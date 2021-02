Rostock

Kaum sind die letzten Eisschollen auf der Warnow geschmolzen, steigen die Stehpaddler aus der Hansestadt wieder auf ihre Bretter: „Stand-up-Paddling ist der ideale Corona-Sport – man ist an der frischen Luft, bewegt sich und kann gut Abstand halten“, sagt Denny Kambs, der vor fünf Jahren sein Hobby zum Beruf machte und in der Hansestadt mehrere Verleihstationen für Bretter sowie Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene anbietet. Mittlerweile feiert Kambs in dieser Sportart auch selbst große Erfolge, gehört zu den Top-3-Athleten der deutschen SUP-Szene und paddelt auch in den weltweiten Top 20 mit.

Sein Sport findet immer mehr Anhänger. „Letztes Jahr wurden sogar mehr Bretter als Fahrräder verkauft“, freut sich der Unternehmer. Am Standort Warnemünde habe er zwar Einbußen erlebt, weil Tagestouristen und Kreuzfahrer fehlten. Dafür liefen die anderen Stationen besser. „Generell sind für Einsteiger flache und ruhige Gewässer zu empfehlen. Man sollte nicht gleich auf der Ostsee loslegen“, sagt der 33-Jährige. Im Rostocker Stadthafen, der ja auch Bundeswasserstraße ist, empfehle er für die ersten Touren vor allem den ruhigeren Bereich am Gerberbruch oder Fahrten auf der Warnow im Bereich der Gemeinde Papendorf.

Grundkurs erleichtert Brems- und Wendemanöver

Generell gebe es für den Sport keinerlei Einschränkungen. „Grundsätzlich kann jeder zu jeder Zeit aufs Wasser – SUP ist auch für Kinder geeignet“, sagt Kambs. Dennoch empfehle er Einsteigern einen kurzen Grundkurs. „Denn wenn man es richtig macht, ist das Stehpaddeln ein tolles Ganzkörpertraining. Falsch ausgeführt, kann das schon Konsequenzen für die Schultern oder den Rücken haben“, so der Profi.

Zudem sei es wichtig, das richtige Stoppen, Wendetechniken, das Verhalten bei Gefahr und auch das Ausweichen zu lernen. „Denn jeder SUPer sollte die Natur schonen, nicht in Schilf oder Seerosen paddeln und außerdem die Schifffahrt beachten“, sagt Kambs. Davon profitierten alle, denn je besser das Verhalten der Paddler selbst sei, desto weniger einschränkende Richtlinien seien für die noch junge Sportart zu erwarten.

Wer kein Brett leihen, sondern lieber ein eigenes haben möchte, müsse laut Denny Kambs mit einer Investition von rund 600 Euro rechnen. „Nach oben ist dann alles offen“, sagt der Rostocker, der von günstigeren Boards eher abrät. „Es kam schon vor, dass die dann draußen auf dem Wasser auseinandergeflogen sind, weil das Material schlecht verarbeitet war.“

Trockenanzug für Winterpaddler

Maxi Eggert ist schon einige Jahre mit dem SUP-Virus infiziert. Normalerweise liebt die 30-Jährige das Kitesurfen. Stehpaddeln sei die ideale Ergänzung für windstillere Tage. Als Trainerin bei „Doyours-SUP“ unterrichtet Eggert sogar Yoga und Fitness auf dem Brett. Alles, was zu Hause auf der Matte ginge, könne mit etwas Geschick und Gleichgewichtssinn auch auf dem Wasser trainiert werden.

„Das Tolle am SUP generell ist, dass man es den Menschen einfach beibringen kann und dass schnell Erfolge sichtbar sind“, sagt die Rostockerin. „Wir versuchen, einfach jeden aufs Wasser zu kriegen – egal ob unsportlich oder fit. Und wir hatten auch schon blinde Paddler“, erzählt sie stolz.

Zudem sei der Sport ganzjährig möglich. „Ein klassisches An- und Abpaddeln oder eine feste Saison gibt es nicht“, sagt die Expertin. Bei Kälte böten sogenannte Trockenanzüge Schutz. „Darunter kann man die normalen Sport- oder Wintersachen anziehen und der Anzug schützt dann gegen die Nässe.“ Profis, wie Maxi Eggert und Denny Kambs, brauchen solch eine Ausrüstung dagegen nicht mehr. Denn wer das Stehpaddeln beherrscht, fällt eigentlich nur noch ins Wasser, wenn er das will. Dann aber auch lieber, wenn es noch ein bisschen wärmer ist.

Von Claudia Labude-Gericke