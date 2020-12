Stäbelow

Im wirtschaftlich schwierigen Umfeld des zu Ende gehenden Jahres 2020 hat der in Stäbelow bei Rostock ansässige maritime Zulieferer HEAT Nord GmbH erfolgreich Kurs gehalten. Das mittelständische Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Bau von Kühlsystemen für Seefahrzeuge.

„Seit Jahren agieren wir vor allem auf dem Markt für Offshore-Service- und Baggerschiffe, so dass wir von den aktuellen harten Einschnitten etwa im Kreuzschifffahrtsbau nicht unmittelbar betroffen sind“, betont Gunter Höffer, Geschäftsführer und Inhaber der HEAT Nord GmbH. Anfang Mai dieses Jahres konnte unter anderem ein Großauftrag zur Ausrüstung von zwei neuen Offshore-Serviceschiffen mit der innovativen Kühlertechnologie von HEAT Nord gewonnen werden.

Anzeige

141 Meter lange Mehrzweck-Spezialschiffe

Bei den Neubauten handelt sich um je 141 Meter lange Mehrzweck-Spezialschiffe, die für die niederländische Reederei Spliethoff bestimmt sind und derzeit auf der chinesischen Werft Mawei Shipyard gebaut werden. Sie sollen ab 2022 für den Transport von Baukomponenten für Offshore-Windparks hauptsächlich in australischen Gewässern eingesetzt werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Wir liefern für die Schiffe jeweils 16 unserer spezifischen Seekastenkühler“, sagt Gunter Höffer. „Zudem bestehen Optionen auf weitere Neubauten dieses Schiffstyps.“ Mit dem eigen-entwickelten Thermal Antifouling System (TAS) für Seekastenkühler trägt HEAT Nord maßgeblich dazu bei, dass die Spliethoff-Schiffe hohe Umweltstandards erfüllen.

Mehrere wirtschaftliche Vorteile

Konventionelle Seekastenkühler, die im Schiffsrumpf unterhalb der Wasserlinie eingebaut sind, dienen dazu, mit durchströmendem Meerwasser den Kühlwasserkreislauf der Schiffs-motoren auf einer optimalen Temperatur zu halten und Wärme abzuführen. Dabei werden die Rohrbündel des Wärmetauschers jedoch binnen kurzer Zeit durch Mikroorganismen aus dem Meerwasser starkem Bewuchs (Fouling) ausgesetzt, was die Kühlwirkung vermindert und einen höheren Brennstoffverbrauch zur Folge hat.

Lesen Sie auch: Trotz massiver US-Drohungen: Schiffe zum Bau von Nord Stream 2 vor Rügen unterwegs

Mit dem thermischen Bewuchsschutz TAS bietet HEAT Nord eine technische Lösung, die sich den Effekt zunutze macht, dass Mikroorganismen bei einer Umgebungstemperatur höher 65° Celsius absterben. Ein Teil der Abwärme von Schiffsmotoren wird verwendet, um intervallgesteuert einige Rohre des Wärmetauschers gezielt aufzuheizen und somit den Bewuchs auf den Kühlerrohren zu verhindern.

„Daraus resultieren gleich mehrere wirtschaftliche Vorteile“, erläutert Geschäfts-führer Gunter Höffer. „Wir benötigen keine zusätzliche Energie, der Wartungsaufwand für die Seekastenkühler sinkt signifikant und es wird ein erhöhter Brennstoffverbrauch durch zu geringe Kühlleistung vermieden.“ Zudem entfallen herkömmliche Bewuchsschutzmittel wie Kupferanoden und Chemikalien, die die Umwelt belasten.

Weltweiter Service durch eigene Ingenieure

In den zurückliegenden Jahren rüstete HEAT Nord unter anderem das weltweit erste mit Flüssiggas (LNG) betriebene Baggerschiff „ Minerva“ der belgischen Reederei DEME mit TAS-Technik aus. Auch auf Schiffen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, etwa der „Deneb“, sowie auf dem Errichterschiff „Innovation“ für Offshore-Windkraftanlagen bewährt sich die umweltfreundliche und effiziente Kühlertechnologie.

Für den derzeit auf der Hamburger Pella Sietas Werft in Endfertigung befindlichen 132 Meter langen Laderaum-saugbagger der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes lieferte HEAT Nord zwölf Seekastenkühler. In Stäbelow werden die Kühler individuell für jedes Schiffsprojekt konstruiert und gefertigt. Ein weltweiter Service durch eigene Ingenieure wird angeboten.

Zukunft: Fokus auf gesamtheitliches Energiemanagement

In Zukunft fokussiert sich HEAT Nord stärker auf ein gesamtheitliches Energiemanagement im Schiffsbetrieb. Auf diesem Forschungsfeld beteiligt sich das Unternehmen gegenwärtig an zwei Machbarkeitsstudien und nutzt dabei die Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des maritimen Zulieferverbundes RIC MAZA MV.

„Wir arbeiten mit zwei Ingenieurbüros aus der Region eng zusammen. Ziel ist es, unter Einbindung unserer TAS-Technologie das Kühl- und Wärmemanagement zu optimieren, so dass die Abwärme von der Schiffsmotoren-kühlung auch in anderen Bereichen an Bord genutzt werden kann.“ Hierfür konnte die Reederei AIDA Cruises noch vor der Corona-Krise als Referenzpartner gewonnen werden.

Gunter Höffer ist überzeugt, Kreuzfahrten werden in Zukunft umso attraktiver und von den Menschen akzeptiert, je nachhaltiger die Reisekonzepte sind und je stärker die Umwelt und natürliche Ressourcen geschont werden.

Von OZ