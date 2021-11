Rostock

Ob Popstar Robbie Williams, Schlagerprinzessin Helene Fischer oder Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger: Guido Karp hatte das Who’s Who der internationalen Musikszene vor der Linse. Mit seiner Vorher-nachher-Show „Princess for one day“ holt der Promifotograf Frauen von nebenan ins Scheinwerferlicht und verschafft ihnen den ganz großen Auftritt. Von Make-up-Artists gestylt posieren sie als Modells und bekommen Fotos, die sich sehen lassen können.

Aktuell tourt Guido Karp mit „Princess for one day“ durch Deutschland. Am 30. November kommt er zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Rostock. Hier plant er exklusiv für die OZ ein besonderes Shooting: Karp holt Frauen aus drei oder vier Generationen für ein Familienfoto vor die Kamera. Oma, Mutter und Tochter bzw. Uroma, Oma, Mutter und Tochter will er auf einem Bild vereinen.

So können Sie das Shooting gewinnen

Das Shooting kann man nicht buchen. Die OZ verlost es an die Leserinnen. Wollen Sie sich zusammen mit Ihren Lieben ablichten lassen? Dann beantworten Sie uns folgende Frage: „Welches von Guido-Karps Promi-Modells wird demnächst Mutter?“ A: Madonna; B: Helene Fischer oder C: Tina Turner? Unter allen richtigen Antworten lost unsere Glücksfee die Siegerin aus. Diese wird von uns benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 12. November 2021, 12 Uhr.

Hier können Sie mitmachen

Alle, die nicht gewinnen, können sich ein Einzel-Shooting buchen: Im November kommt Guido Karps mit seiner Crew für drei „Princess for one day“-Termine nach Mecklenburg-Vorpommern. Am 29. und 30. November findet das Event in Rostock statt, am 28. November ist der Fotograf in Gägelow bei Wismar zu Gast. Frauen, die sich einen Tag lang wie eine Prinzessin fühlen möchten, und alle, die dieses Gefühl einem geliebten Menschen schenken möchten, können sich schon jetzt für die Termine anmelden. Möglich ist das online auf www.princess4oneday.com.

Von Antje Bernstein