“

„Das mag ich an meinem Beruf – er ist abwechslungsreich. Und jeden Tag gibt es was Neues“, sagt Arnold Pählke. Deshalb wollte er auch nicht Tischler werden wie sein Vater. „Wenn der was abgeschnitten hat, war es weg. Ich kann es wieder anschweißen“, sagt der Parkentiner und lacht. Vom Zuschnitt bis zur Montage hat Pählke den Werdegang seines Metallstücks begleitet.

Die vergangenen zehn Jahre war er überwiegend in der Werkstatt. Vorher auch auf Montage in ganz MV und bis nach Berlin. Wenn er zurückschaut auf sein Berufsleben, sagt er: „Ich habe nichts verkehrt gemacht.“ Auch seinen Chefs wird Arnold Pählke fehlen. „Es geht ja hier ein Stück verloren, was man immer hatte – das ist schon komisch“, sagt Thomas Kettner. Auf Arnold konnte er sich immer verlassen.

Im Ruhestand Zeit für Enkel und Tauben

Ulrich Kettner stellte den jungen „Wuschelkopf“ – wie er ihn früher nannte – damals als Lehrling ein. Seine Frau Gerdi unterschrieb mit ihm seinen Arbeitsvertrag. Sie arbeitete im Betrieb als Buchhalterin. „Das geht nicht, gab es bei Arnold nicht“, sagt Ulrich Kettner. Er war pünktlich, zuverlässig und einer, der mitgedacht hat.

Dass nun morgens um 5 Uhr nicht mehr der Wecker klingelt, kann er sich gar nicht vorstellen: „Das ist ein ganz komisches Gefühl.“ Aber er habe noch um die 100 Brieftauben, ein Grundstück und zwei Enkel, die ihn auf Trab halten. Und wenn wieder gereist werden dürfe, dann freut er sich auf Urlaub in Schwerin, auf Rügen oder Usedom.

Von Stefanie Adomeit