Rostock-Bahnhofsviertel

Cornelia Putzker hat die Nase voll: Seit Monaten fällt der Aufzug an der Nordseite des Hauptbahnhofs immer wieder aus. So muss die 57-Jährige immer wieder ihr Fahrrad oder ihre Einkäufe die Treppen hoch- und runterschleppen. Noch schlimmer ergeht es ihrem Ehemann Yves Bizeul: Er ist herzkrank und darf sich eigentlich gar nicht derart anstrengen. Daher hat Cornelia Putzker jetzt einen Brandbrief an Bahnchef Richard Lutz geschrieben.

„Ja, ich bin verärgert, sehr verärgert sogar“, schreibt sie darin und berichtet von ihren Erlebnissen: „Sprechen Kunden das wenige noch vorhandene Servicepersonal auf das Problem an, bekommen sie als Antwort ein Achselzucken oder einen Wortbrocken wie ,kaputt‘ oder ,kann ich doch nix dafür‘ an den Kopf geworfen.“ Als sie einen Bahnhofsmitarbeiter darum bat, das Problem in der Konzernzentrale noch einmal vorzubringen, habe dieser geantwortet: „Warum soll ich das Problem bei der Bahn ansprechen? Beschweren Sie sich doch selbst!“

Über lange Umwege in den Bahnhof

Vor wenigen Tagen erlebte Cornelia Putzker, wie eine Mitarbeiterin einer Rollstuhlfahrerin mit einer vagen Handbewegung zu verstehen gab, dass sie außenrum gehen und den Südeingang nehmen müsse. „Das heißt, einmal das gesamte Betriebsgelände umrunden – ich schätze, ich mit meinen zwei gesunden Füßen würde dafür gut 20 Minuten brauchen.“

Ihr wurde noch eine weitere Ausweichstrecke genannt: Im Bahnhof mit dem funktionierenden zentralen Aufzug ins Untergeschoss fahren, in die Straßenbahn steigen und dann am Leibnizplatz aussteigen (oder andersrum). Allerdings gibt es dort nur einen Aufzug, der daher oft voll ist. Auch deswegen plant die Rostocker Straßenbahn AG eine Neuordnung der Haltestellen zwischen Hauptbahnhof und Steintor.

Behindertenrat: Ausweichmöglichkeiten sind unbefriedigend

Das Problem ist Volker Kirste gut bekannt: Der Referent für den öffentlichen Nahverkehr beim Behindertenrat der Hansestadt musste den Umweg über den Südeingang selbst schon einige Male machen – im Rollstuhl. Auch er braucht dafür 20 Minuten. „Die Ausweichmöglichkeiten sind nicht befriedigend“, sagt Kirste. Am Südeingang muss er ebenfalls den Aufzug nutzen: „Zum Glück waren noch nie beide gleichzeitig außer Betrieb.“

Kirste hat selbst schon mehrfach bei der Bahn wegen des defekten Aufzugs nachgefragt und wurde immer nur vertröstet. „Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert.“ Die Mitarbeiter vor Ort nimmt Kirste dagegen in Schutz: „Sie bekommen den Ärger der Kunden zu spüren, dabei können sie nichts dafür.“

Erste Analyse deutet auf Softwareproblem hin

Laut Bahn können sich Betroffene jederzeit an die Mitarbeiter wenden: „Die DB Information ist in Früh- und Spätschicht besetzt. Die Reisenden erhalten von den Mitarbeitern die notwendigen Hinweise.“ Zudem würden derzeit zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt. Cornelia Putzker regt in ihrem Brief an, die Bahn könne doch Studenten engagieren, die Hilfsbedürftigen zur Hand gehen. „Eine Alternative wäre vielleicht der Bundesfreiwilligendienst.“

Auf Nachfrage der OZ zur Ursache der ständigen Ausfälle teilte die Bahn mit: „Mit großem Aufwand haben die mit der Reparatur beauftragten Monteure alle relevanten Hardwarekomponenten gewechselt. Der durchgreifende Erfolg stellte sich aber nicht ein.“ Zusätzlich sei daher ein Fachexpertenteam damit beauftragt worden, die Ursache zu ermitteln. „Eine erste Analyse deutet auf Softwareprobleme hin, an deren Beseitigung mit Hochdruck gearbeitet wird.“

Ungastliche Seite von Rostock erleben

Einen Zeitpunkt, bis wann das Problem behoben sein soll, konnte die Bahn jedoch nicht nennen. So kann es durchaus sein, dass Touristen im bevorstehenden Pfingsturlaub eine ungastliche Seite Rostocks erleben müssen – so wie schon jetzt viele der oft älteren Kreuzfahrtpassagiere, für deren Ausflug ins Stadtzentrum der Bahnhof eine schwierige Hürde darstellt. Auch eine weitere Frage der OZ ließ die Pressestelle der Bahn unbeantwortet: „Wie lange dauert es im Durchschnitt, bis ein defekter Aufzug in der Konzernzentrale der Deutschen Bahn repariert wird?“

Axel Büssem