Starke Regenfälle: Überflutung legt Autoverkehr bei Rostock lahm

Rostock

Der über mehrere Stunden andauernde Starkregen in der Region rund um Rostock hat zu diversen Einschränkungen und Ereignissen geführt. Die Feuerwehr musste helfen, weil unter anderem Bäume entwurzelten und auf die Fahrbahn stürzten, Keller voll Wasser gelaufen waren oder schlichtweg ganze Straßen überflutet wurden.

Kanalisation konnte Regenwasser nicht mehr aufnehmen

In Broderstorf vor den Toren Rostocks wurde am frühen Samstagmorgen die Freiwillige Feuerwehr zur Hilfe gerufen, weil sich die Wassermassen in einer Senke gesammelt hatten und mehrere Fahrzeuge darin eingeschlossen waren. Die Kanalisation konnte innerhalb kürzester Zeit nicht so viel Regenwasser aufnehmen. Deshalb sprudelte es bereits aus den Gullydeckeln. Zwei am Seitenrand geparkte Lastwagen und ein Reisebus standen bereits so tief im Wasser, dass die Räder zur Hälfte verwunden waren. Autos konnten die Straße, die zum Outlet-Center führt, nicht mehr passieren.

Die Feuerwehrleute sperrten kurzerhand die Fahrbahn für den fließenden Verkehr. Sie pumpten zudem die Wassermassen ab und leiteten sie per langem Schlauch in noch nicht überlaufene Gullys. Neben der Feuerwehr kamen auch Mitarbeiter von Nordwasser zum Einsatz. Auch in Senken der Rostocker Innenstadt, beispielsweise Am Strande, oder in Gehlsdorf sammelte sich das Wasser. Es kam aber zumindest dort noch nicht zu Sperrungen.

Von Stefan Tretropp/dpa