Stargeiger auf allen Kontinenten: Saschko Gawriloff wird 90

Warnemünde

Im Flugzeug musste der Jüngste aus dem Orchester dem englischen Reporter vorspielen, so hatten es die Musikerkollegen bestimmt. Der Jüngste war erst wenige Tage zuvor 19 geworden, aber schon seit ein paar Monaten Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Es war kalt in der britischen Militärmaschine, also spielte Saschko Gawriloff an diesem Novembertag 1948 das Mendelssohn-Violinkonzert im Wintermantel. Am folgenden Tag berichtete der Daily Mirror darüber und kündigte so der britischen Öffentlichkeit das erste Nachkriegsgastspiel eines deutschen Sinfonieorchesters in England mit einem jungen, unbelasteten Gesicht an. „Die große Versöhnungstournee“, sagt Gawriloff, „15 bis 20 Konzerte in ganz Großbritannien, es wurde ein großer Erfolg.“

Spielte in den bedeutendsten Konzerthallen weltweit

An diesem Sonntag (20. Oktober) feiert der weltbekannte Geiger Saschko Gawriloff im Warnemünder Hotel Hübner seinen 90. Geburtstag, im großen Kreis von Verwandten, Freunden und Weggefährten. Er kann dabei auf viele außergewöhnliche Momente einer eindrucksvollen Laufbahn zurückblicken. Auf allen Kontinenten ist er aufgetreten, in den bedeutendsten Konzerthallen, mit namhaften Orchestern und großen Dirigenten. Und als Geigenprofessor an Hochschulen ( Nürnberg, Detmold, Essen, Köln, Berlin) oder bei Meisterkursen zwischen der Carl-Flesch-Akademie in Baden-Baden und der Summer Music Academy im japanischen Kusatsu hat er Generationen jüngerer Geiger mitgeprägt, darunter Frank Peter Zimmermannoder David Garrett. Er spielte – u. a. mit Pierre Boulez – oft neue Musik und legte doch in seiner Arbeit stets großen Wert auf die Arbeit mit der reichen Musiktradition.

Galerie: Zum Ausnahmegeiger

Zur Galerie Saschko Gawriloff hat viel erlebt, hat dabei aber seine Verbundenheit zu Warnemünde und der Region nicht verloren.

Wenn der betagte Meistergeiger seine Anekdoten erzählt, breitet er sie – auch darin ganz Musiker – in schwingenden Spannungsbögen aus, spricht melodisch, setzt Akzente und Pointen, lacht dann und freut sich über die eigenwilligen und glücklichen Wendungen seines Lebens. Und was erzählt er zum Neunzigsten? „Na wie das so ist mit dem Älterwerden und mit einigen anderen runden Geburtstagen.“ Die waren nämlich oft mit Auslandsgastspielen verbunden und – ob 1969 beim Rückflug von Sofia nach Frankfurt am Main oder 1979 in einer Kirche im südafrikanischen Johannesburg – mit Lebensgefahr und mit dem Schluss: Das war ja knapp, Glück gehabt!

Auftritt vor der bulgarischen Zarin mit neun Jahren

Glück hatte Saschko Gawriloff in seiner Musikerlaufbahn immer wieder. Lange vor dem Zweiten Weltkrieg hatte sie begonnen, im bulgarischen Donauhafenstädtchen Lom, wo der gebürtige Leipziger als Spross einer deutsch-bulgarischen Familie aufwuchs. Die Mutter Käthe Heil, eine Pianistin, stammte aus Leipzig, Vater Jordan Gawriloff leitete in Lom eine erfolgreiche Musikschule mit Orchester und erteilte auch seinem Sohn den ersten Geigenunterricht. 1941 siedelte die Familie nach Leipzig über, der Vater spielte im Gewandhausorchester. Saschko, der bereits mit sechs Jahren in Lom auf der Konzertbühne gestanden und mit neun als Wunderkind in kurzen Hosen vor der bulgarischen Zarin in Sofia solistisch begeistert hatte, setzte nun in Leipzig seine Ausbildung fort und galt auch hier bald als großes Talent.

Spielt zu DDR-Zeiten in Rostock und Schwerin

Nach dem Krieg, zu dessen Ende Gawriloff 15 Jahre alt war, taten sich die ganz großen Möglichkeiten auf. Ende 1945 tritt er 16-jährig in Berlin als Solist auf, mit 17 ist er Erster Konzertmeister der Dresdner Philharmonie, im folgenden Jahr bei den Berliner Philharmonikern, dann beim Rundfunksinfonieorchester Berlin mit der Möglichkeit, als Gastsolist philharmonischer Konzerte in der ganzen DDR aufzutreten, darunter mehrmals in Rostock und Schwerin. Und seit 1953 startet er in der Bundesrepublik seine spektakuläre internationale Karriere, die ihn auf alle Kontinente führt.

Zur Person Geboren am 20. Oktober 1929in Leipzig als Sohn einer deutsch-bulgarischen Familie. Wächst in Bulgarien auf, wo er vom Vater Jordan Gawriloff ersten Geigenunterricht erhält. 1941 zieht die Familie nach Leipzig. Er ist bis 1945 bulgarischer Staatsbürger, danach bis 1953 staatenlos und seither Deutscher. Seine weitere Ausbildung als Geiger erhielt er in Leipzig und nach 1945 in Berlin bei Hans Hilf, Walter Davisson, Gustav Havemann, Martin Kovacz und David Oistrach. Er wird 1947 Erster Konzertmeister der Dresdner Philharmonie, 1948 bei den Berliner Philharmonikern, anschließend beim Rundfunkorchester Berlin. Lernte 1949 während eines Urlaubsan der Ostsee die Warnemünderin Renate Diele kennen und heiratet sie 1951. Wechselt 1953 von Berlin in die Bundesrepublik, Stationen als Konzertmeister, Solist und Geigenprofessor sind u. a. Frankfurt am Main, Nürnberg, Hamburg, Köln und West-Berlin. 1959 wird er als erster DeutscherPreisträger beim Paganini-Wettbewerb, seither überwiegend als Solist und Kammermusiker tätig. Spielte zahlreiche Ur- und Erstaufführungen. Auftritte in aller Welt („außer in Kanada“, O-Ton Gawriloff). Seit 1996lebt er mit seiner Frau Renate Gawriloff in Warnemünde.

Es sind Zeiten des permanenten kulturellen Aufbruchs, und Gawriloff ist, wie bei jener England-Tour 1948, ganz vorn dabei: 1959 wird er erster deutscher Preisträger beim Paganini-Wettbewerb in Genua, was ihm mehrere Konzerttourneen durch Italien eröffnet; Anfang 1963 reist er mit dem NDR-Sinfonieorchester auf der ersten Tournee eines deutschen Rundfunkorchester durch die USA (u. a. New York, Chicago, Boston, Detroit und Washington).

Ein Star ohne Starallüren

Zahlreiche Uraufführungen hat er gespielt, darunter das Horntrio von György Ligeti, heute ein Klassiker der Kammermusik; sein Violinkonzert hat der Komponist Ligeti danach direkt Saschko Gawriloff gewidmet, der es wohl über hundert Mal in aller Welt aufgeführt hat. Und als erst 1987 Robert Schumanns verschollene Violinfassung seines Cellokonzerts entdeckt wird, spielt Saschko Gawriloff es als Uraufführung – und danach noch in rund fünfzig weiteren Konzerten. Über Jahrzehnte ist er ein Star, aber einer ohne Starallüren, sondern ganz im Dienste der Musik – und einer, der auch auf dem Gipfel seines internationalen Ruhmes von der Mitwelt als bescheiden und äußerst liebenswürdig beschrieben und verehrt wird.

Seit er mit seiner Frau Renate, einer Warnemünderin, seit 1996 wieder in Warnemünde lebt, ist er in der hiesigen Kulturszene noch einmal präsenter geworden. Auch in diesem Jahr soll es Konzerte mit ihm geben: Am 1. Dezember in der Warnemünder Kirche und am 6. Dezember im Barocksaal.

Lesen Sie auch:

Klampfisk: Greifswalds älteste Nachwuchsband

100 Jahre Kino: Doberanerin spielte das Gretchen

„L’Chaim“ – So feiert die Jüdische Gemeinde Rostock das Leben

Märchenerzähler suchen neue Bleibe

Von Dietrich Pätzold